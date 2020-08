Agentes impedem entrada de droga e eletrônicos no CPP de Tremembé

A Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) informa que houve uma tentativa frustrada de envio de entorpecentes e de itens eletrônicos ao Centro de Progressão Penitenciária “Dr. Edgard Magalhães Noronha”, o CPP de Tremembé, na madrugada desta quarta-feira, dia 19.

Por volta das 4h da manhã, um agente penitenciário escalado em uma torre de segurança avistou um indivíduo do lado externo se aproximando da unidade e viu quando ele arremessou duas mochilas por cima do muro e fugiu do local. Imediatamente, uma equipe de apoio foi acionada.

CPP de Tremembé

Quando os servidores foram averiguar o conteúdo das mochilas encontraram: 4 barras de maconha, pesando 4,1 quilos e 43 invólucros de cocaína, com peso total de 33 gramas. Além disso, foram apreendidos 29 aparelhos celular com 33 carregadores, 24 baterias, 295 chips, 6 cabos USB, 22 fones de ouvido, 2 máquinas para corte de cabelo, 1 lata de massa plástica, 2 tubos de cola, 3 alicates e 1 folha de serra.

O material foi encaminhado para a Delegacia de Polícia de Tremembé, onde foi registrado Boletim de Ocorrência. A direção do CPP de Tremembé instaurou procedimento disciplinar apuratório para investigar o caso.