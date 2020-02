Adolescentes aprovam Centro de Inovação da Fundhas

Recepção calorosa com surpresa boa. Foi assim que adolescentes da Fundhas (Fundação Hélio Augusto de Souza) foram recebidos nesta quinta-feira (6) no retorno às aulas e projetos da instituição.

Os jovens se preparam para um ano de aprendizados no Centro de Inovação e Iniciação Profissional, no Parque Industrial (região sul). O local poderá receber até 800 alunos por dia e conta com cerca de 35 profissionais para atendimento.

Após reunião de apresentação da equipe técnica do Centro, os alunos fizeram um tour para conhecer os espaços que passarão a frequentar neste ano.

A dupla de 16 anos, Kamila dos Santos Ribeiro e Leandro Richard Santos, aprovou as novas instalações da Fundhas e não vê a hora de frequentar os laboratórios e oficinas durante os projetos. “Está magnífico, estou super animado com os novos cursos e equipamentos. É bom ver tudo bem organizado aqui para a gente”, disse Richard.

“Estou achando tudo incrível os espaços com novos recursos para a gente aprender mais, amei. Isto tudo me anima”, afirmou Kamila.

Eduardo Augusto Bispo da Silva, 17 anos, está no último semestre da Fundhas e busca aproveitar para vagas no mundo do trabalho.

“Gosto dos cursos e dos professores e profissionais que trabalham aqui. A Fundhas é importante porque nos oferece oportunidades e perspectiva de vida, é só sabermos aproveitar”, disse.

Inovação e Iniciação Profissional

O Centro de Inovação e Iniciação Profissional oferece realidade virtual, laboratório de informática aplicada, espaço de criatividade, Sala Google e espaço robótica para oferecer mais de 20 cursos.

O local com ambientes modernos, contendo oficinas, sala de trabalho individual para os professores, espaço para materiais didáticos, 11 salas de aulas, 13 laboratórios e sala dos professores com televisão, wifi e que receberá ar-condicionado.

A equipe da Divisão de Serviços Gerais trabalhou nas obras de revitalização e também na decoração temática das salas, com móveis novos e coloridos, uso de materiais sustentáveis em pufes, mesas e luminárias, tudo isso em uma área de cerca de 1.800 metros quadrados.

Além dos atendidos com idades entre 15 e 18 anos, o Centro também irá receber jovens da comunidade para cursos rápidos por meio do Programa Primeira Chance, que oferece oportunidades para jovens empreenderem ou começaram no mercado profissional com qualificação profissional.

O foco dos cursos, projetos e atividades está em desenvolver pensamento crítico e resolução de problemas, trabalho em equipe, criatividade, inovação, liderança, comunicação e tecnologia da Informação.

As oportunidades são nas áreas de Gestão e Negócio, Ambiente e Saúde, Produção Cultural e Design, Controle e Processos Industriais, Informação e Comunicação, Produção Alimentícia, Turismo, Hospitalidade e Lazer, entre outras.

Fundhas

Mantida pela Prefeitura de São José dos Campos, ao longo dos 32 anos de existência, a Fundhas contribuiu com a formação de mais de 30 mil crianças e jovens do município, que viram em seus projetos a possibilidade de realizar sonhos e de crescimento profissional.

Espaço conta com salas de aulas e laboratórios de realidade virtual, criatividade, robótica, entre outros e pode receber até 800 pessoas por dia – Foto: Claudio Vieira/PMSJC