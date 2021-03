ACI propõe a criação de “bolsões” para “drive thru” em ruas próximas ao Calçadão da Rua 7

A presidente da ACI de São José dos Campos, Eliane Maia, entregou ao prefeito Felício Ramuth na manhã desta terça-feira (16.03) um ofício pedindo a criação de “bolsões” para “drive thru” em ruas próximas ao Calçadão da Rua 7. O ofício está em acordo com o decreto municipal 18.766, de 15 de março último, que regulamenta a autorização para entrega de mercadoria na cidade, na modalidade “drive thru”, durante a fase emergencial do Plano São Paulo. As lojas do Calçadão, no entanto, por não terem vagas de estacionamento na frente, estavam fora da abrangência do decreto.

“Bolsões”

A ACI pediu a criação de quatro “bolsões” para atender os lojistas do Calçadão: um na rua Rubião, Junior, um na rua Sebastião Humel e dois na rua Coronel José Monteiro. A gestão da vaga seria feito pelos lojistas, em consonância com a regras do decreto municipal e supervisão ad Secretaria de Mobilidade Urbana.

ACI de São José dos Campos