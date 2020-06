Acer atualiza notebooks gamer Predator Helios, Predator Triton e Nitro

Novas atualizações chegam ao Helios 700 de alto desempenho, ao poderoso Helios 300, ao elegante Triton 300 e ao refinado Nitro 7

Os notebooks gamer da Acer agora oferecem uma linha de processadores Intel ® Core ™ de 10 a geração e placas de vídeo que chegam até a NVIDIA ® GeForce RTX 2080 SUPER ™

A Acer está levando o que há de mais novo em tecnologia de tela para os notebooks Predator e Nitro com modelos que apresentam telas de 240 Hz ou 144 Hz, para games fluidos e sem falhas

A tecnologia térmica PowerGem da Acer faz sua estreia no Predator Helios 700, levando melhorias significativas de resfriamento para o notebook ultra potente

A Acer divulga as novas atualizações importantes para quatro de seus notebooks gamers mais populares: o Predator Helios 700, o Predator Helios 300, o Predator Triton 300 e o Nitro 7. Esses novos modelos atualizados vêm com novidades empolgantes, que vão deixar gamers de todos os níveis e tipos animados.

Agora as linhas de notebooks incluem os mais recentes processadores Intel® Core™ série H de 10a geração para desempenho típico de desktop que podem ser levados a qualquer lugar. As GPUs NVIDIA® GeForce RTX 2080 SUPER™ ou RTX 2070 SUPER oferecem o desempenho necessário para telas rápidas com altas taxas de atualização para imagens perfeitas sem desfoque mesmo nos mais exigentes games AAA. Para manter os notebooks funcionando com o desempenho máximo e nas temperaturas ideais, a Acer equipa os notebooks com designs térmicos aprimorados, novas tecnologias de resfriamento e mais tubos de calor.

Predator Helios 700: um notebook que pode substituir seu desktop

O Predator Helios 700, que inclui o icônico teclado deslizante HyperDrift, foi atualizado para incluir um processador com overclock Intel Core i9-10980HK de 10a geração ou i7-10875H, e GPUs NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ou RTX 2070 SUPER.

Os recursos de gerenciamento térmico do dispositivo foram significativamente aprimorados com uma nova solução térmica chamada Predator PowerGem, incluída em modelos com o processador Intel Core i9. O PowerGem é um material especial com 3,83 vezes mais condutividade de calor vertical do que o cobre, o que aumenta a eficiência da emissão de calor do notebook. Todos os modelos incluem três tubos de calor feitos de cobre, a tecnologia Acer CoolBoost, uma câmara de vapor e dois ventiladores AeroBlade™ 3D de 4a geração especialmente projetados pela Acer.

Outras atualizações de alto desempenho incluem memória mais rápida de 2.933 Hz (máx. de 64 GB), uma porta Thunderbolt 3 adicional (são duas no total) e conexão em rede Killer DoubleShot™ Pro (Wi-Fi 6 AX1650i sem fio e E3100G Ethernet) para assegurar que aplicativos com necessidade de velocidade tenham prioridade na largura de banda. Unidades de estado sólido rápidas PCIe NVMe em RAID 0 mantêm tudo na velocidade da luz, e os games ganham vida com a linda tela FHD IPS de 17,3” e 144 Hz[i] do Helios 700 com tecnologia NVIDIA® G-SYNC®.

O teclado, que possui iluminação RGB por tecla e anti-ghosting, foi atualizado para incluir chaves mecânicas MagTek para as teclas WASD e um conjunto de novas teclas de corrida que oferecem maior precisão. Projetado para games de corrida, eles têm curvatura de keycap de 1,5 mm, permitindo que os gamers façam movimentos mais finos e mais controlados no game. Os jogadores podem trocar as teclas WASD padrão do teclado pelas teclas de corrida e teclas MagForce que vêm incluídas, escolhendo o conjunto que sirva melhor para o game que estão jogando. Depois da troca, os gamers podem usar o aplicativo Predator Sense ou pressionar a tecla de atalho P3 para ajustar a iluminação e o ponto de acionamento da tecla.

Predator Helios 300: potente e cheio de recursos

O popular Predator Helios 300 da Acer elevou o nível dos notebooks gamers, oferecendo o melhor desempenho por cada centavo gasto nele. Agora disponível com os mais recentes processadores Intel Core de 10a geração, da série H, GPU NVIDIA GeForce RTX 2070 com overclock com Max-Q Design e uma tela FHD IPS de 15,6” e 240 Hz, overdrive de 3 ms, o novíssimo Helios 300 solidificou sua reputação como um dos notebooks gamers mais potentes e cheio de recursos disponível, mas ainda assim com um preço acessível. Ele também é compatível com memória DDR4 de até 32 GB de 2.933 MHz, duas SSDs PCIe NVMe na configuração RAID e disco rígido de até 2 TB, proporcionando a velocidade e o armazenamento necessários para manter grandes bibliotecas de filmes e jogos AAA.

