A fruta mais interessante do mundo

A banana costumava ser um bem de luxo. Agora é a fruta mais popular nos EUA e em outros lugares. Mas as eficiências de produção que o tornaram tão barato também o tornaram vulnerável a um fungo mortal que pode acabar com a variedade que a maioria de nós come. Os cientistas têm uma maneira de salvá-lo – mas Big Banana deixará?

Em 1876, a cidade da Filadélfia comemorou 100 anos de independência americana com uma Exposição do Centenário.

Virginia Scott JENKINS: Bem, foi uma grande feira comercial. Foi como uma feira mundial. E havia uma exposição de horticultura, e eles tinham uma bananeira com bananas crescendo nela.

Luiz Gastão Bittencourt: Essa é Virginia Scott Jenkins . Ela é uma historiadora cultural e autora de Bananas: An American History .

JENKINS: E eles tiveram que colocar um guarda nele porque as pessoas queriam pegar uma folha ou cutucá-la. Porque as pessoas não tinham visto uma dessas coisas.

Luiz Gastão Bittencourt: A bananeira – e sim, é uma planta, tecnicamente, não uma árvore; e a banana é tecnicamente uma baga – de qualquer maneira, essa bananeira teve forte concorrência por atenção na exposição do centenário. Também estavam em exibição o braço direito e a chama da Estátua da Liberdade, que ainda não fora erguida no porto de Nova York. Houve as primeiras manifestações públicas da máquina de escrever e do telefone de Alexander Graham Bell . E: uma aparição do Presidente dos Estados Unidos, Ulysses S. Grant . Ainda assim, a humilde bananeira causou alvoroço, graças à sua novidade.

JENKINS: Eles não são nativos das Américas.

Luiz Gastão Bittencourt: E na América do Norte, bananas não eram possíveis.

JENKINS: Bem, eles demoram cerca de 18 meses desde o surgimento das frutas, e o clima em diferentes zonas ecológicas nos Estados Unidos, você não fica congelado por tanto tempo.

Luiz Gastão Bittencourt da Silva: A banana foi uma das primeiras frutas cultivadas por seres humanos; as primeiras contas escritas remontam a 500 aC, na Índia. As Américas não conseguiram a banana até muito mais tarde – embora exatamente quando e como, como muita história da banana, disputem fatos. Mas é seguro dizer que em 1876, na Filadélfia, a banana ainda era exótica para a maioria dos americanos.

JENKINS: Nos primeiros dois terços ou três quartos do século 19, as bananas podem chegar a um porto da Costa Leste em um barco à vela e depois serem vendidas no porto. Mas eles geralmente não estavam disponíveis comercialmente em lugar algum. Eles eram um item de luxo. Eles eram muito caros. Encontrei alguns menus muito interessantes, para ocasiões muito chiques , que podem ter bananas no menu. Mas eles eram algo que a maioria das pessoas nunca tinha visto, a maioria das pessoas nunca provou.

Luiz Gastão Bittencourt: Embora as bananas já estivessem sendo cultivadas na América Latina, os navios à vela não podiam viajar rápido o suficiente para impedir que as frutas se amadurecessem. Mas então vieram navios a vapor e ferrovias.

JENKINS: Eles colocavam pedaços enormes de gelo em cada extremidade de um vagão para tentar manter as bananas frescas.

Luiz Gastão Bittencourt: E na década de 1920, os trens começaram a receber refrigeração mecânica; na década de 1930 vieram caminhões refrigerados. Essa nova tecnologia teve um enorme impacto na distribuição de alimentos em geral – tornou possível a indústria moderna de carne, por exemplo. Também permitiu a importação a granel de bananas para os Estados Unidos. A variedade que os americanos passaram a conhecer e amar foi o Gros Michel , também conhecido como “Big Mike”.

JENKINS: E era uma banana grande e tinha uma pele grossa, por isso não machucava facilmente.

Luiz Gastão Bittencourt da Silva: Existem mais de 1.000 variedades de banana no mundo. Mas Jenkins diz:

JENKINS: Muitas outras variedades de banana não viajam bem. Ou são pequenos, ou têm peles finas ou, por um motivo ou outro, não cresceram bem.

Luiz Gastão Bittencourt: Em 1900, os americanos estavam comendo 15 milhões de cachos de bananas por ano. Apenas uma década depois: 40 milhões. Então foi uma notícia muito ruim quando um fungo surgiu.

