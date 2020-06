Abertas as inscrições para a temporada do CET

A Fundação Cultural Cassiano Ricardo abriu inscrições para grupos de teatro de São José dos Campos interessados em participar da Temporada CET (Centro de Estudos Teatrais) Virtual – Leituras Dramáticas. O prazo para as inscrições eletrônicas segue até o dia 14 de junho. Os grupos selecionados deverão se apresentar, virtualmente, nos dias 4 de julho a 26 de setembro. Veja cronograma abaixo.

Fundação Cultural Cassiano Ricardo

Com a interrupção das atividades presenciais, por conta da pandemia da covid-19, a FCCR vai realizar a Temporada CET no formato virtual, com leituras dramáticas realizadas por grupos da cidade, inscritos e selecionados através de edital .

Serão selecionados doze grupos de teatro que farão a leitura dramática de textos premiados nas seis edições de Antologias do Concurso Nacional de Dramaturgia Vladimir Maiakovski, publicadas pela FCCR no período entre 1993 e 2006. Os textos da leitura dramática serão entregues a cada um dos grupos selecionados para estudo e preparação, junto com o mediador convidado e a equipe de coordenação de teatro da Fundação.

A programação da Temporada CET Virtual acontecerá aos sábados, a partir das 19h, e disponibilizado ao público por meio de plataforma online gratuita, para manutenção e difusão da arte, proporcionando atividades culturais para a população e aproximando os artistas e o público, ainda que virtualmente.

Centro de Estudos Teatrais

O Centro de Estudos Teatrais é um espaço cênico alternativo, que atua como aglutinador do Movimento Teatral de São José dos Campos e realiza atividades continuadas que atendem as diretrizes de formação, estudo, pesquisa, difusão e memória, voltadas à área teatral. Antes da pandemia, a Temporada de Teatro era realizada semanalmente com o objetivo de contribuir para o exercício, intercâmbio, experimentos, práticas e apresentações dos grupos e companhias da cidade e grupos convidados de outras regiões, pautados na experimentação e pesquisa teatral, para realização de um trabalho de formação pedagógica/crítica de atores e plateias para o teatro joseense.

Cronograma:

AÇÃO PERÍODO Inscrição eletrônica 02 a 14/06/2020 Análise, pontuação das propostas e habilitação 15 a 18/06/2020 Divulgação da classificação 19/06/2020 Prazo para recurso 22 e 23/06/2020 Divulgação da classificação final e homologação 29/06/2020 Período de apresentações 04/07 a 26/09/2020

Mais informações

Esclarecimentos sobre os editais enviar para: duvidaseditais@fccr.sp.gov.br

Telefone de contato: 12 3924-7304