Accor inaugura Mercure Macaé

Macaé, no litoral do Estado de Rio de Janeiro, está prestes a ganhar um hotel com marca Mercure. Com ótima localização, próximo à Avenida Atlântica e cercado de boas opções gastronômicas da região, o empreendimento é fruto de uma conversão.

O Mercure Macaé tem 165 apartamentos para até duas pessoas, havendo a possibilidade de oferecer quartos conjugados para famílias com crianças com até 16 anos. Os clientes têm à disposição piscina, academia, sauna e restaurante com gastronomia brasileira e internacional. Além disso, o hotel disponibiliza salas de eventos que comportam até 400 pessoas.

Macaé

Conhecida como Capital do Petróleo, Macaé ganhou a alcunha graças à extensa produção do produto e também de gás por muitos anos. E, devido ao petróleo e o fato de a cidade ter belas praias e paisagens de natureza, o hotel também irá implementar, gradualmente, uma decoração remetendo à essas características, um dos valores principais da marca Mercure, que é trazer a regionalidade para suas dependências.

Em relação à economia, um grande motivo para otimismo é a aprovação da construção do Terminal Portuário de Macaé (TEPOR). Serão dois terminais – um para óleo e outro para gás, combustíveis e outros líquidos – em uma área de 6.000.000 m² e estima-se que serão gerados cerca de 17 mil novos empregos para a realização do projeto. O empreendimento será integrado com o Complexo Logístico & Industrial de Macaé, através da Rodovia Transportuária, que promete uma operação portuária mais eficiente.

Além de sua vocação para os negócios, a cidade também possui uma bela orla e e um lindo arquipélogo (Sant’ana), composto por 3 ilhas e uma excelente opção de passeio com família ou amigos. Além das belezas praianas, para quem gosta de um contato próximo a natureza, a região serrana oferece lindas e cristalinas cachoeiras com uma gastronomia típica e opções de praticas de esportes, como rafting, trekking e passeios pelas matas, além de restaurantes e o melhor da vida noturna.

“A chegada do Mercure Macaé reforça nossa confiança no crescimento da cidade, que tem projetos que poderão movimentar ainda mais a economia local e o turismo de negócios. Sem contar os esforços para atrair cada vez mais turistas à lazer para desfrutar de suas belas praias”, diz Olivier Hick, COO Midscale and Economy Brands Accor Brasil.

Quarto do novo Mercure Macaé, no Rio de Janeiro

Mercure Macaé

Rua Dolores de Carvalho Vasconcelos, 110 – Glória – Macaé – RJ

Tarifas: a partir de R$ 190 com café da manhã

Reservas em www.accorhotels.com ou no telefone (22) 2106-2700

Mercure

Com Mercure, a Accor oferece hotéis que são diferentes e inspirados localmente.

Mercure é a única marca de hotéis midscale que combina a força de uma rede internacional com um grande compromisso com a qualidade e a experiência acolhedora de hotéis que têm raízes em sua comunidade local. Os hotéis Mercure são comandados por hoteleiros entusiasmados e recebem hóspedes de todo o mundo que viajam a trabalho e lazer. Mercure conta com mais de 810 hotéis em 62 países. Eles têm localização privilegiada nos centros das cidades, à beira-mar ou nas montanhas.

Accor é um grupo líder mundial em hospitalidade aumentada, oferecendo experiências únicas e significativas em 5.000 hotéis, resorts e residências em 110 países.

mercure.com | group.accor.com