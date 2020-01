A Samsung continua seu compromisso com o Movimento Olímpico e os jovens atletas em Lausanne 2020

A Samsung Electronics Co., Ltd., parceira olímpica mundial na categoria de equipamentos de comunicação sem fio e equipamentos de computação, está levando tecnologias móveis de ponta e inspiração olímpica para os Jogos Olímpicos de Inverno da Juventude Lausanne 2020, na Suíça. Além da sua Mostra Olímpica, a Samsung está conectando a futura geração de atletas olímpicos com Dina Asher-Smith, atual atleta olímpica, em uma sessão inspiradora para desafiar as barreiras ao alcance de um progresso significativo e ultrapassar todos os limites.

Samsung

“A Samsung apoia o Movimento Olímpico há mais de 30 anos, e nós estamos orgulhosos de continuar nosso legado imbuindo nessa geração de atletas o espírito do ‘Faça o Impossível’ nos Jogos Olímpicos da Juventude Lausanne 2020”, disse Stephanie Choi, vice-presidente sênior e chefe da equipe de Marketing Global da Divisão de Comunicações Móveis da Samsung Electronics. “De Lausanne a Tóquio, este ano olímpico oferece muitas oportunidades incríveis para a Samsung apresentar inovações e mudar a maneira como os participantes experimentam os Jogos por meio de produtos e serviços móveis com conectividade 5G.”

Durante os Jogos Olímpicos da Juventude, os visitantes poderão mergulhar nas revolucionárias tecnologias da Samsung em sua Mostra dos Jogos Olímpicos localizada no Parque Yodli. Os visitantes poderão experimentar:

Smartphones Galaxy 5G : a Mostra dos Jogos Olímpicos da Samsung convida os visitantes a experimentar as versões mais recentes dos smartphones 5G da Samsung, incluindo o Galaxy S10, Galaxy Note10, Galaxy Fold e Galaxy A90;

: a Mostra dos Jogos Olímpicos da Samsung convida os visitantes a experimentar as versões mais recentes dos smartphones 5G da Samsung, incluindo o Galaxy S10, Galaxy Note10, Galaxy Fold e Galaxy A90; Experiências criativas: os visitantes também poderão interagir com os recursos criativos das tecnologias móveis da Samsung, como as câmeras dos smartphones Galaxy, a S Pen e recursos de VR;

os visitantes também poderão interagir com os recursos criativos das tecnologias móveis da Samsung, como as câmeras dos smartphones Galaxy, a S Pen e recursos de VR; Pins dos Jogos Olímpicos: os visitantes terão a oportunidade de receber pins especiais dos Jogos Olímpicos da Samsung que incorporam o valor dos Jogos Olímpicos da Juventude.

Para fortalecer ainda mais a conexão e inspirar a próxima geração de atletas olímpicos, a Samsung também sediará um painel de discussão especial, como parte da série ‘Converse com Campeões’, em parceria com o Comitê Olímpico Internacional. Os atletas que competem nos Jogos Olímpicos da Juventude são convidados a aprender mais sobre a construção de sua marca pessoal e a ouvir histórias inspiradoras que os manterão motivados à medida que suas carreiras se desenvolvem — dentro e fora das competições. Entre os participantes do painel, estão:

Stephanie Choi , vice-presidente sênior e chefe da equipe de Marketing Global da Divisão de Comunicações Móveis da Samsung, que vai compartilhar insights sobre a marca Samsung e a história de sua carreira como líder do setor e inovadora;

, vice-presidente sênior e chefe da equipe de Marketing Global da Divisão de Comunicações Móveis da Samsung, que vai compartilhar insights sobre a marca Samsung e a história de sua carreira como líder do setor e inovadora; Dina Asher-Smith , velocista campeã mundial, medalhista olímpica da delegação do Reino Unido e uma das atletas do Team Galaxy, que vai contar como ela desafiou barreiras para se tornar a mulher britânica mais rápida da história;

