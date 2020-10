Abertura do DWalk 2020 Anunciou Vencedores do Prêmio Estilo & Design

A abertura do DWalk – Semana de Design do Vale foi uma cerimônia híbrida, com transmissão pelo canal do Youtube e com a presença de convidados e finalistas do 7° Prêmio Estilo & Design 2020 do Programa Tudo com Estilo, de Carmem Alvim. A premiação foi direto de São José dos Campos, do Colinas Tower e do auditório Doutor Ronald Levinsohn.

Durante a cerimônia foi realizada uma homenagem ao empresário Ronald Levinsohn que faleceu no início deste ano. A comunicadora e idealizadora do DWalk, Carmem Alvim foi vice-presidente de marketing do Colinas Shopping, no início de operação do empreendimento. – “ Sinto-me emocionada em fazer o evento online no auditório que leva o nome do empresário, foi pela oportunidade de trabalho oferecida por ele, que acabei aprofundando o contato com o mundo do design”, revelou Carmem.

Troféu Estilo & Design-Foto: Gilberto Freitas

O clima de emoção com pitadas de clima de Oscar continuou com a entrega dos troféus desenvolvidos pelos designers Sérgio e Jack Fahrer. Os vencedores foram:

Categoria Novos Talentos:

Empate- Maria Ruggeri e Luciana Zanardo – área externa e paisagismo

Tatiane Análio – banheiro e salas se banho

Sonne Muller Arquitetos (Lucas Sonnewend e Natália Traunmuller) – comercial

Maria Ruggeri – cozinhas e áreas gourmet

Empate – Thais Martarelli e MA Interior Design (Marcelo Borges e Arthur Athayde) – escritórios e corporativo

Letícia Motisuki – living

Murilo Sgorlon – suíte ou dormitório

Categoria Senior

Vivien Anselmo – área externa e paisagismo

Luciana Valladares – banheiro e salas de banho

Empate- Beto Carvalho e Fernando Manzoni – comercial

Empate – Taís Taylor e Mariana Lobo – cozinha e áreas gourmet

Débora Oliveira – escritórios e corporativo

Carlos Vidal – fachada comercial ou corporativa

José Geraldo Martins e Studio Arquitetura (Alexandre Harrisberger e Antonio Martinelli) – fachada residencial

Vivien Anselmo – living

Eloisa Rosseto – suíte ou dormitário

O prêmio é referência no segmento de arquitetura e decoração e participam arquitetos, designers de interiores, decoradores e paisagistas do Vale do Paraíba, da grande São Paulo e da Bahia, cujo o escritório tem negócios de construção na Tabatinga, em Ubatuba.

Jack Fahrer & Carmem Alvim-Foto: Gilberto Freitas

Mariana Lobo-Foto: Gilberto Freitas

Geraldo Martins-Foto: Gilberto Freitas

Aristeu Pires, desginer convidado pela Firmato PIÚ para o DWalk 2020-Foto: Gilberto Freitas

A Semana de Design do Vale

Até sábado é possível conferir gratuitamente e online todas as novidades do setor e reflexões sobre o mercado com a pandemia. Profissionais internacionais e nacionais agregam as discussões. Eles foram convidados pelas lojas que integram o “Design District, que ficam entre as avenidas Av. Rio Branco, Av. São João, Av. Madre Paula e Heitor Villa Lobos.

Na programação deste dia 21 de outubro, quarta –feira, entre os assuntos estão:

A Firmato PIÚ que traz tanto na parte da manhã quanto à tarde, o designer Aristeu Pires com o tema “O Contexto e a Arte”. O designer de móveis apresentará para arquitetos e profissionais do mercado um panorama de sua carreira e suas criações.

São 15 anos de poesia em forma de móveis, o designer nascido na Bahia, entre as experiências profissionais tem histórias como a vivida em 1999, em um Congresso da Oracle Corporation na Alemanha, Aristeu Pires arquiteto de soluções tecnológicas de uma empresa brasileira, após apresentar seu trabalho e aplaudido de pé. Em setembro de 2017, dentro da programação da Paris Design Week ministra palestra na Embaixada do Brasil na França, como parte da mostra itinerante do Projeto Raiz, que visa estimular a presença do mobiliário brasileiro de traço autoral no exterior.

Residindo em Gramado e atuante na área de tecnologia, a necessidade de uma mesa com cadeiras para sua residência o leva a desenhar mobiliário com traços modernos e decide arriscar-se como fabricante de móveis em Canela, como empreendedor pesquisou muito sobre o seu novo ofício.

O desginer absorve elementos da vida e da natureza e transforma em criação. Aristeu Pires, o homem que pretende trabalhar até os 100 anos e que “ faz um móvel para durar mais que ele “O seu objetivo é que, o filho de quem adquire esse móvel hoje, queira tê-lo na sua casa amanhã”, finalizou.

Aristeu Pires marcará presença online do DWalk também nos dias 22 e 23de outubro.

A Valeflex neste dia contará com os designers italianos Adriano Baldanzi e Alessandro Novelli, considerados um dos melhores no setor de cadeiras e móveis para escritório. Eles são responsáveis pela criação de diversas cadeiras e assentos corporativos de destaque no Brasil, e irão falar sobre as inspirações e sobre o lançamento 2020 da cadeira Volare, da Flexform, com assento inovador e com mais de 50 composições diferentes em tecido e acabamentos.

A Bontempo terá um bate papo descontraído entre os Decornautas e Nildo José, eles falam sobre Arquitetura do bem-estar com foco na casa pensada exclusivamente para a pessoa, como extensão de sua personalidade.

A Sono Class contará com Fábio Barrocal e Íris Lessa falando sobre qualidade de vida e bem-estar.

O SENAC traz Cyntia Salles e Danielle Brandão para falarem sobre Horta na Cozinha – Espaços Sustentáveis.

A Boa Esperança terá as arquitetas Shrilei Proença e Nayara Alvarenga nas lives, elas abordam as tendências para o hall de entrada.

E para fechar a programação deste dia 21 de outubro, a Florense promoverá a conversa com o fotógrafo Denilson Machado, o profissional aborda a fotografia de interiores para arquitetos.

A programação completa você confere no Instagram: @dwalk_sjc.

Prêmio Estilo & Design

Finalistas e vencedores do prêmio -Foto: Gilberto Freitas

DWalk 2020 – Semana Design do Vale

De: 20 a 24 de outubro

Transmissão gratuita e online: no Youtube do evento: https://www.youtube.com/channel/UCmdBKexid64yNNL7XIx79lw/videos e www.youtube.com/user/tudocomestilo