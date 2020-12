Ação de engajamento sobre reciclagem de vidro do Grupo HEINEKEN chega a Minas Gerais em nova fase com desconto em produtos

A ação Volte Sempre, do Grupo HEINEKEN no Brasil, que foca em conscientizar o público sobre a importância da reciclagem do vidro por meio de máquinas de triturar embalagens, da startup de impacto socioambiental 4R Glass, ganha em novembro deste ano uma nova fase. Dessa vez, a iniciativa está sendo realizada em Belo Horizonte e Nova Lima, no estado de Minas Gerais, com novidades: descontos em produtos da cervejaria e um aplicativo gameficado para os clientes. Com o objetivo de gerar um impacto social, ambiental e econômico ainda maior na população, as máquinas estão instaladas tanto em unidades da rede de supermercados Super Nosso, quanto em condomínios residenciais e bares.

Para aprimorar a ação, que faz parte de seu movimento Mais com Menos, o Grupo liderou, em conjunto com o Hub Incríveis – rede de inovação criativa para a cocriação de soluções que visam reduzir o impacto negativo das embalagens no meio ambiente – um sprint de inovação com a startup 4R Glass, principal parceira da ação e proprietária das máquinas de triturar, transformando o projeto em uma iniciativa de mudança cultural positiva. O modelo de negócio da startup também foi reestruturado, e ela passou a ser uma empresa focada em ideias inovadoras, que possam gerar impactos para ressignificar a relação dos consumidores com a reciclagem. Em números, estima-se que: para cada tonelada de vidro reciclado, há uma economia 480KhW de energia e 1,2 toneladas de matéria prima e reduz-se a emissão de 0,50 toneladas de CO² na produção de novas embalagens de vidro, além disso, gera-se R$ 90,00 para cooperativas de reciclagem; para cada 50 Kg de vidro reciclado, reduz-se a ocupação de 1m³ de espaço no aterro.

Nesta edição, as empresas irão monitorar o índice de recuperação de vidro nos locais em que as máquinas serão instaladas, e a ação passa a olhar mais cuidadosamente para o território de atuação, isto é, o Volte Sempre deixa de ser uma iniciativa de ponto de entrega voluntária para o consumidor, e passa a contar com toda uma estratégia e monitoramento das informações locais, como o número de pessoas por bairro e dados de reciclagem da região. A partir disso, poderão definir, em alguns casos, um período determinado para a permanência das máquinas nos diferentes pontos selecionados, acompanhando a adesão da população quanto à destinação adequada de embalagens com alto potencial de circularidade, como o vidro, que é 100% reciclável.

Em 2019, o Volte Sempre engajou os moradores de São Paulo a triturar cerca de 31 mil embalagens de vidro nas máquinas da 4R Glass, disponibilizadas em unidades de supermercados da capital paulista, com o esquema de cashback para estimular a participação dos consumidores. Para garantir a recompensa no novo formato e tornar a ação ainda mais atrativa para os estabelecimentos, desta vez as empresas envolvidas criaram uma moeda digital: a Caco, que equivale a R$ 0,10 e poderá ser convertida em descontos nos produtos do Grupo HEINEKEN nos bares participantes e nas lojas de supermercado da rede Super Nosso em todo o estado de Minas Gerais.

Para completar o ciclo da embalagem, o vidro recolhido das máquinas será adquirido pela companhia Owens Illinois, fabricante de embalagens de vidro, fornecedora do Grupo HEINEKEN e apoiadora do projeto, e, posteriormente, transformado em novas embalagens do portfólio da companhia, fechando a circularidade do material. “O Volte Sempre continua tendo o consumidor como impulsionador de todo o processo e o conhecimento como principal ferramenta de mudança positiva de comportamento em relação ao destino correto de resíduos. Assim, ampliamos a estrutura por trás da iniciativa e nos unimos aos principais elos da cadeia, como bares, redes de supermercados e fabricantes de embalagens, para, então, impulsionar um ciclo tão desafiador do ponto de vista de reciclagem, como é o do vidro”, explica Ornella Guzzo Vilardo, Gerente de Sustentabilidade do Grupo HEINEKEN no Brasil.

Para acessar as moedas virtuais Caco recuperadas, os usuários* contam com o aplicativo Ponto Caco que permite ao cliente o acesso a benefícios e descontos exclusivos em produtos do Grupo HEINEKEN, acompanhar seu histórico de compras e, a partir de janeiro de 2021, será possível até mesmo compartilhar seus pontos Caco com seus amigos. O aplicativo está disponível para download para as versões Apple e Android, e pode ser baixado no site www.pontocaco.com.

“Fazer parte desse projeto é uma excelente oportunidade de reforçar ao consumidor a importância da destinação correta para reciclagem de seus resíduos. No caso do vidro, 100% reciclável, quando todos os elos da cadeia atuam juntos novas embalagens serão produzidas aproveitando integralmente o material e permitindo que o ciclo recomece”, comenta Daniel Jekl, Gerente de Marketing da Owens Illinois no Brasil.

Ao todo, serão 8 meses de programa nas cidades mineiras e, para garantir a saúde e segurança dos usuários e equipes dos estabelecimentos tendo em vista a pandemia da covid-19, os cuidados com higiene foram intensificados. Todas as máquinas contam com estação de álcool em gel disponíveis para o público e são higienizadas com frequência. Além disso, os funcionários dos locais participantes da ação passaram por um treinamento para evitar filas, aglomerações e a proximidade de menos de dois metros de distância entre os usuários.

“A ressignificação do negócio da 4R Glass durante o período do Sprint, nos trouxe uma visão muito mais ampla dos problemas ambientais relacionados ao descarte de embalagens de vidro. Com os serviços da 4R Glass levamos ao público uma nova experiência que ajuda a resolver boa parte deste problema, onde através das ações realizadas durante o período do programa passamos ressignificar a relação das pessoas com a sustentabilidade e o meio ambiente e ter a Heineken e a Owens Illinois como parceiras, foi peça fundamental para mais uma vez conseguirmos estruturar o projeto em outros estados” explica Daniel Nascimento, CEO da 4R Glass.

Para saber mais sobre o programa Volte Sempre, acesse: www.programavoltesempre.com.br. Confira abaixo a relação de estabelecimentos com a instalação das máquinas de triturar.

Belo Horizonte

SUPER NOSSO XUÁ

Av. Nossa Senhora do Carmo, 2.780

Bairro Santa Lúcia

CEP 30320-055

Tel.: 3359-3256

SUPER NOSSO CASTELO

Av. Heráclito Mourão de Miranda, 1.700

Bairro Castelo

CEP 31330-142

Tel.: 3359-3253

SUPER NOSSO GUTIERREZ

Rua André Cavalcanti, 223

Bairro Gutierrez

CEP 30430-110

Tel.: 3359-3251

Nova Lima



SUPER NOSSO NOVA LIMA

Rodovia MG 30, 8.625

Bairro Vale Do Sereno

CEP 34000-000

Tel.: 3359-3255

BAR LAYBACK PARK BELO HORIZONTE

Januário Carneiro, 20

Bairro Vale do Sereno

CEP 34006-057

*Menores de 18 anos não são elegíveis para cadastro no aplicativo devido à disponibilização de produtos alcoólicos nos descontos da ação.

