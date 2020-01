Acer expande sua linha de PCs para profissionais de criação com notebooks conversíveis ConceptD 7 série Ezel

Os notebooks conversíveis ConceptD 7 série Ezel RTX Studio permitem que os profissionais de criação façam design e compartilhem suas ideias com uma tela de toque UHD 4K com cores precisas que gira em qualquer um dos cinco diferentes modos de uso para oferecer o que há de mais avançado em flexibilidade e conveniência

A Acer expande sua linha de PCs ConceptD para profissionais de criação com os novos notebooks conversíveis com Windows 10 e uma potente estação de trabalho. Homenageada no CES 2020 Innovation Award, o ConceptD 7 série Ezel vem com a dobradiça Ezel da Acer que possibilita cinco modos de uso, fazendo com que fique mais fácil do que nunca para que os designers colaborem, compartilhem e deem vida às ideias. A estação de trabalho ConceptD 700, elegante e parruda, foi projetada para lidar com facilidade com os fluxos de trabalho de conteúdo pesado dos profissionais de criação.

“Estamos expandindo nossa linha ConceptD com novos formatos de notebooks conversíveis para auxiliar os profissionais em seus esforços criativos”, diz Jerry Kao, Co-COO da Acer Inc. “Ela é perfeita para profissionais que trabalham com criação em 2D e 3D, e estamos empolgados em expandir a linha com essas novas ferramentas poderosas que podem auxiliar mais profissionais de criação.”

O ConceptD 7 Ezel Pro e o ConceptD 7 Ezel utilizam a dobradiça Ezel da Acer, o que os torna ideais para todos os tipos de situação de trabalho: colaborar com uma equipe, fazer um sketch com a caneta Wacom® EMR incluída, ou apresentar um trabalho para os clientes. Os designers podem transformar o dispositivo para melhor atender à tarefa que têm à frente, podendo escolher dentre cinco modos de uso: modo de compartilhamento, modo flutuante, modo de base, modo de pad, ou modo de exibição. Um substituto do desktop que pode ser levado na estrada, o ConceptD 7 série Ezel é ideal para profissionais de criação que queiram fazer sketches, finalizar e apresentar usando um único dispositivo.

O trabalho dos profissionais de criação ganha vida em detalhes brilhantes e clareza nas telas 4K IPS[ii] dos notebooks (resolução de 3840 x 2160), com mais de 8 milhões de pixels. Com uma alta taxa de brilho de 400 nit, as imagens são vibrantes e atraentes. As telas também incluem tecnologias integradas de correção de cores e foram testadas e calibradas para fornecer fidelidade superior na reprodução das cores PANTONE® Matching System (PMS). Isso assegura uma reprodução de cores realistas com 100% da gama de cores Adobe® RGB e precisão de cores de Delta E <2. A interface de usuário com paleta de cores do Acer ConceptD facilita o gerenciamento de perfis de cores e configurações do sistema.

As telas de toque dos notebooks oferecem uma experiência de escrita natural com a caneta Wacom EMR incluída, que proporciona controle rápido e preciso. As canetas EMR replicam perfeitamente a fluidez da tinta e marcam uma melhoria na tecnologia capacitiva ativa. Elas não precisam de bateria e oferecem maior precisão, tempo de resposta, resolução, sensibilidade a pressão, acessibilidade na hora de passar a caneta por cima dos itens, e durabilidade.

Dada a natureza altamente móvel e interativa do trabalho de muitos designers, a tela do ConceptD 7 série Ezel é feita com vidro Gorilla Glass 6, para resistir a quedas. Ela também tem revestimento antirreflexo, o que facilita na hora de ver as imagens quando o notebook está em ambiente externo ou sob luz brilhante.

Em breve o ConceptD 7 Ezel virá com um processador Intel® Core™ série H de até 10a geração, GPUs NVIDIA® GeForce RTX, até 32 GB de memória DDR4, e SSDs PCIe de até 2 TB; ele é ideal para fluxos de trabalho pesados. Os profissionais de criação podem rapidamente editar e renderizar vídeos ou criar animações em 3D e mostrar o próprio trabalho em tempo real. Para os profissionais que precisam de ainda mais potência, o ConceptD 7 Ezel Pro vem com um processador Intel® Xeon™, GPU NVIDIA Quadro RTX™, compatibilidade com memória ECC e Windows 10 Pro.

