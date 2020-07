AFPESP COMEÇA A REABIR SUAS UNIDADES DE LAZER

Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo (AFPESP) está programando a reabertura de quatro de suas 20 unidades de lazer. A partir de 15 de julho, funcionarão as de Campos do Jordão, Serra Negra, Ubatuba e Capital. Entre 2 e 6 de julho, as reservas serão disponibilizadas apenas para os associados que haviam adiado a estadia em função do fechamento dos estabelecimentos hoteleiros devido à Covid-19. A partir do dia 7, estarão abertas a todos.

O presidente da entidade, Dr. Álvaro Gradim, explica que o funcionamento das unidades terá restrições e respeitará os protocolos de segurança determinados pelo Ministério da Saúde, governo paulista e prefeitura de cada cidade. O número de leitos será reduzido e o máximo cuidado será adotado para prevenir o contágio. Uso de piscinas e equipamentos de lazer externos dependerá da legislação específica do município.

Os colaboradores estão sendo orientados sobre os procedimentos que devem respeitar e já receberam cartilha com as seguintes recomendações:

· Medição da temperatura de todos os hóspedes, com termômetro a laser, antes de sua entrada na unidade de lazer. Aos que apresentarem temperatura superior a 37,8 graus, deverá ser solicitado que procurem, de imediato, orientação e atendimento médico, inclusive para os familiares.

· Orientar o hóspede a procurar serviço médico se, durante a estadia, apresentar sintomas como febre, tosse, espirros, cansaço, falta de ar, perda de olfato e paladar. Nessas situações, ele e seus familiares, caso haja orientação/autorização médica, deverão permanecer todo o tempo no seu apartamento, com serviço de quarto para as refeições. Os colaboradores que atendê-los deverão usar equipamento especial de proteção, fornecido pela AFPESP.

· Realizar, com redobrado cuidado, a higienização e desinfecção permanentes de apartamentos e áreas comuns da unidade de lazer. Tais atividades devem ser feitas sem a presença de hóspedes.

· Manter álcool em gel 70% disponível em todas as instalações.

· Realizar a desinfecção, após cada uso, de canetas, máquinas de cartão de débito e crédito, interfones/telefones, chaves e todo material compartilhado.

· Carregar as bagagens somente de hóspedes com mais de 60 anos, fazendo sua desinfecção com álcool em gel 70% graus antes de lhes devolver.

· Suspender as atividades em ambientes fechados como salas de jogos e TV e, sempre que necessário, explicar ao hóspede que a medida visa preservar a saúde dele e de seus familiares.

· Cuidar para que a disposição dos móveis propicie o distanciamento seguro das pessoas, de no mínimo 1,5 metro. Medida inclui o restaurante, no qual deve ser de dois metros, considerando tratar-se do único espaço em comum no qual não serão usadas máscaras pelos hóspedes, mas sim – e sempre – por cozinheiros, garçons e auxiliares. Refeições nos restaurantes dependerão da norma específica de cada cidade.

· Higienizar de modo rigoroso os alimentos, embalagens e garrafas que entram na unidade de lazer.

· Manter, o máximo possível, ventilação externa, deixando janelas e portas abertas. Ar condicionado deve ser criteriosamente inspecionado e ter os filtros sempre limpos.

· Orientar uso de elevador para apenas uma pessoa ou família.

As mesmas medidas serão sempre comunicadas aos hóspedes. Os colaboradores também deverão observar as seguintes recomendações:

Usar máscara durante toda sua permanência na unidade de lazer, bem como nas idas e vindas de casa ao trabalho. Este e outros equipamentos de proteção eventualmente necessários serão fornecidos pela AFPESP.

Lavar as mãos e/ou use álcool em gel 70% todas as vezes nas quais tocar em objetos de uso comum.

Manter distanciamento de 1,5 metro das pessoas, na unidade de lazer, nas ruas e transporte público. Para isso, também deverão ser devidamente adaptadas estações de trabalho, como na recepção, atendimento telefônico, check-in e check-out.

Caso apresente algum sintoma, como febre, tosse, espirros, cansaço, falta de ar, perda de olfato e paladar, o funcionário deve comunicar a gerência, não ir trabalhar e procurar orientação médica para ele e família.

Manobrar veículo próprio no estacionamento.

Não fazer contato físico, como abraços e apertos de mão.

Limpar muito bem seus objetos pessoais, incluindo telefone celular e de uso geral, como assentos sanitários e bancos externos.