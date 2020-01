9ª Virada Joseense fecha o calendário esportivo de 2019 em São José dos Campos

Com percursos de 5 km e 15 km, última prova do ano reúne 1250 participantes

Mais de 1.200 pessoas aproveitaram o último dia do ano em ritmo animado e participaram da 9ª edição da Corrida da Virada Joseense, em São José dos Campos. O evento, que fechou o calendário esportivo da cidade, contou com percursos de 5km e 15km.

A largada aconteceu às 7h30 desta terça-feira (31), na avenida Teotônio Vilela. O evento reuniu atletas de diferentes cidades da região, além de pessoas que vieram de outros estados para disputar a prova.

No percurso dos 5 km, o grande vencedor da categoria masculina foi Geronildo da Silva que terminou a prova em 18 minutos e 14 segundos. O atleta revelou que retornou de lesão, mas que ainda assim conseguiu traçar uma estratégia vitoriosa:

“Como eu venho de lesão, então minha estratégia foi não puxar a prova, então três pessoas saíram na minha frente, puxando a prova. A partir do primeiro quilômetro consegui me destacar e manter nos quatro restantes. Espero que em 2020 consiga abaixar o tempo bem” afirmou o vencedor.

5 km

Já na categoria feminina, a campeã dos 5 km foi a corredora Maria da Silva Moreira, que completou a prova em 22 minutos e 09 segundos. A atleta revelou que não esperava a vitória:

“Foi uma prova muito boa. Não estava esperando esse resultado, porque tinha muita gente boa e outras participantes que não conhecia. Fiquei com um pouco de receio acreditando que hoje não conseguiria, mas graças a Deus, deu tudo certo e consegui ser campeã” aponta a corredora.

A prova de 5 km feminina também teve um belo momento em que a atleta Mônica que correu junto com um carrinho em que levava seu filho Vinicius, se surpreendeu quando o garoto desceu do transporte e correu os metros finais ao lado da mãe:

“Ele vem sempre comigo no carrinho, mas de uns tempos para cá, ele pede para sair, mas me surpreendeu, ele desceu e saiu correndo e fui atrás para acompanhar. É a terceira vez que participo, tenho um carinho especial pelo respeito que eles têm com todos atletas mais em especial com os PCD’s” afirmou Mônica.

15 km

Nos 15 km, o vencedor foi o atleta Cesar Augusto Peterson Conde que completou a prova com o tempo de 49 minutos e 01 segundos. O atleta é tricampeão da prova de 5 Km e venceu a prova de 15 em seu debute:

“Primeira vez correndo os 15 quilômetros, nos 10 primeiros quilômetros abri e depois dei uma cansada então tentei administrar, para chegar nos metros finais e ter perna para caso o segundo colocado tentasse me ultrapassar. Foi tudo certo nessa prova, ninguém atrapalhou ninguém. Gostei da prova” ressaltou o vencedor.

Na categoria feminina, quem levou os 15 km foi Bruna Danielle da Silva, que por pouco não completou a corrida abaixo de uma hora, a sua marca foi de 1 hora e 30 segundos.

“O segredo é ter paciência porque corrida de 15 Km não acaba logo então não adianta sair afobado, quando chega na marca dos 10 ter mais calma que faltam cinco. Então é quilômetro por quilômetro que uma hora acaba e isso é treinamento que faz a gente conquistar isso” revela a atleta.

HL Eventos

A prova fecha o calendário esportivo de São José dos Campos e das provas organizadas pela HL Eventos, mas em 2020 tem mais com as provas da Super 5K e do Duathlon do Vale, além da 10ª edição da Virada Joseense.

9ª Corrida da Virada Joseense

Data: 31/12/2019 (terça-feira)

Horários: 7h30

Local de saída: Fundo do Vale (Av. Senador Teotônio Vilela, em frente ao Paço Municipal em São José dos Campos)

Patrocínio: Tenda Atacado | Mãe Terra

Apoio: Supera Comunicação | Decahtlon | Antena 1 FM | Monaro Sports | Prefeitura São José dos Campos | Sorvetes Rochinha | Arroz e Feijão Fantástico | Equipe Crosariol

Organização e realização: HL Eventos Esportivos

Fotos: Rodrigo Correia/ Agência NTZ