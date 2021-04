Acompanhe ao vivo o Conexão BandNews com The New York Times; veja a programação

Ministros, empresários e especialistas vão debater “o que esperar do mundo pós-pandemia?” nesta segunda-feira (19), entre 18h e 21h, no Conexão BandNews com The New York Times. A segunda parte do evento será realizada na próxima quinta-feira (22), também das 18h às 21h.

The New York Times

O Conexão BandNews é inspirado no formato Turning Points (pontos de virada), idealizado pelo The New York Times, responsável não só pela curadoria deste evento, como também por abrilhantar os debates com a participação de jornalistas do veículo norte-americano.

Conexão BandNews

Os painéis poderão ser conferidos ao vivo em todas as plataformas digitais do BandNews TV, assim como na TV em flashes ao vivo, além de entradas no Jornal da Band e em reportagens das rádios Bandeirantes e BandNews FM. A mediação dos debates estará a cargo dos jornalistas Marcello D’Angelo (diretor institucional do Grupo Bandeirantes) e Eduardo Castro (editor internacional do BandNews TV).

Confira a programação desta segunda (19 de abril):

18h – Painel Economia

Robson Braga de Andrade (presidente da CNI), Gilberto Tomazoni (CEO Global da JBS), Paulo Henrique Costa (presidente BRB). Gustavo Montezano (presidente do BNDES) e Gaspard Estrada (colunista The New York Times)

19h – Painel Turismo e Meio Ambiente

Gilson Machado (ministro do Turismo), Todd Chapman (embaixador dos Estados Unidos no Brasil), Marcelo Thomé de Almeida (presidente da Federação das Indústrias do Estado de Rondônia), Sergio Rial (presidente do Banco Santander Brasil) e Fabien Cousteau (colunista The New York Times)

20h – Painel Energia

Bento Albuquerque (ministro de Minas e Energia), Rui Altiere (presidente da Câmara de Comércio de Energia Elétrica), Clarissa Sadock (presidente da AES Brasil), Ben Backwell (presidente do Conselho Global de Energia Eólica) e Paulo Roberto (presidente Norte Energia)

Confira a programação da próxima quinta (22 de abril):

18h – Painel Brasil & Negócios Globais

Tarcísio de Freitas (ministro de Infraestrutura), Sergio Amaral (embaixador), Suresh Reddy (embaixador da Índia no Brasil), Marcos Troyo (presidente do Novo Banco do Desenvolvimento – Banco Brics) e Gaspard Estrada (colunista The New York Times)

19h – Painel Agroindústria

Tereza Cristina (ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento), Yang Wanming (embaixador da China no Brasil), Paulo Herrmann (presidente da John Deere Brasil) e Murilo Parada (presidente da Louis Dreyfus no Brasil) e Pietro Labriola (presidente da TIM no Brasil)

20h – Painel Ciência & Saúde

Dimas Covas (diretor do Instituto Butantan), Miguel Nicolelis (neurocientista), Rubens Belfort Mattos Jr (presidente da Academia Nacional de Medicina) e Paulo Chapchap (diretor-geral do Hospital Sírio-Libanês) e Jamil Chade (correspondente o BandNews)