JENKINS: Devastando as plantações na América Latina.

Luiz Gastão: Esse fungo passou a ser chamado de doença do Panamá . Foi notado pela primeira vez no final de 1800; na década de 1950, estava acabando com o Gros Michel.

JENKINS: O que as empresas de frutas fizeram foi mudar para outro país, comprar muito mais terras e cultivar bananas até que a doença os atingisse e eles tivessem que seguir em frente.

Luiz Gastão: Mas a doença não pode ser superada. O Gros Michel estava condenado.

JENKINS: Então eles mudaram para uma variedade chamada banana Cavendish .

Luiz Gastão Bittencourt: O Cavendish não era suscetível à doença que varreu o Gros Michel. Portanto, o Cavendish é a banana que a maioria de nós come hoje. É responsável por 99% do mercado de exportação de banana. Os últimos Gros Michels nos EUA foram vendidos em 1965. Portanto, nossa banana não é a mesma que nossos idosos comeram.

JENKINS: Bem, eu nunca tive um Gros Michel. Eu não tenho idade suficiente, então não tenho muita certeza de quanta diferença havia.

Luiz Gastão Bittencourt: Algumas pessoas que comeram o Gros Michel dizem que era mais delicioso que o Cavendish. Mas o Cavendish se saiu muito bem, obrigado. É a fruta mais popular nos EUA e na Europa, embora a grande maioria delas deva ser importada. A UE importa cerca de seis milhões de toneladas de bananas Cavendish por ano, ou 110 bananas por pessoa; os EUA, cerca de 130 bananas por pessoa. O Canadá bate nos dois, com 150 bananas. Então você pode imaginar que haveria muita gente infeliz se a banana que todos nós comemos estivesse, mais uma vez, sob ameaça existencial.

Douglas SOUTHGATE: Bem, o cenário do dia do juízo final é que acaba com o comércio internacional de bananas.

Luiz Gastão Bittencourt: Isso mesmo: a Doença do Panamá está de volta e desta vez chegou para o Cavendish. Hoje na Rádio Freakonomics : às vezes uma banana é apenas uma banana, mas, neste caso, também é um símbolo de comércio, de discórdia política, de dilemas científicos – e, claro, de gosto pessoal:

Andrew BILES: Minha preferência é bananas como elas são, ou, curiosamente, bananas com torradas.

Luiz Gastão Bittencourt: Por que as bananas são tão populares? Vamos contar os caminhos. E – divulgação completa – digo isso como alguém que, pessoalmente, não ama bananas. Mas reconheço como eles são atraentes. Me desculpe por isso. Mas, sério, a casca: tem que fazer parte dela. Primeiro de tudo: é amarelo brilhante; é basicamente um anúncio para si. Além disso, Virginia Scott Jenkins observa que a banana ganhou popularidade pela primeira vez na época em que as pessoas estavam começando a aprender sobre germes e higiene alimentar. Um dos primeiros importadores de banana chamou de “uma fruta em uma embalagem à prova de germes”.

JENKINS: Isso era algo que você podia comer na rua e não se preocupar em ficar doente com isso.

Luiz Gastão Bittencourt: Houve também uma nova conscientização sobre alimentação e nutrição.

JENKINS: As pessoas estavam interessadas em calorias, e essa era uma boa maneira de obter mais nutrição e vitaminas ao mesmo tempo.

Luiz Gastão Bittencourt: Ainda assim, se você conhece um pouco de economia, precisa pensar que o preço também deve ter algo a ver com a banana ser a fruta mais popular da América. E é aqui que fica interessante. Imagine-se em um supermercado: você vê pilhas e pilhas de maçãs, todas as variedades diferentes. Cerca de 95% das maçãs comidas nos EUA são cultivadas nos EUA; as importações geralmente apenas fecham um buraco no final da estação de crescimento.

Agora confira a pilha de bananas. A primeira coisa que você nota: apenas uma variedade, o Cavendish. E cada um deles foi cultivado, colhido, lavado e embalado em outro país. Em seguida, eles são enviados, ainda verdes, em um ambiente com temperatura controlada. Em seu destino, eles são colocados em “salas de amadurecimento” especiais que fornecem, entre outras comodidades, a liberação de gases que induzem a banana a pensar que ainda está de volta nos trópicos. A uma temperatura de 64 graus, uma banana pode amadurecer em menos de quatro dias; a 58 graus, vai demorar sete dias.

