Abertas as inscrições para credenciamento na Feira LogVale

As inscrições para interessados em participar da terceira edição da Feira LogVale (Logística e Comércio Exterior), em São José dos Campos, já estão abertas e se estendem até o final de maio.

A previsão é que o evento ocorra nos dias 22 e 23 de setembro, em formato híbrido. Ou seja, até 100 pessoas presentes durante a feira, que será realizada no Parque Tecnológico, e os demais inscritos com participação on line.

As inscrições são gratuitas. Podem participar empresas, instituições públicas e privadas, com ou sem fim lucrativo, que atuem no segmento de logística.

Serão disponibilizados 35 estandes virtuais para exposição de produtos e serviços durante a feira. As empresas que se credenciarem serão selecionadas por uma comissão.

LogVale

A LogVale tem como objetivo movimentar o setor de logística de toda a região do Vale do Paraíba e Litoral Norte, que possui localização e infraestrutura privilegiadas.

A feira congrega e reúne investidores e empresas, intensificando a geração de novos empregos e aquecendo a economia da RMVale.

Em suas edições anteriores, a LogVale recebeu mais de 1.200 pessoas, 40 expositores e movimentou negócios da ordem de US$ 500 mil.

Plano Diretor de Logística

Essa será a terceira edição da feira e sua consolidação faz parte do Plano de Gestão 2021/2024, que também prevê a implantação de um Plano Diretor de Logística.

Além da exposição de produtos e serviços do setor, também estão previstas na LogVale deste ano palestras, painéis técnicos e outras atividades.

O público alvo do evento são executivos de empresas de logística e transporte, despachantes aduaneiros, estudantes, entre outros interessados.

As inscrições e envio das documentações devem ser feitas através do e-mail: logistica@sjc.sp.gov.br, direcionado à Feira LogVale 2021.

Última edição da LogVale foi realizada em junho de 2019 no Parque Tecnológico – Foto: Claudio Vieira/PMSJC