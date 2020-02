Abese busca startups com soluções inovadoras em segurança eletrônica para Ilha de Startups na Exposec 2020

Pelo terceiro ano consecutivo a Abese lança um programa de seleção de startups do setor de segurança eletrônica, ou a ele relacionados, com a meta de identificar e promover negócios inovadores. As empresas selecionadas participarão da Ilha de Startups na maior feira de segurança da América Latina, a Exposec, que acontece de 14 a 16 de abril, no São Paulo Expo.

Exposec 2020

As startups que se inscreverem no programa poderão integrar também as ações do Comitê de Startups da associação, núcleo que promove interações entre empresas, rodadas de negócios, mentorias e outras ações para empresas com esse perfil.

Para a presidente da Abese, Selma Migliori, o programa representa uma oportunidade para as startups que desejam acelerar seu crescimento, considerando a visibilidade da Exposec, que recebe mais de 45 mil pessoas nos três dias de feira. “A Exposec é uma vitrine fundamental para as startups ganharem destaque no mercado da segurança eletrônica”, declara.

Ilha de startups

A presidente da Abese lembra que empresas conhecidas no mercado se lançaram na Exposec como é o caso da Bairro Seguro, Zelo Protege, dentre outras que tiveram a oportunidade de participar da ilha de startups.

Edson Pacheco, coordenador do Comitê de Startups da Abese, destaca que além da oportunidade de participação na ilha na Exposec as startups podem integrar as ações que serão promovidas pelo Comitê ao longo do ano de 2020, mesmo aquelas que não forem selecionadas para a feira da segurança eletrônica.

Quem pode participar?

Startups que ofereçam soluções de segurança eletrônica para a iniciativa pública ou privada, soluções de segurança cibernética, de proteção de dados, e, também àquelas que ofereçam ferramentas que ajudem na gestão de negócios do setor.

Empresas que não se enquadram no conceito de startup ou que já tenham participado da Exposec não podem se inscrever.

Como participar?

As startups interessadas podem saber mais na página https://startup.abese.org.br Para se inscrever as startups devem responder a um formulário objetivo e aguardar. As inscrições estarão abertas até o dia 17/02/2020. O resultado sai no dia 09/03.

EXPOSEC

Organizada pela Cipa Fiera Milano e realizada pela Abese (Associação Brasileira das Empresas de Sistemas Eletrônicos de Segurança), a Exposec – Feira Internacional de Segurança, que neste ano tem como tema A NOVA ERA DA SEGURANÇA CONECTADA, é o único evento do Brasil a congregar as mais recentes tecnologias, produtos e serviços para o setor de SEGURANÇA, além de atrair compradores, nacionais e internacionais, de toda a cadeia produtiva em uma área de 40 mil m2 proporcionando o ambiente propício para a geração de negócios e networking. Em 2020, chega à sua 23ª edição focada em otimizar a experiência de seus expositores (800 marcas expositoras) e 45 mil visitantes, com novas ferramentas disponíveis para conectá-los face-a-face, fortalecer suas redes e ampliar suas experiências em últimas tendências nos segmentos de Segurança Eletrônica, Privada, Pessoal, Pública, Patrimonial e Empresarial.

ABESE

Fundada em 1995 a ABESE é uma associação empresarial de âmbito nacional e sem fins lucrativos, representante das empresas de sistemas eletrônicos de segurança, que lidam com diversos tipos de tecnologias disruptivas como leitores faciais, rastreadores, videomonitoramento, controles de acesso, o que envolve portarias remotas, dentre outros recursos voltados para a otimização da segurança, promovendo segurança inteligente.