Acordo firmado com Google para regular publicidade infantil é assunto no LiNK MPSP

Programa traz ainda detalhes sobre outras atuações do Ministério Público em favor da sociedade

Na mais recente edição do programa Link MPSP, um dos destaques é o acordo firmado entre o Ministério Público e o Google para regulamentar a publicidade online voltada a crianças. Com a iniciativa, a empresa e o Conselho Nacional de Auto Regulamentação Publicitária (Conar) assumiram o compromisso de desenvolver um manual de boas práticas com foco na publicidade infantil. O caso é comentado pelo promotor de Justiça Eduardo Dias.





A agência de notícias do MPSP traz ainda detalhes sobre a operação recentemente deflagrada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) para combater a exploração de jogos de azar na Baixada Santista.



Outro tema abordado no programa é a regularização, por parte do poder público, de um aterro sanitário localizado em Santa Gertrudes, alvo de um inquérito instaurado pela Promotoria de Justiça.



Ainda durante o programa, o subprocurador-geral de Justiça Jurídico, Wallace Paiva Martins Junior, tira dúvidas de um espectador a respeito de uma recente decisão que barrou a nomeação de um servidor público com base na Lei Maria da Penha. Já o assessor da Diretoria-Geral Marcio Escudeiro trata da convocação dos candidatos aprovados no mais recente concurso para estagiários em Direito do MPSP.



No quadro Fique Sabendo, promotores e procuradores tiram dúvidas enviados pelos espectadores do programa, enquanto no Dicas da Semana, membros e servidores compartilham indicações culturais interessantes.





Esta edição do programa pode ser vista na seção de vídeos do portal do MPSP e no canal da instituição no YouTube.