99Food anuncia expansão para 12 cidades no Brasil

A 99Food, plataforma de intermediação de entregas de estabelecimentos locais, anuncia sua estratégia de expansão para as cidades de Varginha, São José dos Campos, Teresina, Goiânia, Santos, Salvador, Manaus, Fortaleza, Niterói, Jaboatão dos Guararapes, Canoas e Aracaju.

Em Varginha, Minas Gerais, a 99Food já está disponível para os clientes. Os pedidos podem ser feitos de duas formas, através da mesma plataforma onde já são solicitadas as corridas, ao abrir a aba Comida ou através do aplicativo da 99Food.

Nas cidades de São José dos Campos, Teresina, Goiânia, Santos, Salvador, Manaus, Fortaleza, Niterói, Jaboatão dos Guararapes, Canoas e Aracaju, os estabelecimentos interessados já podem se cadastrar acessando o link: http://food.99app.com/pt-BR/store. Para os consumidores, a 99Food estará disponível para pedidos nas próximas semanas.

“Enxergamos o potencial de crescimento dos pequenos estabelecimentos, a riqueza e a diversidade da gastronomia local das diferentes regiões do Brasil e, por isso, estava nos nossos planos expandirmos para outras cidades do país, trazendo para plataforma mais opções para escolha dos clientes”, reforça Danilo Mansano, diretor geral da 99Food no Brasil.

A companhia está presente em mais duas capitais do Brasil, Belo Horizonte, Minas Gerais e Curitiba, no Paraná, onde também tem a categoria de entregas para farmácias.

Campanhas dentro da plataforma

A 99Food faz junto com a ONG TETO Brasil uma campanha de doação de itens essenciais para resguardar a saúde e alimentação em comunidades em Belo Horizonte e Curitiba. A cada item doado, a 99Food também doa, duplicando a doação. Saiba como doar

#CompredoPequeno

A companhia também apoia o movimento #CompredoPequeno, incentivando que os consumidores façam pedidos para estabelecimentos pequenos através de opções diversas. Os estabelecimentos têm destaque e visibilidade dentro da plataforma.

Ainda dentro da plataforma, os clientes que oferecem gorjetas aos entregadores parceiros, terão o valor duplicado pela 99Food, sem nenhum custo extra para o cliente. Se um cliente der R﹩ 5,00 de gorjeta, por exemplo, a 99Food completará com mais R﹩ 5,00 (até o limite de R﹩10,00) e o entregador parceiro receberá, ao todo, R﹩ 10,00. O repasse de 100% da gorjeta será feito semanalmente. As gorjetas devem ser feitas direto na plataforma e o pagamento feito dentro do aplicativo.

Entrega sem contato

Para uma entrega mais segura para os entregadores parceiros e clientes, a 99Food sugere que seja realizada uma entrega sem contato. A opção de pegar na porta, deixar na porta e pegar fora, pode ser feita dentro do app no momento da compra para os pagamentos realizados via aplicativo.

Autocadastro para restaurantes

Para agilizar o processo de registro dos parceiros, a 99Food lançou a ferramenta de autocadastro. Agora, os donos de estabelecimentos podem se credenciar na plataforma com mais autonomia e rapidez acessando o site.

Assistente virtual

Nas próximas semanas os donos de estabelecimentos (restaurantes e farmácias) poderão contar com mais uma facilidade. De forma complementar ao autocadastro, a 99Food disponibilizará um assistente virtual via WhatsApp, tornando o processo ainda mais rápido.

Ações preventivas contra o Coronavírus

Além do fundo criado pela DiDi, a 99 está apoiando outras iniciativas de controle ao novo coronavírus (Covid-19) no Brasil. A empresa disponibilizará mais de R﹩ 4 milhões de reais em corridas pela plataforma para os governos municipais no Brasil, e zerou, para este momento, a taxa de manutenção paga pelos motoristas parceiros que possuem as câmeras de segurança instaladas nos seus carros. A 99 também participa do movimento #DistânciaSalva, com mais de 60 grandes marcas brasileiras, com o objetivo de colaborar na conscientização sobre o contágio da doença e proteção aos mais vulneráveis. A empresa segue enviando mensagens via aplicativo para passageiros e motoristas parceiros com dicas de prevenção.

A 99 vai doar, neste mês, mais de meio milhão de máscaras laváveis para motoristas parceiros que circulam por 16 capitais do país. Em http://99app.com/coronavirus/ os usuários da 99 podem conferir estas e outras instruções dadas pelo Ministério da Saúde.

99Food

A 99Food é uma plataforma de intermediação de entregas dos estabelecimentos locais de uma maneira tão simples quanto solicitar uma corrida dentro do app 99. A 99Food usa a mais alta tecnologia para conectar os sabores e cultura gastronômica do Brasil e oferecer para as pessoas uma ampla variedade de locais com opções simples, acessíveis e deliciosas para comer todos os dias. A companhia faz parte da empresa global DiDi Chuxing (“DiDi”) e está disponível para usuários do aplicativo 99Food (para Android e iOS). Saiba mais em http://Food.99app.com