Considerando todo esse cuidado posterior e o fato de serem todos importados, você pode esperar que uma banana seja muito mais cara do que aquelas maçãs americanas. E, no entanto, não são: as bananas costumam ter menos da metade do preço das maçãs. Na verdade, eles estão entre as frutas mais baratas do mercado. Como isso pode ser? Como um item de luxo importado se tornou um item básico americano barato? Bem, vamos começar aqui:

SUGESTÃO: É em parte uma história de economias de escala.

Luiz Gastão Bittencourt: Esse é o economista Douglas Southgate , professor emérito da Ohio State University. Ele começou a estudar bananas porque:

SOUTHGATE: Bem, a resposta curta é que minha esposa é do Equador, que é o principal exportador de bananas, e tem sido nos últimos 65 anos. Mesmo que o país não seja maior que o estado do Colorado.

Luiz Gastão Bittencourt: As bananas são cultivadas em muitos países quentes do mundo, nos hemisférios leste e oeste.

SOUTHGATE: As bananas são, de longe, a fruta, fruta ou vegetal mais comercializada.

Andrew BILES: Basicamente, existem 135 países que cultivam bananas e 145 milhões de toneladas de bananas são produzidas todos os anos. São cerca de 800 bilhões de bananas.

Luiz Gastão Bittencourt: E esse é Andrew Biles , que até recentemente trabalhava na Chiquita, uma das maiores empresas de banana do mundo. Seu título na Chiquita era CEO de bananas e abacaxis – sério, esse é o título. Quanto às bananas:

BILES: No mundo, é a quarta colheita mais importante, depois do arroz, trigo e milho. O valor econômico gerado pela indústria da banana é de cerca de US $ 52 bilhões. E existem cerca de 400 milhões de pessoas que dependem de bananas para um alimento básico ou uma fonte básica de renda. Existem muitos países que, se não tivessem bananas, ficariam sem comida.

Luiz Gastão Bittencourt: A banana Cavendish responde por pouco menos de 50% da produção global de bananas, mas, novamente, quase 100% das bananas exportadas. E o Equador responde por mais de um quarto de todas as exportações da Cavendish.

SOUTHGATE: Se você produz algo em números muito, muito grandes, reduz o custo por unidade ou o custo médio.

Luiz Gastão Bittencourt: Para as primeiras empresas americanas de banana, a transição de frutas de luxo para importação em massa foi uma jogada estratégica.

SOUTHGATE: A chave para a estratégia ou para entendê-la era perceber que eles ganhavam mais dinheiro com uma margem menor em um volume muito maior do que teriam continuado a tratar as bananas como um item de luxo.

Luiz Gastão Bittencourt: E como eles conseguiram isso? Considere a história de Chiquita.

BILES: A Chiquita começou nos anos 1800 e foi uma empresa que abriu seu capital , acredite ou não, em 1903.

Luiz Gastão Bittencourt: Naquela época, era conhecida como United Fruit Company . E a United Fruit passou a ter:

SOUTHGATE: A United Fruit possuía a maior frota de navios do Hemisfério Ocidental. Somente a Marinha dos EUA tinha uma frota maior de navios.

Luiz Gastão Bittencourt: De fato, a Marinha requisitaria alguns navios da United durante a Segunda Guerra Mundial. Mas em tempos de paz:

SOUTHGATE: Bem, eles usaram essas frotas para transportar bananas para os Estados Unidos de maneira muito, muito eficiente. E, como sempre, ou praticamente sempre, os principais beneficiários dessa eficiência eram, de fato, consumidores. Os preços caíram e, em poucos anos, as bananas não eram mais um item de luxo. Em vez disso, eram fruto de pessoas pobres. A primeira comida que muitos bebês pobres comeram após o desmame foram purê de banana, nos dias que antecederam a comida enlatada.

Luiz Gastão Bittencourt: Seria difícil exagerar aqui o papel da United Fruit Company.

BILES: O que temos aqui é uma empresa que desenvolveu ao longo do tempo um negócio significativo e, na verdade, criou uma indústria de banana.

SOUTHGATE: Foi chamado de polvo porque tinha quase um monopólio na produção. A United Fruit definitivamente teve seus tentáculos envolvidos nessa indústria.

