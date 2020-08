9º feijoada Conexão Solidária “Um gesto que alimenta o bem”

Grupo de Empresários e voluntários, se reúnem para promover ação social em São José dos Campos em prol do Grupo GESTO

A Conexão Solidária, pilar social da Conexão FGV, adequou uma de suas principais ações do ano: a Feijoada Solidária, que está em sua nona edição, devido aos impactos causados pela pandemia do Covid-19.





“Um gesto que alimenta o bem”

Pensando nisso, os voluntários não mediram esforços para produzir o evento “Um gesto que alimenta o bem”.

Programada para acontecer no dia 15 de agosto, atendendo todas as medidas de segurança, como a utilização de máscara de tecido por todos os funcionários e voluntários, disponibilização de frasco com álcool em gel para funcionários e clientes, higienização e proteção para facilitar a higienização das superfícies.

A Ação

Serão vendidos 200 kits de Feijoada completa e sobremesa, existe a opção de delivery e drive-thru no estacionamento do Golden, localizado na Av. Cassiano Ricardo, Jardim Aquarius.

A arrecadação prevista para R$20.000,00 com a venda dos kits será revertida para o Grupo GESTO, Grupo de Estímulo e Solidariedade ao tratamento Oncológico, é uma entidade social, sem fins lucrativos, que presta assistência psicológica e social a pacientes adultos com diagnóstico de câncer desde 1995.

A realização da ação só será possível pois, podemos contar com a apoio dos nossos apoiadores e patrocinadores, Rede Bandeirantes, Papaya Comunicação, Del Veneto, Sorvetes Napoli, Combrasil, Pimenta Comelandia, Copcentro, Castelo Produções, GoldFinger, Grupo Bandeirante e Golden Grill e Pizza.

9º feijoada Conexão Solidária

Além do do Drive-trhu e Delivery da Feijoada, o evento terá como atração a live do cantor, Zégui Muricy da Banda Gostoso Veneno e Grupo Conversa Afiada, que será transmitida via Instagram e Facebook.

Grupo Conexão

A ação vem confirmar com o objetivo do Grupo Conexão, que está há está há 19 anos minimizando os impactos da desigualdade, e eventos sociais que tragam qualidade de vida para a população.

Imagem de geraldo josé garcia por Pixabay