AÇÕES SOCIAIS DA COOP SÃO ABORDADAS EM LIVE COM ATLETA FERNANDO FERNANDES

Nesta segunda-feira (21 de setembro), no Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência, o atleta Fernando Fernandes participará de uma live, às 19 horas, no Instagram da Coop – Cooperativa de Consumo (@portalcoop).

Atleta Fernando Fernandes

Exemplo de determinação e superação, Fernando Fernandes, atleta desbravador dos esportes adaptados, apresentador do quadro Sobre Rodas, no Esporte Espetacular (TV Globo) e do programa Além dos Limites, do Canal Off, há 10 anos, teve seus planos alterados. Um acidente automobilístico tirou o movimento de suas pernas, mas nunca sua vontade de viver. Apaixonado por esportes, tornou-se tetracampeão mundial de paracanoagem.

Sua história tem muitas semelhanças com o DNA da Coop, que propaga a importância da qualidade de vida, da prática esportiva e a inclusão social.

Entre seus programas sociais estão o Troco do Bem e a Revista Coop que contribuem com a Federação das APAEs por meio de repasses trimestrais, viabilizados graças ao envolvimento de seus cooperados.

Revista Coop

A Revista Coop é uma publicação mensal da Cooperativa, vendida aos cooperados e clientes por R$ 3,10 e que destina desde 2010 para a Feapaes, a metade do valor de cada exemplar, descontados os impostos. Já o Troco do Bem, lançado em 2012, sugere aos cooperados e clientes a doação de centavos de troco das compras pagas em dinheiro, cujo valor é repassado na íntegra. Desde o início da parceria com a APAE, a Coop já repassou o valor total de R$ 4,4 milhões ao longo do período.

Outra ação bem-sucedida é o Programa de Saúde e Qualidade de Vida, que envolve a prática de atividades físicas, voltadas aos cooperados, em áreas específicas em suas lojas de supermercado.

A Coop ainda possui o programa de Inclusão com Capacitação, o qual encerrou o ano de 2019 com 272 pessoas com deficiência (PCD) contratadas. O número garantiu à cooperativa o cumprimento da cota para pessoas com deficiência, no seu quadro de colaboradores, pelo segundo ano consecutivo, atendendo à exigência da legislação. Para que a inclusão desses colaboradores nos processos e cultura da cooperativa fosse efetiva, a Coop capacitou 218 PCDs no tema Excelência no Atendimento ao Cliente-Metodologia Disney, desenvolvido pelo Serviço de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado de São Paulo (Sescoop). No ano, foram realizados 504 atendimentos sociais aos colaboradores com deficiência, em muitos casos com a presença de familiares como responsáveis. A proposta foi compreender as necessidades do colaborador, possibilitando a melhoria de seu desenvolvimento no ambiente de trabalho.

Coop – Cooperativa de Consumo

Sobre a Coop: atualmente, é considerada a maior cooperativa de consumo da América Latina, possui mais de 850 mil cooperados ativos, cerca de 6 mil colaboradores diretos, 32 lojas de supermercados, sendo 24 no Grande ABC, uma em Piracicaba, três em São José dos Campos, duas em Sorocaba e duas em Tatuí, três postos de combustíveis e 57 drogarias.

Por ser uma cooperativa, seu principal objetivo é oferecer os melhores serviços a preços justos, além de reverter benefícios a seus cooperados e à comunidade, a exemplo do ciclo de palestras gratuito; programa de saúde e qualidade de vida; programas educacionais voltados aos estudantes da rede pública e particular e doações para entidades beneficentes das cidades onde conta com unidades de distribuição.