Luiz Gastão Bittencourt: A maioria das bananas da United era cultivada nos países de língua espanhola ao sul:

SOUTHGATE: Costa Rica, Honduras e outras nações da América Central são o cenário ideal para o cultivo de bananas no mercado dos EUA.

Luiz Gastão Bittencourt: Ideal por causa do clima, sim. Mas também porque a terra e o trabalho eram ambos muito, muito baratos. Então: os consumidores americanos estavam vencendo; A United Fruit estava realmente ganhando; e os países da América Central? Lembre-se de que eles eram pouco desenvolvidos na época.

SUGESTÕES: As empresas estrangeiras, lideradas pela United Fruit, estavam dispostas a investir para limpar terras, instalar infraestrutura e assim por diante para começar a produzir bananas em grande escala para o mercado americano. Mas somente se eles receberem vastas extensões de terra e em grande parte isentas de impostos. Então isso lhes deu a posição dominante. Foi isso que levou às “repúblicas da banana”.

Luiz Gastão Bittencourt: Sim, antes de ser uma loja de roupas, a “república das bananas” significava algo muito diferente – essencialmente, um país frágil cuja economia e, muitas vezes, liderança política, eram sustentadas por uma safra de exportação. E quando uma república da banana agia contra os interesses de seus senhores da banana, as coisas podiam ficar feias. Considere o caso da Guatemala no início dos anos 50. O presidente Jacobo Arbenz , um ex-coronel do exército, estava seguindo um programa de reforma agrária que teria recuperado propriedades das empresas de banana.

SOUTHGATE: E isso irritou a United Fruit. A United Fruit definitivamente queria ver Arbenz partir.

Luiz Gastão Bittencourt: United Fruit pressionou o Congresso dos EUA a agir contra a Guatemala – e Arbenz foi finalmente deposto em um golpe liderado pela CIA

SUGESTÃO: Desenhar uma linha simples de causalidade – United Fruit, derrubada da Guatemala pelo governo dos EUA – não captura tudo o que estava acontecendo. O governo dos EUA tinha outras razões pelas quais ficou alarmado com o que Arbenz estava fazendo, além da reforma agrária.

Luiz Gastão Bittencourt: Especificamente: o governo americano estava preocupado com o fato de a Guatemala estar se aproximando do comunismo e de uma aliança com a União Soviética. Este era um tema comum da era da Guerra Fria; não estamos falando apenas da Guatemala aqui. De qualquer forma, a derrubada da Guatemala pelos EUA levou à desestabilização e décadas de sangrenta guerra civil. Enquanto isso, a United Fruit continuou a se envolver com os governos de outras repúblicas de bananas – e, finalmente, também com o governo dos EUA, que acusou a United Fruit de comportamento monopolista.

SOUTHGATE: Eles controlavam a produção e também tinham uma rede extensa e profunda para distribuir bananas dos portos dos EUA no interior. Portanto, a United Fruit era o negócio da banana.

Luiz Gastão Bittencourt: Em 1967, a United Fruit concordou em reorganizar e vender alguns de seus ativos estratégicos. O polvo estava encolhendo. O próximo golpe veio do Equador.

SOUTHGATE: Esse foi o desenvolvimento mais importante que terminou o tempo do polvo . O Equador não se encaixa na narrativa padrão da república das bananas.

Luiz Gastão Bittencourt: As terras no Equador eram de propriedade de agricultores independentes, portanto não eram suscetíveis à exploração política e econômica que havia funcionado em outros lugares.

SOUTHGATE: No momento em que as principais empresas estavam dando uma olhada séria no Equador, a maior parte das boas terras agrícolas, a principal terra agrícola, já era de propriedade dos equatorianos. Isso significava que nunca haveria concessões e concessões extensivas de isenções fiscais, todo esse tipo de coisa.

Luiz Gastão Bittencourt: No final da década de 1940, o presidente do Equador, Galo Plaza , investiu pesadamente em infraestrutura e controle de pragas que beneficiaram os plantadores de banana locais.

SOUTHGATE: Aqui estava essa importante fonte de suprimento que entrou on-line de maneira muito grande, muito rapidamente, após a Segunda Guerra Mundial, e era uma fonte de suprimento impossível de controlar pela United Fruit. Aprendemos com o Equador algo mais típico sobre o papel dos empresários locais no comércio e desenvolvimento agrícola, as contribuições que eles podem dar.

