Abadas do Kainafolia já podem ser retirados na loja física da micareta

O maior pré-carnaval do Vale do Paraíba acontece neste sábado, dia 15, a partir das 16h na altura do km 157 da Dutra em São José dos Campos. Os Abadás para o Kainafolia podem ser retirados pelos foliões na loja oficial do evento, no piso no Vale Sul Shopping até às 18h do dia da micareta.

Kainafolia

Os ingressos para o Kainafolia estão nas últimas unidades e podem ser adquiridos pelo site oficial do evento (kainafolia.com.br) ou pelas lojas físicas da Oscar Calçados. A retirada dos abadás deve ser feita pelo próprio comprador portando documento original com foto e convite impresso.

Abadás

Para casos de transferência de titularidade é necessário uma declaração escrita de próprio punho por parte do titular, autorizando a retirada por outra pessoa. O documento precisa conter as seguintes informações na declaração: nome completo e número do RG, além de uma permissão de retirada. Na loja Kainafolia, é necessário apresentar a declaração, uma cópia do RG do titular e do terceiro, além do RG original que deve ser apresentado para conferência na retirada do abadá.

O abadá não será entregue para menores de 18 anos.