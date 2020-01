Acer apresenta novo TravelMate P6, um notebook durável, fino e leve para profissionais móveis

O Acer TravelMate P6 e o TravelMate P2 vêm com processadores que podem chegar ao Intel ® Core ™ i7 de 10 a geração, atendem o padrão militar americano MIL-STD 810G e rodam o Windows 10 Pro

A Acer anuncia seus mais recentes notebooks comerciais TravelMate P6 e TravelMate P2 para clientes modernos, móveis e conscientes sobre as questões de segurança. Os notebooks potentes e robustos de 14 e 15 polegadas vêm com processadores que podem chegar ao Intel® Core™ i7 de 10a geração, atendem o padrão militar americano MIL-STD-810G e rodam o Windows 10 Pro.

“Durável e ao mesmo tempo fino e leve, o mais recente TravelMate P6 oferece aos profissionais móveis desempenho com o qual podem contar”, comenta James Lin, Gerente Geral de Notebooks e Negócio de produtos de TI da Acer. “Temos certeza de que eles vão curtir a capacidade de trabalhar por dois dias sem ter que recarregar a bateria, além do chassi compatível com o padrão militar e a segurança aprimorada.”

Acer TravelMate P6: para profissionais em trânsito

O novo Acer TravelMate P6 apresenta chassi em liga de magnésio-alumínio de alta qualidade, mais resistente e leve do que ligas de alumínio padrão com a mesma espessura. O chassi também confere ao notebook um visual moderno e elegante. Pesando apenas 1,1 kg[iii] e medindo apenas 16,6 mm, ele é fácil de ser transportado. Com até 23 horas1,2 de autonomia da bateria, os profissionais podem se manter produtivos em voos transcontinentais ou trabalhar durante dois dias inteiros em trânsito sem precisar recarregar. Além disso, a bateria desse notebook de alto desempenho pode ser carregada até 50% em menos de 45 minutos. O 4G LTE opcional habilitado por eSIM possibilita que os usuários trabalhem e colaborem em trânsito. Certificado para o Microsoft Teams, o TravelMate P6 oferece videoconferência cristalina por meio de um conjunto de quatro microfones que captam vozes a até 2 metros de distância.

Projetado em conjunto com a Intel como parte do programa de inovação de codinome “Projeto Athena”, o TravelMate P6 passou por rigorosos testes para atingir as metas de experiência e especificações de[iv] hardware do programa, assegurando que ele conseguisse oferecer a capacidade de resposta[v], a ativação instantânea[vi], e a autonomia da bateria5,[vii],[viii] que pessoas ambiciosas precisam para se concentrarem onde quer que estejam.

“O Acer TravelMate P6 demonstra os excepcionais esforços conjuntos de engenharia feitos pela Acer e pela Intel através do programa Projeto Athena. O desempenho do processador Intel Core e a plataforma vPro oferecem capacidade de destaque para as empresas e atendem à ambição dos profissionais em trânsito”, diz Josh Newman, Vice-Presidente do Grupo de computação para clientes da Intel.

Os novos notebooks com Windows 10 Pro vêm com processadores que podem chegar ao Intel Core i7 de 10a geração, até 24 GB de memória DDR4, placas de vídeo que podem ir até à NVIDIA® GeForce® MX250 e SSD de até 1 TB PCIe Gen 3 x4 responsiva usando a tecnologia NVMe para acelerar a edição de planilhas volumosas e a criação de apresentações. O TravelMate P6 facilita o compartilhamento e a colaboração com um design de dobradiça de 180 graus que permite nivelar a tela na horizontal para ser compartilhada com outras pessoas.

Resistente, testado e confiável

O Acer TravelMate P6 foi projetado para profissionais em trânsito, e parte disso significa lidar com situações da vida real que possam surgir dentro e fora do escritório. Fabricado para cumprir os padrões MIL-STD-810G e 810F, um conjunto de testes militares de durabilidade[ix], o TravelMate P6 consegue sobreviver às sacudidas de inspeções de segurança no aeroporto, quedas acidentais e outros percalços. Outros testes verificam a resistência do notebook a chuva, umidade e temperaturas extremas.

Segurança sólida

Além de manter os dados seguros, as empresas querem dispositivos que sejam fáceis de implantar e gerenciar remotamente. Equipado com o Windows 10 Pro, o TravelMate P6 oferece poderosos recursos de segurança para ajudar a proteger os dados. Os clientes podem fazer login usando o Windows Hello via leitor de impressão digital no botão liga/desliga, ou pela webcam com infravermelho que faz reconhecimento facial biométrico. Ambos os métodos eliminam a necessidade de lembrar e usar uma senha. Quando a webcam não está em uso, o obturador da câmera pode ser fechado fisicamente para aumentar a segurança. Um chip Trusted Platform Module (TPM) 2.0 integrado oferece proteção baseada em hardware para senhas e chaves de criptografia. O Acer ProShield pré-carregado inclui um conjunto de ferramentas de segurança e gerenciamento que ajudam a proteger dados confidenciais, e o Acer Office Management permite que os profissionais de TI implementem políticas de segurança e monitorem ativos a partir de uma única interface.