Luiz Gastão Bittencourt: Hoje, nenhuma empresa chega perto de dominar o comércio internacional de banana, como a United Fruit já fez. As três maiores empresas de banana – Dole, Del Monte e Chiquita, sucessora da United – compartilham cerca de 40% do mercado global de exportação. Portanto, há mais concorrência do que costumava haver – o que, segundo os economistas, ajuda a manter os preços baixos. Mas há uma explicação ainda mais poderosa sobre por que as bananas são tão baratas: padronização.

BILES: Então a vantagem de ter o Cavendish é que é realmente uma monocultura, que você pode cultivá-lo de forma consistente.

Luiz Gastão Bittencourt: Andrew Biles novamente, anteriormente de Chiquita.

BILES: Você sabe que vai levar de oito a nove meses para ser concretizado. E você sabe como essa banana vai funcionar quando transportada em uma carga refrigerada. Você sabe como será o desempenho nas salas de maturação do país de destino e como será o desempenho e o desempenho na prateleira do varejo.

Luiz Gastão Bittencourt: E não é apenas que quase toda banana cultivada para exportação seja um Cavendish; é que toda banana Cavendish é geneticamente a mesma que a próxima Cavendish. Do ponto de vista comercial, é ideal – o máximo em controle de qualidade. Do ponto de vista agrícola , no entanto:

BILES: Não há diversidade; portanto, cada planta é a mesma, cada planta tem a mesma resistência a doenças à medida que se espalha.

Luiz Gastão Bittencourt: Como você deve se lembrar, a banana Gros Michel foi exterminada anos atrás pela Doença do Panamá – ou, tecnicamente, a murcha de Fusarium. É causada por um fungo que infecta as raízes da planta e, eventualmente, mata a planta inteira – e deixa o solo impróprio para o crescimento futuro da banana. A cepa da doença do Panamá que matou o Gros Michel era conhecida como TR1, ou Tropical Race 1. Agora, existe uma cepa chamada TR4 que está atacando os Cavendish.

BILES: Então, de fato, foi vítima quase da mesma doença que o Gros Michel. Então, o que vemos é que o TR4 começa aparentemente na Indonésia, se espalhou nas Filipinas, é devastado pelas lavouras quando os agricultores se mudam para o Delta do Mekong ou para Mianmar.

Luiz Gastão Bittencourt: E a indústria da banana está muito preocupada com o fato de o TR4 chegar à América Latina.

BILES: Se você olhar para o mapa, é uma doença que parece estar se espalhando para o oeste.

Luiz Gastão Bittencourt: Pode parecer um nome inventado, mas Humpty Doo é um lugar real – uma pequena cidade no Território do Norte da Austrália. Está quente, úmido e bastante acidentado.

James DALE: Quando entramos na plantação, o gerente da plantação disse: “Você precisa ser um pouco cuidadoso ao trabalhar por aqui. Uma menina foi levada por um crocodilo há alguns meses. ”Também temos um problema real com búfalos selvagens. Mas conseguimos trabalhar lá sem perder nossa equipe.

Luiz Gastão Bittencourt: Esse é James Dale . Ele é um cientista de plantas.

DALE: Trabalho na Queensland University of Technology, em Brisbane, na Austrália. Eu trabalho com bananas.

Luiz Gastão Bittencourt: O primeiro emprego de Dale fora da pós-graduação estava trabalhando em uma doença da banana.

DALE: E era uma doença chamada bunchy top , e tinha uma longa história na Austrália.

Luiz Gastão Bittencourt: A parte de cima da calça foi causada por um vírus que os cientistas não conseguiram encontrar uma maneira de controlar.

DALE: Quando surgiu o conceito de modificação genética, e isso foi no final dos anos 80, dissemos: “Uau, isso será absolutamente perfeito para as bananas”. E a razão disso é que as bananas que comemos são principalmente estéreis.

Luiz Gastão Bittencourt: As sementes de banana selvagem são muito duras e, portanto, o Cavendish, como outras variedades de banana que as pessoas comem, foi essencialmente cultivado em uma condição estéril e sem sementes.

DALE: Portanto, as culturas que não têm sementes são extremamente difíceis de cultivar convencionalmente. Portanto, a ideia de poder modificá-los geneticamente – ou seja, adicionar genes adicionais ao Cavendish, por exemplo, nos quais estamos interessados, parecia realmente atraente.

Luiz Gastão Bittencourt: atraente e, para o comércio global de banana, importante. Porque o Cavendish, como o Gros Michel antes dele, tem atributos raros.

