Acer aprimora sua série de notebooks conversíveis Spin com novos designs mais finos

A Acer lança os novos Spin 5 e Spin 3, modelos atualizados em sua linha popular de notebooks conversíveis que apresentam um design mais fino, os mais recentes processadores Intel® Core™ de 10a geração e Windows 10 Home. Os profissionais e os estudantes vão curtir o design flexível que permite fazer desenhos, anotações, criar conteúdo e fazer apresentações sem esforço, ao longo do dia, tudo com um giro fácil.

Os novos modelos Acer Spin vêm com uma caneta Acer Active Stylus de carga rápida que utiliza tecnologia Wacom AES, Wi-Fi 6 confiável e rápido, incluindo USB tipo C compatível com Thunderbolt™ 3. A dobradiça possui um design que eleva o teclado no modo notebook, permitindo conforto durante a digitação.

“Os novos Acer Spin 5 e Spin 3 são excelentes opções para quem busca um único sistema capaz de dar conta do trabalho, da escola, do entretenimento e dos hobbies”, declara James Lin, Gerente Geral de Notebooks e Negócios de Produtos de TI da Acer Inc. “A combinação de formatos mais finos e mais leves e telas de toque com moldura fina faz dos Spin 5 e Spin 3 conversíveis as escolhas ideais para quem quer fazer um monte de coisa de modos variados.”

Designs mais finos em alumínio para flexibilidade de uso o dia inteiro

Os novos Spin 5 e Spin 3 apresentam um design mais fino que torna o formato conversível mais legal de usar em quatro modos: tablet, notebook, monitor ou tenda. As dobradiças duráveis de 360 graus possibilitam transições suaves entre os modos, para que os profissionais e os estudantes possam alternar tarefas com facilidade. Um teclado opcional com iluminação de fundo estende a produtividade em ambientes com iluminação fraca.

Com espessura de apenas 14,9 mm, o Spin 5 (SP513-54N) possui uma tela de toque 2K atraente de 13,5” envolvida em uma moldura fina com somente 7,78 mm de espessura, o que confere a ele uma proporção de 80% entre a tela e a borda. A taxa de proporção de 3:2 da tela acrescenta 18% a mais de espaço na vertical, em comparação com as telas amplas de 16:9 equivalentes, de forma que os usuários precisam rolar menos a tela ao visualizar sites, documentos e planilhas. Além disso, o chassi de liga de alumínio e magnésio do Spin 5 e o apoio para as mãos fazem com que ele seja durável e leve: só 1,2 kg. O Spin 5 também vem com um leitor integrado de impressão digital para logins mais rápidos e mais seguros via Windows Hello.

Oferecendo uma tela grande de 14” Full HD, o novo Spin 3 (SP314-54N) tem uma taxa de proporção tradicional de 16:9 e molduras finas de 7,82 mm que oferecem uma proporção de 78% entre a tela e a borda. A tela de toque grande widescreen dá amplo espaço para trabalhar em vários projetos, comparar documentos e curtir vídeos empolgantes. Pesando 1,5 kg e medindo 16,9 mm, o chassi de alumínio delicado e cheio de estilo se encaixa confortavelmente dentro de uma maleta ou mochila.

Caneta Acer Active Stylus com carga rápida e longa autonomia da bateria

Tanto o Spin 5 quanto o Spin 3 são compatíveis com a caneta Acer Active Stylus usando a tecnologia Wacom AES (eletrostática ativa) que reproduz a sensação de tinta e papel de verdade com 4.096 níveis de pressão, de modo que a escrita, o desenho e todas as interações com a caneta sejam precisas e realistas. O Spin 5 é compatível com a caneta Acer Active Stylus opcional com tecnologia Wacom AES 2.0 para uma experiência de escrita ainda mais suave e precisa.

O comprimento da stylus lembra o de uma caneta de verdade (12,53 cm) e dá para sentir uma textura no toque, o que faz com que seja confortável segurá-la. Quando não está em uso, a stylus pode ser guardada em uma base conveniente de armazenamento, onde ela fica em segurança e é rapidamente carregada. Ela pode ser usada por 90 minutos de escrita ativa depois de uma carga de apenas 15 segundos.

