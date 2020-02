Advogados brasileiros podem atuar em outros países

Profissionais de países do Mercosul não precisam revalidar o diploma para atuar na América Latina

Os profissionais de Direito formados e aprovados no Exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) podem atuar fora do país. Há alguns países, como os da América Latina, em que não é preciso revalidar o diploma para exercer a profissão desde 2004, quando o Conselho dos Colégios e Ordens de Advogados do Mercosul (Coadem), que regulamenta a atuação deles em território sul-americano, foi aprovado.

Para isso, o profissional precisa se submeter ao código de ética do país em que está e ser apresentado por um advogado atuante no local. Apesar disso, o brasileiro não poderá advogar nos tribunais, mas será liberado para prestar consultas junto ao profissional nativo.

Também há outros países que liberam a atuação de advogados brasileiros. Veja abaixo:



Portugal e Inglaterra



A OAB possui convênio com a Ordem portuguesa e, assim, os profissionais brasileiros podem atuar no país sem precisar prestar um novo exame ou fazer estágio. Para isso, é necessário que exista um escritório que pretenda contratar o advogado brasileiro. Em seguida, basta realizar os trâmites burocráticos e se registrar na Ordem.

Com isso, fica mais simples atuar em outros países da Europa. Ainda assim, cada um deles segue o próprio estatuto. Na Inglaterra, por exemplo, o processo é ainda mais simples, já que o advogado pode abrir um escritório de consultoria jurídica sem avisar. A partir deste ponto, basta se registrar no país, saber falar inglês e ter experiência em países com o sistema jurídico Common Law, como os EUA.

O registro na Ordem brasileira pode credenciar o advogado a atuar em alguns países. Por isso, se você está no 9° ou 10° semestre da faculdade de Direito ou é um bacharel formado, é importante se atentar ao calendário OAB 2020.



Ásia e Oceania



A atuação de advogados estrangeiros é mais complicada na Ásia e na Oceania. Na China, só é possível participar dos serviços jurídicos por meio de escritórios nacionais; na Índia, a atuação não é permitida; no Japão, é preciso ter, pelo menos, cinco anos de experiência na área, sendo três no país de origem; e, na Austrália, é necessário tirar uma licença específica, e cada estado possui suas próprias leis.



EUA e México



Nos Estados Unidos, cada estado possui a sua ordem dos advogados, e é preciso olhar as leis específicas para o estado que se pretende trabalhar. Há estados que exigem que o estrangeiro faça mais um curso de especialização em Direito.

No México, há uma série de restrições também. Um estrangeiro não pode ter mais de 49% na sociedade de escritórios no país, de acordo com a Lei Nacional de Investimento Estrangeiro.



Foto: Divulgação