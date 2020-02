A empresária e jornalista Fernanda Aleixo amplia sua empresa para Comunicação e Marketing digital

A Aleixo Comunicação & Marketing é uma sucessão da 2.8 Comunicação e Marketing atuante no mercado há 20 anos de âmbito regional e nacional. Visando a evolução tecnológica e digital da mídia publicitária e social.



A empresária e Jornalista Fernanda Aleixo, com forte atuação no ramo da assessoria de imprensa no Vale do Paraíba, onde tudo começou, Hoje sob forte atuação na cidade de Ribeirão Preto e região, e demais estados brasileiros, amplia sua empresa de comunicação e marketing digital.



A nova empresa abrenge extensões para o marketing social, digital e publicitário, ensejando seu marco inicial em fevereiro de 2020. ” Ao longo desse tempo fui acompanhando a evolução da área de comunicação e publicidade. Hoje, a Aleixo Comunicação & Marketing vem para atender o cliente desde a criação da marca, video,imagem, divulgação sob as plataformas digitais com total ética e profissionalismo. Acarretando resultados positivos ao cliente atingindo seu público alvo”, comenta a empresária Fernanda Aleixo.



Com experiência em eventos de grande porte. A empresa além da divulgação, conta com a prestação de serviços administrativos e organização : portaria, recepção, listagem vip e Credenciamento digital



Fernanda Aleixo

Aleixo Comunicação & Marketing

A Aleixo Comunicação & Marketing posssui plataformas digitais para agenciamento de blogueiros e influencers para melhor redirecionamento da veiculação da imagem e perfil.

Informações: @ aleixocomunicacaoemarketing