, velocista campeã mundial, medalhista olímpica da delegação do Reino Unido e uma das atletas do Team Galaxy, que vai contar como ela desafiou barreiras para se tornar a mulher britânica mais rápida da história; Janosch Nietlispach , seis vezes campeão mundial de kickboxing, que vai falar sobre como ele se tornou um influenciador de atletas, interagindo com os fãs nas redes sociais;

, seis vezes campeão mundial de kickboxing, que vai falar sobre como ele se tornou um influenciador de atletas, interagindo com os fãs nas redes sociais; Zac Farrer, da Parceria Global EMEA do Facebook, que vai compartilhar dicas sobre como os atletas podem desenvolver sua marca pessoal e expandir suas comunidades nas redes sociais.

Os atletas participantes estão convidados a visitar a sessão especial “Converse com os Campeões”, no Yodli Café às 20h de 12 de janeiro, para conhecer outros atletas e compartilhar mensagens encorajadoras de apoio mútuo.

“A Samsung tem tido uma participação importante na melhoria da experiência dos fãs dos Jogos Olímpicos por meio de suas tecnologias inovadoras e da criação de memórias que vão acompanhar atletas e fãs para sempre”, disse Timo Lumme, diretor administrativo dos serviços de Marketing e Televisão do COI. “Ao comemorarmos o futuro dos Jogos Olímpicos para as gerações futuras, em Lausanne 2020, é natural que a Samsung esteja ajudando a fazer essa conexão.”

Como parceira olímpica de longa data, a Samsung continuará apoiando atletas que desafiam barreiras, tanto nos Jogos Olímpicos da Juventude de Lausanne 2020 quanto nos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de Tóquio 2020.

Jogos Olímpicos da Juventude de Lausanne 2020





Fãs e voluntários experimentam os smartphones Galaxy Fold, Note10 + 5G e A90 5G no Samsung Olympic Showcase em Yodli Park durante os Jogos Olímpicos da Juventude em Lausanne 2020.



Fãs e voluntários experimentam os smartphones Galaxy Fold, Note10 + 5G e A90 5G no Samsung Olympic Showcase em Yodli Park durante os Jogos Olímpicos da Juventude em Lausanne 2020.

Fãs e voluntários experimentam os smartphones Galaxy Fold, Note10 + 5G e A90 5G no Samsung Olympic Showcase em Yodli Park durante os Jogos Olímpicos da Juventude em Lausanne 2020.



O Samsung Olympic Showcase, o local exclusivo em forma de cúpula, colocou as tecnologias mais recentes da Samsung em exibição, além de oferecer várias experiências durante os Jogos Olímpicos de Inverno da Juventude em Lausanne 2020.





Sobre o envolvimento da Samsung nos Jogos Olímpicos

A Samsung é Parceira Olímpica Mundial desde os Jogos Olímpicos de Inverno de Nagano, Japão, em 1998. Há mais de 20 anos, os melhores equipamentos de comunicação sem fio da indústria permitem que fãs e atletas de todo o mundo fiquem conectados e participem da jornada para alcançar a grandeza do espírito esportivo. Em Tóquio 2020, a Samsung ajudará a disseminar o espírito dos Jogos Olímpicos com suas inovações que estão moldando o futuro digital dos Jogos Olímpicos. O compromisso da Samsung com o Movimento Olímpico vai continuar até Los Angeles 2028, na categoria de equipamentos de comunicação sem fio e equipamentos de computação, incluindo a capacidade de promover a Inteligência Artificial, a Realidade Virtual, a Realidade Aumentada e os recursos 5G desses equipamentos.

Sobre a Samsung Electronics Co. Ltd.



A Samsung inspira o mundo e molda o futuro com ideias e tecnologias transformadoras. A empresa está redefinindo o mundo de televisores, smartphones, dispositivos portáteis, tablets, equipamentos digitais, sistemas de rede, memória, sistema LSI e soluções de semicondutores e LED. Para saber as últimas notícias, visite a Samsung Newsroom em https://news.samsung.com/br