O ConceptD 7 série Ezel participa do programa RTX Studio da NVIDIA. Fabricados pensando nos profissionais de criação de hoje em dia, os produtos RTX Studio atendem a rígidos padrões de hardware e software para incentivar a criatividade na velocidade da imaginação. Esses sistemas selecionados recebem a marca RTX Studio, permitindo que os profissionais de criação identifiquem com facilidade o sistema certo para agilizar seus fluxos de trabalho. Capaz de turbinar mais de 40 dos principais aplicativos de criação e design do mundo com aceleração RTX, o ConceptD 7 série Ezel também vem com NVIDIA Studio Drivers para assegurar o máximo de desempenho e estabilidade.

Outros recursos que vêm tanto no ConceptD 7 Ezel Pro quanto no ConceptD 7 Ezel incluem: duas portas Thunderbolt™ 3 para velocidades de transferência inacreditavelmente altas, um slot para cartão SD, uma porta DisplayPort 1.4, uma porta HDMI 2.0, e um touchpad de vidro suave. Os clientes podem fazer login com mais segurança usando o Windows Hello com o leitor de impressão digital no botão liga/desliga.

Por fim, o notebook foi projetado para se manter frio e silencioso, e produz menos de 40 dB de ruído (o equivalente ao nível de ruído em uma biblioteca), enquanto mantém alto desempenho gráfico e de computação.

O ConceptD 7 Ezel, elegantemente projetado todo na cor branca, inclui acabamento Micro-Arc Oxidation, que oferece força e resistência contra corrosão e oxidação. Ele também inclui revestimentos resistentes a manchas e a alta abrasão.

ConceptD 700 – Uma usina de criação

A estação de trabalho ConceptD 700, com design elegante, vem com um processador Intel Xeon E, e placa de vídeo que pode chegar a NVIDIA Quadro RTX 4000 para atender às necessidades de cineastas, animadores e designers de arquitetura, engenharia e construção, com desempenho potente e estável para design em CAD 3D e exigentes fluxos de trabalho de profissionais de criação de conteúdo. Trata-se de uma linda peça para qualquer estúdio moderno, com operação silenciosa de apenas 40 dBA e visual minimalista inspirado no design escandinavo que inclui acabamento em branco, parte de cima inspirada nos veios da madeira e cantos suaves arredondados.

Oferecendo memória que pode chegar até a DDR4 64 GB 4x DIMM 2666 MHz, opções de armazenamento rápido como SSD PCIe M.2 interna que são ideais para tarefas complexas de design, e quatro compartimentos de armazenamento interno compatíveis com HDs de 2,5 pol. e de 3,5 pol., a ConceptD 700 pode ser expandida para acompanhar o ritmo da evolução das cargas de trabalho.

A ventilação térmica ideal é importantíssima para fazer a renderização de designs pesados. A ConceptD 700 faz uso de três ventiladores eficientes para puxar o ar para dentro através do painel frontal de ar de padrão triangular e depois faz o ar circular pelo chassi. Para ajudar a manter o local de trabalho organizado e funcional, a estação de trabalho oferece carga rápida sem fio para smartphones na parte superior, além de gerenciamento de fios e uma base para fone de ouvido que pode ser tirada da vista quando não estiver em uso.

Para garantir que o sistema esteja funcionando bem, o uso da CPU, da GPU e da memória pode ser facilmente monitorado usando-se a paleta intuitiva ConceptD, que apresenta um indicador de estado para sinalizar problemas que exijam intervenção. Para segurança física, uma trava e um alarme de invasão ajudam a deter furtos e acesso não autorizado.

A ConceptD 700 foi testada e certificada pelos maiores fornecedores independentes de software (ISVs) para assegurar que o software e o hardware sejam compatíveis, estáveis e confiáveis. Ela também exibe a marca RTX Studio, turbinando com confiança até mesmo as mais exigentes cargas de trabalho de criação.

Preços e disponibilidade

As informações exatas sobre especificações, preço e disponibilidade variam conforme a região. Para informações sobre disponibilidade, especificações e preços de produtos em mercados específicos, entre em contato com o escritório da Acer mais próximo via www.acer.com.

[1] As especificações podem variar dependendo do modelo ou da região

[2] Todas as marcas e nomes de produtos mencionados neste documento são marcas comerciais de suas respectivas empresas, usadas exclusivamente para descrever ou identificar os respectivos produtos

