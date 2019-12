A maior festa do ano, Mr. Moo Churrasco em São José dos Campos

A Boutique de carne Mr Moo está completando cinco anos. A casa trouxe para São José dos Campos um novo conceito para a cidade. Em dezembro de 2014, nasce o Mr Moo, uma boutique de carnes nobres , localizada em uma das avenida mais charmosa da cidade.

“Em nosso caminho, encontramos amigos que partilham desse sabor, parceiros que realmente temperam a vida com sua boa companhia, boas ideias e isso é de fato uma das maravilhas da vida: o poder de se relacionar”, comenta o empresário Felipe Thai.

Maior Churrasco do Mundo



E para comemorar a altura, os empresários Felipe Thai e Bruno Alvarenga realizaram neste sábado, 21 de dezembro, a 11 Edição do Maior Churrasco do Mundo, na Chácara Morada do Sol, Urbanova em São José dos Campos. “Essa foi uma edição dedicada aos amigos, parceiros para comemorar o aniversário do nosso querido Mr. Moo”, comenta o empresário Thai. O evento All Inclusive teve ao todo 13 estações e mais de uma tonelada de carne.

Mr Moo

No palco, teve a presença Embaixador do Mr Moo o cantor Sorocaba, que apresentou pela primeira vez no Vale o show # Isso é Churrasco,e também cantora Priscila Couto e no eletrônico Dj Lud Prado estiveram no evento.

Foto:Rodolfo Moreira