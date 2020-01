Acer anuncia projetor de LED portátil B250i com som de estúdio

O Acer B250i é um projetor de LED portátil Full HD com excelente qualidade A/V e um design compacto, o que possibilita que ele seja transportado com praticidade

Os dois alto-falantes de 5 watts vêm com radiadores passivos, Waves Maxx ® Audio e tecnologia Acer TrueHarmony, o que proporciona uma qualidade de áudio incrível apesar do tamanho portátil

Audio e tecnologia Acer TrueHarmony, o que proporciona uma qualidade de áudio incrível apesar do tamanho portátil Ele é compatível com foco automático e oferece brilho de 1.000 lúmens ANSI, garantindo uma projeção equilibrada e com boa saturação

É 100% plug-and-play, com diversas opções de conexão com e sem fio

A Acer anuncia seu novo projetor de LED portátil B250i com som de estúdio, projetado para ser uma fonte múltipla de entretenimento para levar por aí. O dispositivo compacto oferece projeção Full HD 1080p sem fio, foco automático e excelente fidelidade de áudio em um chassi portátil que pode ser facilmente colocado na bolsa. É ideal para o cliente que busca um dispositivo de entretenimento fácil de configurar com excelente qualidade de vídeo e áudio, sem abrir mão da facilidade de transporte.

Hub portátil de entretenimento com excelente fidelidade de áudio

Medindo apenas 205 mm x 204 mm x 78 mm e pesando só 1.450 g[i], o Acer B250i foi projetado para ser um hub portátil de entretenimento que pode ser colocado dentro da mochila ou sacola, rapidamente configurado e usado em qualquer lugar. O projetor compacto possui dois alto-falantes de câmara de 5W com radiadores passivos com Waves Maxx® Audio e tecnologia Acer TrueHarmony, o que proporciona um áudio impressionante que produz notas graves nítidas e claras. Seja para preparar uma noite de karaokê com os amigos, uma apresentação em sala de aula, ou uma reunião de negócios, o desempenho do B250i com certeza vai impressionar até os usuários mais exigentes.

Resolução Full HD de alta qualidade com LED brilhante e foco automático

O Acer B250i tem compatibilidade com uma linda projeção Full HD 1080p que focaliza de forma automática e rápida na superfície que está sendo projetada, bastando apertar um botão. Ele tem brilho de até 1.000 lúmens ANSI, uma taxa de contraste de 5.000:1, e é compatível com uma ampla gama de cores de 120% do espaço de cores Rec. 709. O módulo de LED do B250i tem vida útil de até 30.000 horas e acaba com a necessidade de substituir lâmpadas de vapor de mercúrio queimadas, o que poupa custos e o meio ambiente.

É só conectar e projetar, com ou sem fio

O B250i oferece diversas maneiras de conectar, com ou sem fio. O espelhamento de tela sem fio está disponível por Wi-Fi tanto para usuários de Android quanto de iOS, além de uma porta HDMI padrão para conexão e exibição de conteúdo usando um desktop ou notebook. Portas USB tipo C (tela e carga da bateria) e tipo A também estão disponíveis, com suporte a saída de vídeo para smartphones e PCs. O B250i já vem pronto para usar, sem necessidade de software para espelhamento de tela ou reprodução direta de multimídia.

Preços e disponibilidade

As informações exatas sobre especificações, preço e disponibilidade variam conforme a região. Para informações sobre disponibilidade, especificações e preços de produtos em mercados específicos, entre em contato com o escritório da Acer mais próximo via www.acer.com.

[i] Não inclui adaptador de energia

ACER

Fundada em 1976, a taiwanesa Acer é uma empresa de tecnologia dedicada à concepção, venda e suporte de produtos inovadores que melhoram a vida das pessoas e as mantém atualizadas e conectadas. O portfólio inclui PCs, monitores, projetores, servidores e wearables. Com 7 mil funcionários, a receita global de 2016 atingiu US$ 7.21 bilhões. No Brasil, a Acer está presente há 9 anos e encontra-se entre as líderes em faturamento e volume de vendas no varejo. Com sua linha atual de produtos focada em notebooks, monitores, projetores e acessórios para diversos tipos de uso, entre eles a linha Gamer, a marca apresenta modelos com alta performance, design com conteúdo e recursos eficientes e inovadores. Para mais informações, acesse acer.com.br e prestigie nossas redes sociais: Facebook /acerdobrasil e Instagram @AcerdoBrasil.