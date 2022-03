Abragames anuncia participação na GDC 2022 com 25 estúdios brasileiros e expectativa de gerar mais de US＄ 18 milhões em negócios

A Abragames (Associação Brasileira dos Desenvolvedores de Jogos Digitais), por meio do Brazil Games, projeto setorial de exportação realizado pela associação em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportação e Investimentos (ApexBrasil), anuncia os detalhes de sua participação na GDC 2022 (Game Developers Conference), principal evento de games do mundo voltado para desenvolvedores, que acontece de 21 a 25 de março, no Moscone Center, em São Francisco-EUA. A delegação brasileira contará com 25 estúdios nacionais, dos quais 17 estarão presencialmente no evento e oito participarão remotamente através da plataforma on-line de negócios do evento em que as empresas podem agendar reuniões para apresentar seus produtos e trocar informações.

“A Abragames faz questão de participar da GDC e nunca perdeu uma edição presencial do evento desde 2010. É a melhor oportunidade para apresentar ao mundo a qualidade e o potencial criativo dos estúdios brasileiros, além de ampliar a rede de contatos e, principalmente, fechar negócios”, conta Rodrigo Terra, presidente da Abragames. “Para este ano, nossa expectativa é superar os mais de US$ 18 milhões em contratos da última GDC presencial e abrir ainda mais portas para que os desenvolvedores brasileiros sejam cada vez mais reconhecidos internacionalmente como referências na produção de jogos eletrônicos em diferentes plataformas e gêneros”.



Entre os 25 estúdios participantes, há representantes de oito estados brasileiros e uma enorme variedade de títulos que vão dos jogos de PC aos de mobile e de realidade virtual, dos puzzles aos roguelikes, e tanto single-players quanto multi-players. A lista completa dos estúdios brasileiros é formada por:

Presencial

On-line

A comitiva dos 17 estúdios do Brazil Games na GDC estará presente em seis estandes (N3102, N3104 e N3106 / N3003, N3005, N3007) do pavilhão GDC Play, no Nort Hall, onde ficam as delegações de diversos países e os jogos independentes.



Mais informações sobre a participação do Brazil Games na GDC, inclusive detalhes dos estúdios participantes, podem ser encontradas no catálogo oficial da delegação. Os games que serão apresentados pelos estúdios no evento podem ser vistos no vídeo.

Abragames

Criada em 2004 por um grupo de empresas de desenvolvimento, a Abragames (Associação Brasileira dos Desenvolvedores de Jogos Digitais) surgiu como uma entidade sem fins lucrativos que tem por objetivo fortalecer a indústria nacional de desenvolvimento de jogos. A missão da Abragames é coordenar, fortalecer e promover a indústria nacional de jogos digitais por meio da representação e interlocução do ecossistema nacional e internacional, construindo um entendimento de todos os elementos de nossa cadeia de valor, bem como a promoção de eventos e parcerias que potencializem o desenvolvimento da indústria de jogos no Brasil.

Brazil Games

O Projeto Setorial de Exportação Brazil Games é um programa sem fins lucrativos, criado pela Abragames (Associação Brasileira das Desenvolvedoras de Jogos Eletrônicos) em parceria com a ApexBrasil (Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos) para fortalecer a indústria brasileira de jogos digitais, capacitando e criando novas oportunidades de negócios para as empresas brasileiras no mercado internacional.

Apex Brasil

A Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) atua para promover os produtos e serviços brasileiros no exterior e atrair investimentos estrangeiros para setores estratégicos da economia brasileira. A Agência realiza ações diversificadas de promoção comercial, como missões prospectivas e comerciais, rodadas de negócios, apoio à participação de empresas brasileiras em grandes feiras internacionais, e visitas de compradores estrangeiros e formadores de opinião para conhecer a estrutura produtiva brasileira.