Acer TravelMate P2: Um dispositivo versátil para a força de trabalho moderna

O Acer TravelMate P2 é uma resposta para um mundo cada vez mais diversificado e moderno, no qual existe a expectativa de que os funcionários desempenhem diversas funções e trabalhem em diferentes locais. A capacidade de se conectar não só ao Wi-Fi mas também ao 4G LTE[x] assegura que os usuários consigam trabalhar de qualquer lugar, e uma ampla gama de opções de personalização permitem que o TravelMate P2 se adapte ao trabalho sobre qualquer superfície.

Conexão de alta velocidade e bateria durante o dia inteiro

O Acer TravelMate P2 foi projetado com a questão da conexão em mente, o que faz dele uma opção confiável e tranquila para quem trabalha em trânsito. A tecnologia Intel Wireless Wi-Fi 6 (802.11ax) assegura que os usuários tenham uma experiência sem fio mais tranquila com velocidades até três vezes mais altas[xi] do que o Wi-Fi 5 padrão (802.11ac). O 4G LTE habilitado com Nano SIM e/ou eSIM poupa o usuário da chateação de encontrar um plano de dados local se o Wi-Fi não estiver disponível. O TravelMate P2 possui até 13 horas de autonomia da bateria1,[xii] e um chassi resistente a impactos que atende ao padrão MIL-STD-810G, o que possibilita que os usuários trabalhem sem interrupção o dia inteiro em diversos ambientes.

Robusto, seguro e fácil de gerenciar

O TravelMate P2 reúne acessibilidade, capacidade de gerenciamento e facilidade de uso e está sempre pronto para viagem com definições otimizadas que já vêm pré-configuradas e recursos multilíngues para implementações de dispositivos rápidos e tranquilos. Um módulo TPM 2.0 garante autenticação segura e protege os dados da empresa, enquanto recursos adicionais de segurança, como o leitor de impressão digital e o Windows Hello dão aos usuários um acesso ainda mais seguro por meio de impressão digital ou reconhecimento da face.

Produtividade poderosa

Com processadores Intel Core i7 de até 10a geração e uma GPU NVIDIA GeForce MX230 opcional para computação potente e desempenho da placa de vídeo, o TravelMate P2 conta com até 32 GB de rápida memória DDR4, um sistema configurável de duas unidades com HD de alta capacidade de 1 TB e SSD PCIe de 512 GB com quatro faixas e enorme capacidade de resposta. O TravelMate P2 vem como uma ampla gama de portas, como VGA, HDMI e USB tipo C, enquanto as portas disponíveis podem ser expandidas com facilidade através de uma base Acer Dock II USB Tipo C.

Preços e disponibilidade

As informações exatas sobre especificações, preço e disponibilidade variam conforme a região. Para informações sobre disponibilidade, especificações e preços de produtos em mercados específicos, entre em contato com o escritório da Acer mais próximo via www.acer.com.

[1] A autonomia indicada da bateria tem como base o teste em modo de produtividade MobileMark 2014® com o recurso sem fio ativado. Detalhes sobre os testes MobileMark 2014 estão disponíveis em www.bapco.com. A classificação de autonomia da bateria é apenas para fins comparativos. A autonomia da bateria varia conforme o modelo, configuração, aplicação, configurações de gerenciamento de energia, condições de funcionamento e recursos usados. A capacidade máxima das baterias diminui com o tempo e o uso.

[1] Até 23 horas no modelo de quatro células, até 18 horas no modelo de três células

[1] 1,1 kg para o modelo de três células, 1,164 kg para o modelo de quatro células

[1] Testes realizados em 30 de setembro de 2019. Para sistemas com telas FHD. Simulado para replicar uma situação típica em carga de trabalho com navegação sem fio na web: configuração enviada de HW/SW rodando diversos aplicativos em segundo plano e páginas da web abertas; em conexão de internet 802.11 sem fio, alimentação DC por bateria, e brilho da tela de 250 nit

[1] Contando a partir do momento em que o botão é pressionado, com a tampa aberta, ou comando de voz, até a imagem aparecer e o computador estar pronto para autenticação

[1] Testes realizados em 30 de setembro de 2019. Para sistemas com telas FHD. Simulado para replicar uma situação de reprodução de vídeo FHD local em trânsito: brilho da tela de 150 nit, em modo avião

[1] Os testes seguem procedimentos rigorosos, como deixar o produto cair 26 vezes de uma altura de aproximadamente 122 cm sobre várias partes da sua estrutura — aterrissando em uma superfície de madeira compensada de 5 cm de espessura colocada sobre um piso de concreto.

[1] As especificações podem variar dependendo do modelo ou da configuração

[1] O 802.11ax 2×2 160 MHz possibilita taxas de dados máximas teóricas de 2402 Mbps, 3X mais rápido que o 802.11ac 2×2 80 MHz (867 Mbps), conforme documentado nas especificações sem fio padrão IEEE 802.11, e requer o uso de roteadores de rede sem fio 802.11ax com configuração semelhante

[1] Até 13 horas no modelo de 14 polegadas, até 12 horas no modelo de 15 polegadas

