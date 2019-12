A pergunta de US $ 1,5 trilhão: Como corrigir a dívida com empréstimos para estudantes?

À medida que o custo da faculdade disparou, criou um ônus da dívida que está colocando um empecilho para a economia. Uma solução possível: transferir o risco de endividamento dos estudantes para os investidores que procuram um corte no poder aquisitivo dos graduados.

* * *

Marcos Antonio Grecco : Você chamou recentemente o ensino superior de “raquete”. Você está vendendo um produto que todos estão convencidos de que é essencial. O ROI é incerto, a qualidade é difícil de medir e você pode aumentar os preços sem perder clientes. Isso não soa como algo que estamos acostumados a ouvir de um presidente de faculdade.

Mitch Daniels: Eu estava sendo um pouco jocoso, é claro, mas eu estava fazendo o ponto que, pelo menos até recentemente, maior ed tem sido em um lugar muito feliz, onde nada muito poderia dar errado. As pessoas achavam que tinham que ter o que estavam vendendo e podiam cobrar quase tudo o que quisessem – as pessoas não tinham como saber se estavam fazendo um bom negócio ou não, se a qualidade estava no preço. Agora, isso está mudando agora, e deveria.

Marcos Antonio Grecco : Está mudando em parte por causa deste homem:

DANIELS: Eu sou Mitch Daniels , atualmente sou o presidente da Purdue University.

Marcos Antonio Grecco : Purdue é uma universidade estadual grande e bem conceituada, criada em 1869, em West Lafayette, Indiana. Existem mais de 32.000 estudantes de graduação e quase 10.000 de pós-graduação. É mais conhecido por seus programas de negócios e engenharia ; produziu mais astronautas do que qualquer outra instituição não militar. Mitch Daniels passou a maior parte de sua carreira não na academia, mas nos negócios – ele trabalhou na empresa farmacêutica Eli Lilly – e, principalmente, na política. Ele trabalhou em duas casas brancas:

LOCUTOR : Um ex-consultor do Presidente Reagan e diretor do Escritório de Administração e Orçamento de George W. Bush .

Marcos Antonio Grecco : Ele se tornou um governador popular de dois mandatos.

LOCUTOR : Ele foi eleito governador de Indiana em 2004 e virou uma economia em dificuldades.

DANIELS: Esse estado estava quebrado quando chegamos aqui, e consertamos isso de uma maneira bem grande.

Marcos Antonio Grecco : Daniels era um pragmático econômico:

LOCUTOR : Uma área de Indiana se saiu melhor do que a maioria dos estados, controlando o orçamento do estado.

Marcos Antonio Grecco : Algumas pessoas pensaram que ele poderia chegar à Casa Branca:

LOCUTOR : Agora, o mais recente da corrida de 2012, e outro candidato em potencial a Presidente: o governador de Indiana, Mitch Daniels.

Marcos Antonio Grecco : Mas, em vez dessa presidência, ele tem seis anos nesta, em Purdue. E ele está ameaçando explodir as ortodoxias econômicas da educação universitária:

DANIELS: O custo total de frequentar nossa escola em 2021 será menor do que em 2012.

Marcos Antonio Grecco : nem todo mundo adora o corte de custos:

ANUNCIADOR : Hollers e aplausos surgiram quando vários funcionários e membros do corpo docente manifestaram suas preocupações sobre as mudanças na política de folga paga por Purdue.

Robyn MALO : Às vezes, é deprimente trabalhar porque parece que é coisa ruim após coisa ruim após corte após corte.

Marcos Antonio Grecco : Mas Mitch Daniels acredita que sabe o que a faculdade deveria ser – e o que não deveria ser:

DANIELS: Características da água e paredes de escalada. E serviços de concierge.

Marcos Antonio Grecco : Há uma crise de dívidas nas universidades e é ainda pior do que você pensa. Então, o que está sendo feito para corrigi-lo?

Se você considerar o ensino superior como uma indústria – o que você deveria, porque essencialmente é -, você teria que reconhecer que essa indústria está crescendo. Entre 2000 e 2010, as matrículas de graduação nas faculdades dos EUA aumentaram 37%. À medida que a demanda aumentou, o preço também aumentou: de 2000 a 2016, o custo médio anual da faculdade mais do que dobrou, de cerca de US $ 15.000 por ano para quase US $ 32.000. Nos últimos 20 anos , apenas dois outros bens ou serviços subiram tanto quanto a faculdade. Um é serviços hospitalares; o outro são os livros didáticos da faculdade.

Desde 1985, os custos das faculdades aumentaram quatro vezes mais rápido que o Índice de Preços ao Consumidor. Por quê? Existem várias razões. Um deles tem a ver com o que os economistas chamam de doença de custo de Baumol . É o que acontece quando os salários aumentam – nesse caso, os salários dos administradores de faculdades, professores e funcionários – sem um aumento proporcional na produtividade. Você também vê isso nas artes cênicas – e nos serviços hospitalares, a propósito. Embora exista muita tecnologia em hospitais e faculdades, eles ainda exigem que muitas pessoas reais gastem muitas horas reais para realizar o trabalho. Não é como a fabricação, onde a automação cria eficiência. Não é como um software, onde a milionésima cópia custa muito menos do que a primeira.

