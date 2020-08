Adjust promove webinar gratuito sobre como inovar em produtos e serviços em meio à pandemia

Com as academias de ginástica e centros de saúde fechados temporariamente durante a pandemia da COVID-19, os consumidores têm contado cada vez mais com aplicativos para seguirem saudáveis e manterem suas rotinas atléticas de casa. Dados obtidos pela plataforma de marketing para apps Adjust revelam que, além das tradicionais resoluções de ano novo que geram um incremento nas instalações no período de janeiro, as medidas de isolamento atraíram mais usuários para essas soluções online. Esse tópico e outros mais serão debatidos no webinar gratuito “Adjust Mobile Insights”, apresentado pela empresa em parceria com o Gympass e realizado no dia 26 de agosto, via Zoom.

O evento terá o atleta Fernando Fernandes como host e contará com participantes das duas companhias: Barbara Martins, gerente de vendas da Adjust; Rodrigo Silveira, SVP de New Business do Gympass, e Alice Campos, New Business Head of Product do Gympass. O webinar começa às 17h e terá uma hora de duração, com capacidade para até mil ingressos. O principal objetivo é discutir quais são os meios mais eficazes de inovar em produtos e serviços em meio à pandemia.

Treine em casa

Os dados analisados pela Adjust mostram que as instalações de aplicativos de saúde e esportes cresceram progressivamente ao longo de março, com um avanço de 67% nesse intervalo até o começo de abril, em consideração à média de 2020. No entanto, as sessões não notaram uma subida significativa em maio, revelando que enquanto os downloads de apps se expandiram durante o lockdown, o engajamento demorou a ocorrer.

O Gympass, plataforma de benefício corporativo holístico de bem-estar, adaptou-se rapidamente para ajudar seus usuários a se manterem ativos em casa. A empresa introduziu soluções digitais como aulas ao vivo, pacote de aplicativos de bem-estar e sessões virtuais com Personal Trainers para que cada usuário possa escolher o formato que melhor se encaixa em sua rotina dentro de casa.

“Em poucos dias, tiramos nossas ideias do PowerPoint e as colocamos em prática”, afirmou Rodrigo Silveira, SVP de New Ventures do Gympass. “Enxergamos o bem-estar de uma forma mais holística para que pudéssemos criar um benefício de cuidado completo com a saúde física e mental em todos os nossos planos, e que fosse personalizável para atender às necessidades individuais de cada usuário. Em parceria com aplicativos como Tecnonutri, BTFIT, Weburn, Zenapp, Healing Clouds, Mobills, 8fit e Wellness Coach, fomos capazes de criar um novo modelo adaptável que, sem dúvidas, veio para ficar”, complementa.

Segundo uma pesquisa do Gympass, as demandas virtuais continuam crescendo consideravelmente. Até hoje, foram computadas mais de um milhão de horas de atividades feitas de forma online na plataforma. Outro dado interessante é a quantidade de sessões de Personal Trainers concluídas desde seu lançamento, em junho: mais de 40.000 globalmente. E 97% de todas as sessões revisadas receberam uma classificação de 5 estrelas dos usuários.

Os dados da Adjust apontam que as instalações e as sessões começaram a diminuir após seus respectivos auges, mas ainda assim essas últimas tiveram uma considerável alta na comparação com 2019. Em julho, houve um incremento de 7% nos downloads e de 61% nas práticas, se comparados com o mesmo período de 2019. O cenário leva a crer que não apenas as soluções, mas seus usuários também estão se esforçando.

Os mesmos dados também indicam que domingo é o dia da semana em que usuários se concentram mais em entrar em forma. Na contramão, a sexta-feira parece afastá-los de tais aplicativos. O primeiro obteve mais sessões globalmente em todas as semanas em 2020, enquanto o segundo teve consideravelmente o menor índice.

“A ideia deste webinar é trocar experiências, trazer ideias, compartilhar exemplos para que outras empresas se inspirem e se motivem. O fato de ser gratuito o torna ainda mais democrático. O benefício para o público final (empresas do segmento de fitness & wellness e demais setores) é o intercâmbio de expertises. Somos uma empresa de dados e, ao pesquisar informações gerais, notamos que o segmento de atividades físicas estava em uma ascendência fora da curva. Com base nisso, convidamos um player do ramo que poderia apresentar dados próprios. É quando entra o Gympass para trazer relatos palpáveis e práticos, bem como falar de inovação. Somos gratos pelo parceiro ter aceitado nosso convite”, explica Ricardo Feldman, diretor de vendas da Adjust para o mercado de América do Sul.

Aspectos regionais

As informações obtidas ainda apresentam ângulos regionais, mostrando uma correlação entre o uso de aplicativos de saúde e atividades físicas e os lockdowns, que foram colocados em prática e depois gradualmente flexibilizados.

Os Estados Unidos viram um aumento impressionante em downloads, já que as restrições de bloqueio entraram em vigor no final de março: 58% acima da média de 2020. Os consumidores parecem ter começado a usar aplicativos ativamente em maio, quando as sessões diárias atingiram um pico de 25% acima do comum. Essas diminuíram lentamente desde então, mas o desempenho de julho ficou 16% superior à estimativa, sugerindo que muitos ainda parecem estar altamente engajados.

Na Alemanha, o auge das instalações ocorreu no final de março: 86% acima da média de 2020. As práticas triplicaram entre janeiro e abril e, em maio, tiveram um desempenho 38% superior ao esperado. Apesar de uma ligeira queda em maio, de janeiro a julho notou-se um avanço de 67%.

No Reino Unido, abril trouxe um grande pico de instalações: 93% de incremento em relação à média geral de 2020. As sessões também começaram a aumentar de forma constante do fim de março até o fim de maio, com um boom em 25/05 (80%). Embora tenham começado a diminuir lentamente, as práticas de julho de 2020 foram o dobro de 2019.

Metodologia

Os dados apresentados anteriormente são baseados em tendências notadas a partir de instalações e sessões em aplicativos mundialmente, definido pela Adjust sob seu guarda-chuva de saúde e fitness.

Adjust

A Adjust é uma plataforma global de marketing de aplicativos, que foi concebida no coração da economia dos aplicativos móveis e desenvolvida pela paixão por tecnologia. A empresa possui, atualmente, 16 escritórios em todo o mundo.

A plataforma da Adjust inclui produtos de mensuração, prevenção de fraude, segurança cibernética e automação (marketing). A empresa visa tornar o trabalho do marketing mais simples, inteligente e seguro para os 40 mil aplicativos com os quais trabalha em parceria. Marcas globais, como Procter & Gamble, Rocket Internet e Tencent Games, implementaram suas soluções para proteger seus orçamentos e aprimorar resultados.

Gympass

Com a missão de derrotar o sedentarismo no mundo, o Gympass trabalha com empresas para revolucionar a forma como seus colaboradores se envolvem com atividade física e bem-estar, promovendo mudanças duradouras em suas vidas. Mais de 2.000 empresas confiam na variedade, conveniência e flexibilidade incomparáveis do Gympass para melhorar o envolvimento e o desempenho de seus funcionários, além de contribuir para o sucesso geral de seus negócios. Com mais de 50.000 academias e estúdios parceiros, 60 aplicativos de bem-estar e 2.000 Personal Trainers na plataforma, o Gympass ajuda as empresas a oferecer programas personalizados de longo prazo que inspiram seus funcionários a se envolverem, permanecerem motivados e aproveitarem todo o seu potencial. O Gympass opera em diversos países na América do Norte, América Latina e Europa.