Melhorando o desempenho geral e a experiência de jogo, o áudio DTS:X Ultra oferece som surround de ponta de 360 graus para uma experiência de mídia em um espaço sonoro realista. Com os fones de ouvido, ele oferece uma experiência autêntica de áudio, permitindo que os sons sejam ouvidos do jeito que deveriam ser, quer estejam perto ou longe, e possui modos de som ajustados especificamente otimizados para diferentes gêneros de games (estratégia, RPG ou de tiro FPS).

A tecnologia de resfriamento da Acer, com engenharia personalizada, assegura que o dispositivo rode na temperatura ideal. O notebook vem com dois ventiladores, incluindo um ventilador AeroBlade™ 3D de 4a geração recém projetado que diminui o ruído, ao mesmo tempo aumentando o fluxo de ar, e o Acer CoolBoost™, que permite o ajuste manual dos ventiladores para garantir que áreas importantes recebam resfriamento contínuo. Entradas e saídas de exaustão localizadas estrategicamente também estão incluídas.

Predator Triton 300: ideal para gamers e criadores de conteúdo

O notebook gamer Predator Triton 300, da Acer, potente, mas fino, foi atualizado para incluir um processador Intel Core da série H de 10a geração, GPU até NVIDIA GeForce RTX 2070 com Max-Q Design e taxa de atualização da tela de 240 Hz. A tela FHD IPS de 15,6” também oferece tempo de resposta de 3ms, brilho de 300 nits, e compatibilidade com 100% do espaço de cores sRGB, o que faz com que ela seja ideal tanto para games quanto para criação de conteúdo. Ela também é compatível com até três SSDs M.2 (uma PCIe, duas combinadas), proporcionando uma abundância de armazenamento, além de taxas de transferência na velocidade da luz e velocidade pelas quais os gamers tanto anseiam.

Três tubos de calor foram acrescentados ao design térmico avançado do dispositivo, que também inclui um sistema de resfriamento com dois ventiladores (um ventilador de metal AeroBlade 3D de 4a geração), tecnologia CoolBoost™ e entradas e saídas de exaustão localizadas estrategicamente. Todo esse desempenho fica dentro de um chassi[ii] de metal fino e leve com espessura de apenas 19,9 mm, e 2,1 kg, o que faz com que seja fácil jogar durante deslocamentos.

Nitro 7: design elegante em metal para jogar durante deslocamentos

O Nitro 7 da Acer, atualizado, é outra opção para gamers que buscam portabilidade. O chassi elegante de metal tem espessura de apenas 19,9 mm e pesa 2,5 kg, mas consegue vir com um processador Intel Core de 10a geração da série H e uma GPU até GeForce RTX™ 2060. Com até três slots para SSDs M.2 de alta velocidade, até 1 TB na configuração RAID 0, até 32 GB de memória DDR4 2933, Killer™ Ethernet E2600 e Intel® Wi-Fi 6, o carregamento do jogo e os tempos de resposta ficam inacreditavelmente rápidos.

O design térmico do Nitro 7 inclui dois ventiladores, design que quatro portas de exaustão e tecnologia Acer CoolBoost™, que pode ser habilitada em NitroSense para aumentar a velocidade do ventilador em 10% e resfriamento da CPU/GPU em 9% em comparação com o modo automático. Além do desempenho que ele possibilita, uma tela FHD IPS de 15,6” sem brilho, com taxa de atualização de 144 Hz e resposta de 3 ms oferece imagens nítidas e suaves, e games sem desfoque.

Preços e disponibilidade

Ainda não existe confirmação para data de comercialização do produto no Brasil. As especificações, preços e disponibilidade exatos variam de acordo com a região. Para saber mais sobre disponibilidade, especificações do produto e preço em mercados específicos, entre em contato com o escritório Acer mais próximo através do site www.acer.com.

ACER

Fundada em 1976, a taiwanesa Acer é uma empresa de tecnologia dedicada à concepção, venda e suporte de produtos inovadores que melhoram a vida das pessoas e as mantém atualizadas e conectadas. Com cerca de 7 mil funcionários, a Acer engloba desde tecnologia ligada à Internet das Coisas para jogos a realidade virtual, com equipe dedicada à pesquisa, design, marketing, venda e suporte de produtos e soluções que quebram barreiras entre pessoas e tecnologia. No Brasil, a Acer está presente há 11 anos e encontra-se entre as líderes em faturamento e volume de vendas no varejo. Com sua linha atual de produtos focada em notebooks, monitores, projetores e acessórios para diversos tipos de uso, a Acer possui equipamentos com alta performance, design com conteúdo e recursos eficientes e inovadores para o gamer, designer, educadores, escritórios e uso doméstico.