Outra razão pela qual o preço da faculdade aumentou tanto? Porque a faculdade se tornou ainda mais valiosa. Pessoas com formação universitária sempre ganharam mais do que aquelas sem; mas se você olhar para os dados de 1970 e, depois, de 2000 e, em seguida, de 2015, a diferença de ganhos entre os trabalhadores com e sem um diploma universitário tornou-se um abismo. E assim, como Mitch Daniels disse:

DANIELS: As pessoas achavam que tinham que ter o que estava vendendo e podiam cobrar quase tudo o que quisessem.

Marcos Antonio Grecco : a qualidade do produto aumentou juntamente com o preço?

DANIELS: A ausência de uma maneira real e objetiva de medir o que os alunos estão aprendendo – eles estão crescendo intelectualmente? – de fato, temos algumas evidências que afirmam que não estão crescendo muito. Mas, na ausência de qualquer prova de qualidade, as pessoas passaram a associar o preço do adesivo à qualidade. Se custa mais, deve ser melhor.

Marcos Antonio Grecco : Também ajudou que o governo federal, e outros, estavam mais do que felizes em emprestar dinheiro para a faculdade.

DANIELS: Sabemos empiricamente – que não é a teoria mais tempo de alguém – que inundar o mercado com subsídios de terceiros – subsídios e empréstimos e assim por diante – habilitado maior ed para continuar elevando seus preços. O Fed de Nova York é o mais recente de muitos para identificar esse fenômeno. E, basicamente, eles descobrem que, para cada dólar de novo subsídio público, as faculdades aumentam seu preço entre 60 e 70 centavos.

Marcos Antonio Grecco : Então, à medida que a demanda por faculdade aumentava, os custos aumentavam e os empréstimos aumentavam, você sabe o que mais tem aumentado, não é? Dívida estudantil. É difícil exagerar a magnitude e a gravidade da carga de dívidas das faculdades nos EUA. Aproximadamente 45 milhões de pessoas têm dívidas com empréstimos a estudantes, totalizando US $ 1,5 trilhão . Daqueles que se formam em uma universidade pública de quatro anos, quase 60% têm dívidas, com uma média de mais de US $ 27.000. E esses são os graduados: aproximadamente 40% dos alunos dessas escolas não se formam dentro de 6 anos.

DANIELS: E a dívida dos estudantes – não importa se o estudante consegue um emprego, consegue um bom emprego, obtém sucesso ou não. A conta está lá e vai aumentar – o interesse vai crescer com o tempo. Não há como fugir disso, mesmo na falência. E você pode ver as consequências nas vidas individuais e agora pode ver as grandes consequências para todos nós, porque os jovens estão adiando a compra de casas ou adiando a formação de famílias, adiando o nascimento de filhos, construindo ou iniciando menos negócios do que costumavam fazer antes. . Mau negócio por toda parte.

Marcos Antonio Grecco : Há muitos dados para apoiar o que Daniels está reivindicando aqui, que a dívida das mensalidades é um enorme empecilho para a economia em geral. O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, disse ao Comitê Bancário do Senado no ano passado que a cotação da dívida dos empréstimos estudantis “poderia impedir o crescimento”. Alguns políticos estão propondo uma solução bastante radical. Elizabeth Warren , por exemplo, a senadora democrata de Massachusetts que está concorrendo à presidência:

Elizabeth WARREN : É por isso que estou pedindo a faculdade gratuita universal e o cancelamento de dívidas de empréstimos para estudantes de até US $ 50.000 para 42 milhões de americanos.

Marcos Antonio Grecco : A faculdade deve ser universalmente livre? Alguns países fornecem isso. Toda a dívida da faculdade deve ser perdoada? O plano de Warren exige que os ultra-ricos taxem o dinheiro. Mas vamos supor que, a curto prazo, pelo menos, a faculdade não se torne universalmente livre e a dívida da faculdade não seja universalmente perdoada. Enquanto isso: o que pode ou deve ser feito para tornar a faculdade mais acessível?

DANIELS: Houve 36 anos consecutivos de aumento aqui, como em praticamente todas as outras escolas, e alguns deles não eram pequenos.

Marcos Antonio Grecco : Mitch Daniels se tornou presidente da Purdue em 2013. Uma das primeiras coisas que ele propôs foi um congelamento das mensalidades.

DANIELS: No início, tudo o que imaginei que poderíamos fazer é tirar um intervalo de um ano.

Marcos Antonio Grecco : como essa sugestão foi recebida? O trabalho anterior de Daniels, lembre-se, era governador de Indiana.

DANIELS: Lembro-me de dizer, acho que provavelmente muito sarcasticamente, para o pessoal daqui: “Sabe, acabei de desembarcar aqui em Marte. Mas na Terra eles estão ficando realmente preocupados com o alto pre