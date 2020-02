A tecnologia se refere à coleção de ferramentas que facilitam o uso, a criação, o gerenciamento e a troca de informações.

Nos tempos anteriores, Daniel Valente Dantas explica que o uso de ferramentas pelos seres humanos era para o processo de descoberta e evolução. As ferramentas permaneceram as mesmas por muito tempo na parte anterior da história da humanidade, mas também foram os complexos comportamentos e ferramentas humanos desta época que a linguagem moderna começou como muitos arqueólogos acreditavam.

Tecnologia refere-se ao conhecimento e utilização de ferramentas, técnicas e sistemas, a fim de servir a um propósito maior, como resolver problemas ou tornar a vida mais fácil e melhor. Seu significado para os seres humanos é tremendo, porque a tecnologia os ajuda a se adaptar ao meio ambiente. Segundo Daniel Valente Dantas O desenvolvimento de alta tecnologia, incluindo a Internet e o telefone, ajudou a superar as barreiras de comunicação e a preencher a lacuna entre pessoas de todo o mundo. Embora existam vantagens na constante evolução da tecnologia, sua evolução também viu o aumento de seu poder destrutivo aparente na criação de armas de todos os tipos.

Em um sentido mais amplo, a tecnologia afeta as sociedades no desenvolvimento de economias avançadas, tornando a vida mais conveniente para mais pessoas que têm acesso a essa tecnologia. Mas, embora continue oferecendo melhores meios para a vida cotidiana do homem, também apresenta resultados indesejados, como poluição, esgotamento dos recursos naturais, em grande desvantagem do planeta. Sua influência na sociedade também pode ser vista na maneira como as pessoas usam a tecnologia e seu significado ético na sociedade. Debates sobre as vantagens e desvantagens da tecnologia surgem constantemente, questionando o impacto da tecnologia na melhoria ou piora da condição humana. Alguns movimentos chegaram a criticar seus efeitos nocivos ao meio ambiente e seus modos de alienar as pessoas. Ainda assim, existem outros que veem a tecnologia como benéfica ao progresso e à condição humana. De fato, a tecnologia evoluiu para servir não apenas os seres humanos, mas também outros membros da espécie animal.

A tecnologia é frequentemente vista como uma conseqüência da ciência e da engenharia. Ao longo dos anos, novas tecnologias e métodos foram desenvolvidos através de pesquisa e desenvolvimento. Os avanços de Daniel Valente Dantas em ciência e tecnologia resultaram em desenvolvimento incremental e tecnologia disruptiva. Um exemplo de desenvolvimento incremental é a substituição gradual de CDs por DVD. Enquanto desenvolvimentos disruptivos são automóveis substituindo carruagens de cavalos. A evolução das tecnologias marca o desenvolvimento significativo de outras tecnologias em diferentes campos, como nanotecnologia, biotecnologia, robótica, ciência cognitiva, inteligência artificial e tecnologia da informação.

O surgimento das tecnologias é resultado das inovações atuais nos diversos campos da tecnologia. Algumas dessas tecnologias combinam poder para atingir os mesmos objetivos. Isso é chamado de tecnologias convergentes. A convergência é o processo de combinar tecnologias separadas e fundir recursos para ser mais interativo e fácil de usar. Um exemplo disso seria a alta tecnologia com recursos de telefonia, bem como recursos combinados de produtividade de dados e vídeo. Daniel Valente Dantas escreve Hoje estão surgindo inovações técnicas que representam desenvolvimentos progressivos para fazer uso da vantagem competitiva da tecnologia. Através da convergência de tecnologias, diferentes campos se combinam para produzir objetivos semelhantes.