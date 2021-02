AÇÃO SOCIAL DA ROYAL CANIN® DOARÁ UMA REFEIÇÃO POR CADA FOTO POSTADA NO INSTAGRAM

A iniciativa, com foco em filhotes, acontece de 17 de fevereiro a 03 de março para promover a discussão sobre a importância de cuidados específicos durante a fase de vida dos filhotes.

São os primeiros meses da vida de um filhote que influenciarão diretamente sua saúde quando ele se tornar adulto. É por isso que a ROYAL CANIN®, que tem como compromisso oferecer saúde através da nutrição a gatos e cães, acaba de lançar uma ação social no Instagram para promover a discussão sobre a importância de cuidados específicos durante a fase de vida dos filhotes.

Uma pesquisa encomendada pela marca e conduzida pela OnePoll, com 2.000 tutores americanos, investigou o primeiro ano da guarda de um pet e os altos e baixos envolvidos neste processo. Os resultados mostraram que demora cerca de 4 meses (mais precisamente 3 meses e 23 dias) para o tutor se adaptar à rotina do novo pet em casa. São dados como esse que levam a marca a investir em iniciativas que facilitem a jornada entre o tutor e seu pet quando filhote, em um momento da vida em que ele necessita de muitos cuidados. “Através dos nossos produtos e serviços, temos a ambição de oferecer saúde aos gatos e cães. Esse é o nosso compromisso como marca. E a promoção de uma vida saudável começa cedo, logo no início da vida do filhote, já que um crescimento saudável é fundamental para que o pet também tenha saúde e qualidade de vida no futuro, quando adulto”, explica Carlos Martella, Diretor de Marketing da ROYAL CANIN®.

Oito em cada 10 entrevistados relataram que o primeiro ano da guarda de um animal de estimação é o mais importante – mas isso não significa que seja fácil: 64% dos respondentes disseram que o primeiro ano também é o mais difícil.

A grande maioria dos participantes (73%) revelou que se relacionou mais com seu animal de estimação no primeiro ano do que em qualquer outro, e isso foi especialmente verdadeiro para os entrevistados (79%) que adotaram um filhote. Mas, o primeiro ano juntos também chega com muitas decisões e dúvidas, como as relacionadas ao treinamento do novo pet (46%), que tipo de alimento oferecer (40%), qual o horário ideal para alimentá-lo (39%) e com que frequência alimentar o animal de estimação (34%).

Outro grande conjunto de decisões para os entrevistados girou em torno da ida ao Médico-Veterinário: 25% dos tutores disseram que encontrar um bom Médico-Veterinário foi uma das decisões mais importantes no primeiro ano, enquanto 19% revelaram que saber com que frequência levar o pet ao Médico-Veterinário também era importante. 79% dos respondentes mencionaram que o Médico-Veterinário se tornou um recurso inestimável no primeiro ano da guarda do novo animal e 70% concordaram que levar seu pet ao Médico-Veterinário os prepara para uma vida melhor no futuro.

Ação Social #FilhoteSaudávelRoyalCanin

Com o intuito de compartilhar conhecimento e gerar discussões sobre uma fase da vida tão importante de um animal, o momento em que ele é filhote, no período de 17 de fevereiro de 2021 a 03 de março de 2021, toda foto de um pet (gato ou cão) filhote, publicada no feed de perfis abertos do Instagram, com a #FilhoteSaudávelRoyalCanin e incluindo um breve relato dos cuidados que o tutor oferecia ao pet quando ele era um filhote, se transformarão em uma refeição ROYAL CANIN® a ser doada à ONG SOS Pet Alpha (@sospetalpha), que cuida de animais em situação de abandono.

“A ROYAL CANIN® preza pela guarda responsável e quer chamar a atenção das pessoas para a importância dos cuidados com o pet nos primeiros anos de vida. Queremos que os tutores encontrem na ROYAL CANIN® uma fonte confiável de informações, além de, claro, o alimento seguro e mais preciso para as necessidades dos seus pets”, completa Martella. “Mas, nossa contribuição não para por aí: admiramos muito quem contribui com a causa animal e fazemos o possível para dar a nossa colaboração. Então, nada mais justo do que fomentar nas pessoas a vontade de ajudar e, juntos, criarmos uma grande corrente do bem promovendo a doação de refeições à ONG SOS Pet Alpha, ao mesmo tempo em que abordamos os cuidados que os filhotes precisam para crescerem saudáveis”.

O regulamento completo da ação social #FilhoteSaudávelRoyalCanin pode ser consultado em: https://www.royalcanin.com/br/about-us/news/regulamento-filhote-saudavel-royal-canin

ROYAL CANIN®

A multinacional Royal Canin, uma das maiores fabricantes do mundo de alimentos de alta qualidade nutricional para gatos e cães, celebrou 50 anos em 2018. Com 16 fábricas no mundo e presente em 92 países, a marca considera sempre o gato e o cão em primeiro lugar e tem sua história focada no conhecimento e respeito por estes animais.

Em 2002, passou a fazer parte da Mars, Incorporated, líder mundial em alimentos para animais de estimação. A unidade brasileira da Royal Canin está instalada em Descalvado, interior de São Paulo, desde 1990. No mercado brasileiro, a marca disponibiliza mais de 150 alimentos, incluindo produtos específicos para raças, portes, idades, estilos de vida, necessidades específicas, cuidados especiais e auxiliares no tratamento de algumas doenças. Os produtos estão disponíveis em canais especializados, entre os quais, clínicas veterinárias e pet shops, em mais de 15 mil pontos de vendas no Brasil.

Para mais informações visite o site: https://www.royalcanin.com/br

Imagem de Gerhard G. por Pixabay