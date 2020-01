Acer faz lançamento ousado de três novos monitores de jogos Predator com exibição expansiva

O monitor de jogos Predator X32 de 32” reproduz visuais brilhantes, de cair o queixo, com NVIDIA ® G-SYNC ® ULTIMATE, certificação VESA Display HDR™ 1400 e 89,5% Rec. 2020, perfeito para os gamers que também fazem seus próprios vídeos

G-SYNC ULTIMATE, certificação VESA Display HDR™ 1400 e 89,5% Rec. 2020, perfeito para os gamers que também fazem seus próprios vídeos O monitor grande de jogos Predator X38 de 37,5” aumenta a imersão em games com um painel UWQHD+ com curvatura de 2300R e certificação VESA DisplayHDR™ 400 que faz as cores saltarem aos olhos

Com um enorme painel OLED 4K de 55” compatível com NVIDIA G-SYNC[i], o monitor de jogos Predator CG552K é ideal para gamers hardcore de PC e console que queiram ter mais vantagem

Acer está oferecendo aos gamers uma exibição mais imersiva e expansiva, com um trio de novos monitores Predator que têm telas grandes e um conjunto parrudo de recursos: o Predator X32 de 32”, o Predator X38 de 37,5”, e o Predator CG552K de 55”.

“A Acer fez um lançamento ousado com seus três monitores premium de jogos Predator, oferecendo exibições expansivas com tecnologias de ponta compatíveis com experiência de jogo realista, mesmo para os games mais exigentes”, diz Victor Chien, Presidente, Negócio de Telas Digitais da Acer Inc. “Oferecemos suporte a gamers de todos os tipos, desde os novatos até os profissionais com o hardware de melhor desempenho do mercado.”

Hoje a Acer fez uma demonstração de um painel IPS2 de 300 Hz líder do setor com tempo de resposta de 1 ms em seu notebook gamer Predator Triton 500, perfeito para jogos de corrida e tiro, nos quais os visuais rápidos e fluidos são de suma importância. O painel é compatível com cores vivas cobrindo 100% da gama de cores sRGB e amplos ângulos de visualização.

Monitor de jogos Predator X32: visual brilhante com NVIDIA G-SYNC Ultimate

O Predator X32 de 32” vem com NVIDIA G-SYNC ULTIMATE para oferecer a experiência de jogo mais suave, bem como uma ampla taxa de contraste e paleta de cores estendida, possibilitando que os usuários vejam minúsculos detalhes mesmo em cenas rápidas de ação. Com um painel de mini LED com redução da intensidade em 1.152 zonas locais com resolução (3840 x 2160) fornecendo brilho de até 1440 nits, o Predator X32 possui certificação VESA DisplayHDR™ 1400 e proporciona visuais vibrantes incríveis. Apresentando cores de 10 bits e uma precisão de cores notável de Delta E <1, ele cobre 99% do AdobeRGB e 89,5% da gama de cores Rec2020, o que o torna perfeito para gamers que também fazem seus próprios vídeos. A taxa de atualização do Predator X32 é rápida, de 144 Hz, e ele mostra visuais incrivelmente nítidos e fluidos que são essenciais para acompanhar os objetos enquanto eles cruzam a tela.

Equipado com um painel IPS[ii], ele proporciona ângulos amplos de visualização de até 178 graus, ajudando os gamers a ter boa mira nos alvos. A base ergonômica aumenta o conforto da visualização com ajuste de giro e altura. Três portas HDMI 2.0 e DisplayPort 1.4 fazem com que seja moleza conectar outros PCs, e quatro portas USB 3.0 oferecem um hub conveniente para conectar controle de jogo, mouse e muito mais. Ele também vem com dois alto-falantes estéreos de 4W.

Monitor de jogos Predator X38: imersão em curvatura

A tela UWQHD+ (3840 x 1600) de 37,5” aumenta a imersão com uma curvatura de 2300R que amplia a visão periférica e, junto com um processador NVIDIA G-SYNC, produz uma experiência de jogo incrivelmente suave sem rasgos de tela ou atrasos. A certificação VESA DisplayHDR™ 400 garante excelente brilho, contraste e gama de cores, possibilitando que os clientes experimentem jogos AAA do jeito que eles devem ser vistos. Graças à precisão de cores Delta E <1 e 98% da cobertura da gama de cores DCI-P3, o Predator X38 permite que os gamers criem conteúdo atraente com cores vívidas. Atingindo uma taxa de atualização de até 175 Hz (overclock) e tempo de resposta de 1ms GtG em overdrive, o Predator X38 consegue acompanhar o ritmo até dos games de ação mais exigentes.