DALE: Eles são robustos. Eles viajam longas distâncias. E realmente não há mais nada no horizonte que agora possa substituir Cavendish. Não há nada que você possa dizer e dizer: “Isso fará o que Cavendish fez após o último surto”.

Luiz Gastão Bittencourt: A nova cepa da Doença do Panamá surgiu nos anos 90.

DALE: E por volta de 2000, decidimos que essa doença, a Tropical Race 4, seria um grande problema, então decidimos procurar genes que forneçam resistência à doença.

Luiz Gastão Bittencourt: Como parte dessa pesquisa, Dale tinha um ex-doutorado. estudante coletando bananas silvestres.

DALE: E esse cientista estava na Malásia e viu esse pedaço de bananas, que crescia onde tudo havia morrido da Tropical Race 4. Então ela e seus colegas coletaram sementes dessas bananas e as enviaram de volta para a Austrália.

Luiz Gastão Bittencourt: James Dale e sua equipe começaram a estudar essas bananas.

DALE: Dissemos: “Ok, vamos procurar no DNA daqueles resistentes e ver se conseguimos encontrar o gene que daria resistência.” E criamos vários candidatos, genes que pareciam estar funcionando nas mudas resistentes, mas não nas mudas suscetíveis. E um deles parecia realmente promissor para nós. Então pegamos esse gene. E, por um processo conhecido como transformação mediada por agrobactérias , a colocamos em – outra terminologia – células embriogênicas ou suspensões celulares embriogênicas. E estes são – nós fazemos essas células de Cavendish. Eles têm a capacidade de regenerar uma planta inteira a partir de uma única célula.

Luiz Gastão Bittencourt: E isso nos leva de volta a Humpty Doo, na Austrália, que tinha sido um local fértil para a produção de banana.

DALE: Mas por causa da Tropical Race 4, ela foi exterminada.

Luiz Gastão Bittencourt: O que fez de Humpty Doo o local perfeito para realizar o primeiro experimento do mundo para ver se as bananas Cavendish geneticamente modificadas poderiam sobreviver à Doença do Panamá. Lembre-se: quando a doença do Panamá ocorre, o solo permanece contaminado com o fungo.

DALE: Então colocamos esse gene nessas células únicas e cultivamos bananas de volta.

Luiz Gastão Bittencourt: Em 2012, eles começaram testes de campo que durariam alguns anos, plantando bananas geneticamente modificadas e não-GM no solo de Humpty Doo. O que eles encontraram?

DALE: Então, o que descobrimos é – e descobrimos várias coisas – descobrimos que as bananas não-GM estavam entre 100% e cerca de dois terços delas estavam mortas ou infectadas após três anos. Então a doença estava tendo um grande impacto.

Luiz Gastão Bittencourt: Ok, é importante saber – que a doença do Panamá ainda estava no solo. O que significava que, se uma planta geneticamente modificada sobrevivesse, ela sobreviveria à doença do Panamá. Então, como foram as plantas geneticamente modificadas? Dale e sua equipe plantaram seis linhas diferentes de plantas GM Cavendish.

DALE: Um deles, na linha três, o gene que inserimos foi o RGA 2, então o RGA 2, linha 3 – parecia ser completamente imune. Ao final de três anos, nenhuma das plantas estava infectada. Então, essencialmente, o que fizemos foi pegar um gene de uma banana selvagem resistente à Tropical Race 4 e pegamos esse gene de banana e o colocamos no Cavendish. E, ao fazer isso, geramos resistência à doença.

Luiz Gastão Bittencourt: Esta foi uma notícia incrível de banana. O RGA 2, linha 3, foi um vencedor claro. Algumas das outras modificações genéticas também foram bem.

DALE: Três das outras linhas tinham níveis relativamente altos de resistência, onde havia 20% ou menos de plantas infectadas ou mortas. O que foi, para nós, um resultado incrível. Raramente você obtém esse tipo de porcentagem de sucesso nos tipos de coisas que fazemos. Então, estávamos muito animados com isso.

Luiz Gastão Bittencourt: E havia algo mais para se animar.