Desempenho, conexão e entretenimento o dia inteiro

Turbinados pelos processadores Intel® Core™ i7 de 10a geração, o Acer Spin 5 e Spin 3 oferecem desempenho responsivo e placa de vídeo integrada potente Intel® Iris® Plus[iii] para entretenimento, edição de vídeo e jogos eventuais. Além disso, profissionais e estudantes podem se manter produtivos em trânsito graças à longa autonomia da bateria do dispositivo: até 15 horas1 para o Spin 5 e até 12 horas para o Spin 31. Os dois novos modelos Spin são compatíveis com carga rápida, fornecendo até quatro horas de uso[iv] com apenas 30 minutos de carga.

A conexão com periféricos e telas é rápida e fácil com os notebooks Spin. O Spin 5 inclui duas portas USB tipo C compatíveis com Thunderbolt 3, habilitando o compartilhamento de até vídeo 4K com telas externas, e transferências mais rápidas de dados para bases e dispositivos. O Spin 5 também tem duas portas USB 3.2 Gen 1 (uma com carga offline), HDMI e um leitor de cartão MicroSD. O Spin 3 tem uma porta USB tipo C compatível com Thunderbolt 3, duas portas USB 3.2 Gen 1 (uma com carga offline), HDMI e um leitor de cartão MicroSD.

O Wi-Fi 6 super-rápido de duas bandas Intel® (Gig+) AX201 (802.11ax) se conecta com velocidades superiores a três vezes mais rápido[v] que o 802.11ac e oferece conexão aprimorada, particularmente em áreas onde há muitos dispositivos, como locais de trabalho, aeroportos e casas.

O entretenimento nos dois modelos Spin é aprimorado por dois alto-falantes e o Acer True Harmony™ para áudio rico e realista. Os dois microfones asseguram uma conexão de áudio clara durante o uso de uma webcam para bate-papos on-line. Os usuários também podem usar a voz para se conectar ao dispositivo e interagir com a Cortana, ainda que esteja ativado o modo de suspensão moderna, projetado para dar aos consumidores melhor acesso ao equipamento.

O Spin 5 oferece até 1 TB em armazenamento SSD, enquanto o Spin 3 oferece a opção de dois SSDs para aumentar a capacidade de armazenamento. Os dois oferecem RAM de até 16 GB.

Preço e disponibilidade

As informações exatas sobre especificações, preço e disponibilidade variam conforme a região. Para informações sobre disponibilidade, especificações e preços de produtos em mercados específicos, entre em contato com o escritório da Acer mais próximo via www.acer.com.

[i] A autonomia indicada da bateria tem como base o teste em modo de produtividade MobileMark 2014® com o recurso sem fio ativado. Detalhes sobre os testes MobileMark 2014 estão disponíveis em www.bapco.com. A classificação de autonomia da bateria é apenas para fins comparativos. A autonomia da bateria varia conforme o modelo, configuração, aplicação, configurações de gerenciamento de energia, condições de funcionamento e recursos usados. A capacidade máxima das baterias diminui com o tempo e o uso.

[ii] “Uso” se refere à reprodução de vídeo, e o “tempo de carga” está sujeito à condição de o dispositivo estar desligado durante a carga.

[iii] As especificações podem variar dependendo do modelo ou da região

[iv] “Uso” se refere à reprodução de vídeo, e o “tempo de carga” está sujeito à condição de o dispositivo estar desligado durante a carga.

[v] O 802.11ax 2×2 160M Hz possibilita taxas de dados teóricas máximas de 2402 Mbps, 3X mais rápido que o 802.11ac 2×2 80 MHz (867 Mbps), conforme documentado na especificação do padrão sem fio IEEE 802.11 e requer o uso de roteadores de rede sem fio 802.11ax com configuração semelhante

ACER

Fundada em 1976, a taiwanesa Acer é uma empresa de tecnologia dedicada à concepção, venda e suporte de produtos inovadores que melhoram a vida das pessoas e as mantém atualizadas e conectadas. O portfólio inclui PCs, monitores, projetores, servidores e wearables. Com 7 mil funcionários, a receita global de 2016 atingiu US$ 7.21 bilhões. No Brasil, a Acer está presente há 9 anos e encontra-se entre as líderes em faturamento e volume de vendas no varejo. Com sua linha atual de produtos focada em notebooks, monitores, projetores e acessórios para diversos tipos de uso, entre eles a linha Gamer, a marca apresenta modelos com alta performance, design com conteúdo e recursos eficientes e inovadores. Para mais informações, acesse acer.com.br e prestigie nossas redes sociais: Facebook /acerdobrasil e Instagram @AcerdoBrasil.