Para aumentar ainda mais o conforto da visualização, a base ergonômica permite que os gamers ajustem o monitor para encontrar a posição ideal de visualização com uma inclinação de -5 a 35 graus, giro de +/-30 graus, e ajuste de altura de 5,11”. A porta HDMI 2.0 e DisplayPort 1.4 permitem conexão com diversos sistemas, enquanto quatro portas USB 3.0 oferecem conexão rápida a periféricos e dispositivos. O monitor também vem com dois alto-falantes de 7 W que oferecem qualidade de áudio de 14 W.

Monitor de jogos Predator CG552K: Visual UHD enorme de 55”

O Predator CG552K oferece o que há de mais avançado em experiência de visualização com um painel OLED 4K gigante de 55” (3840 x 2160) com milhões de pixels individuais para fornecer qualidade de imagem espetacular e maior contraste. O painel é compatível com brilho de até 400 nits e faz as imagens saltarem na tela, enquanto a precisão de cores com Delta E <1 e a cobertura de 98,5% da gama de cores DCI-P3 oferecem cores realistas.

Uma excelente opção para jogadores de console, ele aceita taxa de atualização variável (VRR) via HDMI para jogo suave em dispositivos suportados. Compatível tanto com Adaptive Sync quanto com NVIDIA G-SYNC, o Predator CG552K oferece uma experiência de jogo suave e ajuda os gamers a se manterem focados. Ele também possibilita que cada segundo conte, com um tempo de resposta inacreditavelmente rápido de 0,5 ms (GtG) via overdrive e uma taxa de atualização de 120 Hz.

Um sensor de luz detecta o nível de iluminação do ambiente e ajusta automaticamente o brilho para aumentar o conforto visual. Com seu sensor de proximidade integrado, o Predator CG552K consegue detectar se há alguém dentro de seu alcance, sendo ativado quando alguém está próximo e entrando em modo de economia de energia quando a pessoa sai de perto. Com excelente conexão a uma ampla variedade de sistemas, os consoles e periféricos incluem três portas HDMI 2.0, duas portas DisplayPort v1.4, uma porta USB tipo C, bem como duas portas USB 2.0 e USB 3.0. Dois alto-falantes de 10 W fornecem 20 W de áudio dinâmico e faixas de luzes personalizáveis deixam o hardware com um visual mais bonito.

Preços e disponibilidade

As informações exatas sobre especificações, preço e disponibilidade variam conforme a região. Para informações sobre disponibilidade, especificações e preços de produtos em mercados específicos, entre em contato com o escritório da Acer mais próximo via www.acer.com.

[i] O plano da Acer é enviar o Predator CG552K para validação final de compatibilidade com G-SYNC conforme se aproxima a fase de produção do monitor.

[ii] Todas as marcas e nomes de produtos mencionados neste documento são marcas comerciais de suas respectivas empresas, usadas exclusivamente para descrever ou identificar os respectivos produtos

ACER

Fundada em 1976, a taiwanesa Acer é uma empresa de tecnologia dedicada à concepção, venda e suporte de produtos inovadores que melhoram a vida das pessoas e as mantém atualizadas e conectadas. O portfólio inclui PCs, monitores, projetores, servidores e wearables. Com 7 mil funcionários, a receita global de 2016 atingiu US$ 7.21 bilhões. No Brasil, a Acer está presente há 9 anos e encontra-se entre as líderes em faturamento e volume de vendas no varejo. Com sua linha atual de produtos focada em notebooks, monitores, projetores e acessórios para diversos tipos de uso, entre eles a linha Gamer, a marca apresenta modelos com alta performance, design com conteúdo e recursos eficientes e inovadores. Para mais informações, acesse acer.com.br e prestigie nossas redes sociais: Facebook /acerdobrasil e Instagram @AcerdoBrasil.