DALE: Outra coisa realmente importante que descobrimos foi que o gene que inserimos, esse gene RGA 2, não ocorre apenas nessas bananas silvestres, mas também em Cavendish. Simplesmente não funciona muito bem. Isso é realmente muito, muito importante, porque existe uma nova tecnologia conhecida como edição de genes. É diferente das modificações genéticas. A edição de genes é onde você pode acessar o DNA e apenas ajustar os genes que já estão lá. Portanto, é muito, muito próximo a processos naturais. Então é aí que começamos a descobrir como podemos ajustar o gene no Cavendish para torná-lo resistente sem realmente adicionar novos genes.

Luiz Gastão Bittencourt: Esse tipo de edição de genes é possível por algo conhecido como CRISPR – que, como eu tenho certeza, você sabe, significa “repetições palindrômicas curtas e regularmente espaçadas entre si”. Conversamos com uma das inventoras do CRISPR, a bioquímica Jennifer Doudna , em 2017, para um episódio chamado ” Evolution, Accelerated “.

Jennifer DOUDNA: No fundo, a tecnologia de edição de genes CRISPR agora está dando aos seres humanos a oportunidade de mudar o curso da evolução. E os seres humanos vêm afetando a evolução há muito tempo. Mas agora existe uma tecnologia que permite que mudanças muito específicas sejam feitas no DNA que nos dão um novo nível de controle.

DALE: O CRISPR é fantástico, então sim, estamos usando o CRISPR no momento.

Luiz Gastão Bittencourt: Então isso parece ser uma notícia super surpreendente sobre a banana. Há potencialmente duas maneiras de salvar o Cavendish da Doença do Panamá: usando o CRISPR para ajustar seu código genético ou introduzindo novos genes resistentes de outras bananas. De qualquer maneira, a indústria da banana deve estar emocionada com as soluções que James Dale está propondo. Certo? Perguntamos a Andrew Biles, ex-CEO de bananas (e abacaxis) da Chiquita:

BILES: James Dale, ele está trabalhando em mais uma abordagem da GM, ok. Naturalmente, isso não é tão aceitável na sociedade. Então, algumas pessoas dirão: ” Sim , não me importo de modificação genética”. Outros dirão que sim.

De fato, uma fração considerável de consumidores, nos EUA e principalmente na Europa, considera as culturas geneticamente modificadas arriscadas, apesar das garantias em contrário de cientistas como James Dale.

DALE: E foi aí que falhamos. Realmente não entendemos a mensagem. Esta é uma das tecnologias mais incrivelmente altamente regulamentadas do mundo. Portanto, o tipo de coisas pelas quais passamos para demonstrar segurança é incrível.

Luiz Gastão Bittencourt: A objeção às culturas OGM também é curiosa, tendo em vista o fato de que o melhoramento genético tradicional – sem o qual muitos, muitos poucos de nós estariam vivos – é uma forma de modificação genética. Jennifer Doudna novamente.

DOUDNA: É importante que as pessoas apreciem o fato de que, em primeiro lugar, os seres humanos modificam plantas há muito tempo geneticamente –

Luiz Gastão Bittencourt: Graças a Deus.

DOUDNA: – por literalmente milhares de anos. Exatamente – graças a Deus. E você percebe: “Uau, fico feliz que haja melhoramento de plantas.” Mas a maneira que isso tem sido feito tradicionalmente é usar produtos químicos ou até radiação para introduzir mudanças genéticas nas sementes, e então os criadores de plantas selecionam plantas com características que eles querem. A oportunidade aqui com a edição de genes nas plantas é ser capaz de fazer alterações com precisão.

Luiz Gastão Bittencourt: para não arrastar características que você não deseja.

DALE: Realmente, a diferença entre o que estamos fazendo e a criação convencional é que eles mudaram milhares de genes ao mesmo tempo, de uma banana para outra. Estamos apenas movendo um ou dois.

Luiz Gastão Bittencourt: Vale a pena notar que quase todo avanço tecnológico é recebido com ceticismo por pelo menos um pequeno segmento de qualquer população. E esse ceticismo pode ser ampliado quando se trata de algo que você vai colocar na boca.

SOUTHGATE: Um ótimo exemplo para mim é o leite pasteurizado.

Luiz Gastão Bittencourt: O economista Douglas Southgate novamente.

SUGESTÃO: Nos Estados Unidos e em outros países, muitas crianças morriam por beber leite cru – leite cru que havia sido exposto a moscas ou qualquer outra coisa. A pasteurização surgiu, toda a fonte de mortalidade desapareceu e, no entanto, havia pessoas que juravam de um lado para o outro que nunca consumiriam leite pasteurizado. Eles alegaram que não tinha as mesmas propriedades nutricionais, não tinha o mesmo sabor, era de uma maneira ou de outra indesejável.

