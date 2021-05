Abertura de pequenas empresas cresce 22% na pandemia

Mesmo diante das dificuldades impostas pela pandemia ao mercado de trabalho desde março de 2020, sobretudo no setor de serviços, São José dos Campos registrou aumento de 22% no número de novas empresas abertas, mais conhecidas como MEIs. (Micro Empreendedor Individual), nesse mesmo período.

Os dados são da Sala do Empreendedor, da Secretaria de Urbanismo e Sustentabilidade. A tendência é que o crescimento de novas MEIs atinja 24% até o fim do ano, segundo técnicos da secretaria.

A maioria dos pequenos empresários que buscou a legalização para desenvolvimento de suas atividades é de profissionais autônomos, do setor de serviços.

O pintor Claudeir Rodrigues da Fonseca foi um desses que buscou oficializar sua atividade para ter mais chances no mercado de trabalho. “Agora, com firma aberta, posso emitir nota fiscal e disputar serviços mais compensadores. Achei que consegui abrir a empresa muito rapidamente, o que vai me ajudar a buscas novas oportunidades. Perdi muitos serviços por não poder emitir nota fiscal”, disse.

Serviços mais legalizados

1° cabeleireiro, barbearia e esteticista

2° comércio roupas e vestiários

3° propagandista, panfleteiro, promotor de eventos

4° delivery, marmitaria, alimentos

5° pedreiro, pintor, obras e outros

Novas MEIs

De 13/3/2019 a 3/4/2020: 9.868

6.508 MEIs: 65%

3.360 (outros): 35%

De 1/3/2020 até 16/4/2021: 12.580

7.800 MEIs: 62%

4.780 (outros): 38%

Mais agilidade

A Sala do Empreendedor é vinculada à Secretaria de Urbanismo e Sustentabilidade da Prefeitura e tem tornado muito mais ágil a abertura de novas empresas no município. Isto, tanto para pequenos empreendedores, quanto para empresas maiores.

O avanço decorre da reestruturação administrativa realizada desde 2017, que envolveu a adoção de novas práticas gestão. A diretriz foi a simplificação de processos e a integração de dados e ampliação do número de funcionários e do horário de atendimento. Além disso, foram renovadas as parcerias com o Sebrae e a Assecon (Associação das Empresas Contábeis), que prestam suporte e capacitação aos empreendedores.

Atualmente, é possível abrir uma empresa na Prefeitura de São José dos Campos em até 24 horas, uma referência nacional. Outra inovação tem sido a emissão de certidão de zoneamento para pessoa jurídica diretamente pela Sala do Empreendedor, conferindo mais agilidade em um único local.

Sala do Empreendedor