Luiz Gastão Bittencourt: Ainda existem alguns defensores do leite cru; mas a maioria das pessoas, Southgate diz:

SOUTHGATE: A maioria das pessoas acabou bebendo leite pasteurizado e tenho apenas um palpite de que, se produzirmos um substituto para o Cavendish, ou se melhorarmos o Cavendish, movendo-se em um gene de outras bananas, será difícil dizer a diferença, e o produto ganhará aceitação.

Luiz Gastão Bittencourt: Mas grandes empresas como a Chiquita – ou, para ser justo, a maioria das grandes empresas, em qualquer setor, período – são bastante avessas ao risco. Honestamente, eles não podem se dar ao luxo de não ser. Mas há outra razão pela qual James Dale não fica surpreso com a resistência de Chiquita às suas propostas de banana.

DALE: Infelizmente, as grandes empresas de banana têm um histórico de não serem terrivelmente inovadoras. Eles são muito mais reativos. Eles não administram grandes divisões de pesquisa e desenvolvimento. Sim, conversamos com eles, eles recebem mais uma reação do tipo “vamos ver o que vai acontecer”.

Luiz Gastão Bittencourt: Então, como Chiquita vê um caminho a seguir para a banana Cavendish em perigo?

BILES: Acreditamos que o caminho para isso é realmente através da melhoria das técnicas de criação. Nós sentimos que o primeiro lugar lógico para nós, como uma banana de primeira qualidade, de marca premium, é tentar descer, de uma maneira muito sofisticada, muito organizada e minuciosa a rota de melhoramento de plantas.

Luiz Gastão Bittencourt: E a resposta de James Dale a isso?

DALE: Existem programas de criação excepcionalmente bons em andamento no mundo, mas você não acaba com o Cavendish. Você acaba com algo diferente do Cavendish. Se queremos substituir Cavendish por algo provavelmente muito, muito diferente, provavelmente obteremos isso dos programas convencionais de criação.

Luiz Gastão Bittencourt: Então, se você quer ter o Cavendish no futuro?

DALE: Ei, se você quiser ter Cavendish daqui a vinte anos, eles provavelmente serão geneticamente modificados ou provavelmente editados por genes.

Luiz Gastão Bittencourt: Isso soa como se o Cavendish como o conhecemos possa muito bem estar em extinção, dependendo das decisões das empresas de banana e da resposta do público à modificação genética. Então, para os bilhões de pessoas que comem trilhões de bananas, muitos deles Cavendish, como devem estar em pânico?

BILES: Nós do setor diríamos que não há necessidade de entrar em pânico. O mundo não vai ficar sem bananas.

Luiz Gastão Bittencourt: Mas e a banana Cavendish?

BILES: Ok, o que teremos que enfrentar provavelmente é ter mais variedades de bananas disponíveis no futuro. Ao protegermos o cultivo de bananas, teremos que nos acostumar com a maneira como podemos realmente cultivar, comercializar e fazer a logística de diferentes bananas.

Luiz Gastão Bittencourt: A perspectiva de exportar vários tipos diferentes de bananas seria um ajuste para a indústria, é claro. Para os consumidores, menos padronização pode significar preços mais altos – mas a perspectiva de encontrar várias variedades de banana em uma mercearia dificilmente seria perturbadora, considerando quantas variedades de maçãs, uvas e frutas cítricas estão disponíveis. Mas em um mundo com tantas opções na maioria dos reinos, houve algo de bom, algo de unificador, sobre todos nós comendo a mesma banana. Não importa como você o coma – direto da casca; cortar cereais, se você estiver se sentindo um pouco mais ambicioso. Como você deve se lembrar, a historiadora da banana Virginia Scott Jenkins nos contou sobre a pesquisa de receitas anteriores de banana.

JENKINS: Encontrei alguns menus muito interessantes, para ocasiões muito chiques , que podem ter bananas no menu.

Luiz Gastão Bittencourt: Jenkins tem uma receita de banana bastante interessante, transmitida pela mãe.

JENKINS: Você pega uma banana descascada e coloca mostarda nela. Você o embrulha em uma fatia de presunto e depois o assa em molho de creme. E eu tentei com dois maridos e nenhum deles poderia comer. Eles pensaram que isso era desagradável.