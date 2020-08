99Entrega chega em São José dos Campos para ampliar ganhos de motoristas durante a pandemia

A 99, empresa de tecnologia voltada à mobilidade urbana, anuncia a nova funcionalidade 99Entrega, que possibilita aos usuários enviarem objetos pessoais a conhecidos e familiares de forma simples, segura e rápida, respeitando o isolamento social, em São José dos Campos e mais quatro cidades paulistas: Campinas, Santos, Sorocaba e Ribeirão Preto.

São José dos Campos

A funcionalidade já está presente em outros países de atuação da Didi Chuxing, maior empresa de mobilidade do mundo e dona da 99, como Chile e Colômbia. No Brasil, chegou em junho, inicialmente, em Goiânia e já funciona em mais de 30 cidades.

“Esse lançamento reforça nosso compromisso em ajudar motoristas parceiros a manterem seus ganhos em um momento tão adverso. Tivemos muito cuidado ao desenhar a categoria, levando sempre em consideração as necessidades de nossos usuários, com foco em segurança, conveniência e acessibilidade”, afirma Davi Miyake, diretor de Operações e Produto da 99.

A nova funcionalidade foi pensada também para ajudar a ampliar os ganhos dos motoristas parceiros, bem como garantir mais conveniência para os usuários. O 99Entrega já representa até 5% do volume total de corridas diárias nas cidades em que está presente. Além disso, com o 99Entrega, os motoristas parceiros tiveram um aumento médio em seus ganhos de 21% ao realizarem corridas, registrando até 26% em algumas cidades. Esse aumento foi possível porque usuários têm enviado objetos a destinos 14% em média mais distantes do que em outras categorias. Em algumas capitais, a distância da corrida com o 99Entrega chega a ser até 34% mais longa.

Os números apontam que os usuários da 99 estão buscando opções mais acessíveis e seguras para se manter conectados a familiares e conhecidos durante a pandemia. Em pesquisa proprietária e de múltipla escolha, a 99 identificou que os usuários da nova categoria vêm optando pelo serviço pela facilidade de uso do aplicativo (34%), preço do serviço (32%) e segurança (23%). Do total pesquisado, 85% se declarou satisfeito com o serviço, atribuindo notas entre 7 e 10 (53%).

Como utilizar o 99Entrega

A nova categoria ficará disponível no app para passageiros e motoristas parceiros das 6h às 23h. Ao solicitar o serviço, o usuário deve enviar, via app, o nome do destinatário e demais orientações sobre a entrega. Quem requisita deve depositar o pertence diretamente no porta-malas ou banco traseiro do motorista parceiro. Ou seja, o solicitante não precisará manter nenhum contato físico, o que garante ainda mais segurança para ambos.

Entre os requisitos para os itens serem enviados estão: respeitar todas as leis vigentes, limite de peso de 10kg e caber no porta-malas de um veículo 99Pop. Além disso, o objeto não pode ultrapassar o valor de R﹩ 500,00.

99Entrega

“O 99Entrega é mais uma opção para nós, motoristas parceiros, para suprir o déficit causado pela pandemia. Acredito que essa opção poderá ser responsável, já nos próximos dias, por até 30% do meu rendimento”, declara Claudia Gruel dos Santos, motorista parceira da 99 no Rio de Janeiro há dois anos. “É fundamental para nós podermos usar todas as ferramentas disponíveis para combater uma crise como essa. Além disso, é uma novidade que traz segurança para o parceiro e o cliente”.

99

A 99, empresa brasileira de tecnologia que conecta passageiros e motoristas através de seu aplicativo, faz parte da companhia global Didi Chuxing (“DiDi”). O aplicativo conecta mais de 750 mil motoristas a 20 milhões de passageiros em mais de 1.600 cidades no Brasil. Como uma das maiores provedoras de mobilidade do país, a empresa oferece sete tipos de serviços na sua plataforma: 99Pop, categoria de carros particulares presente em mais de 40 regiões metropolitanas e grandes cidades; 99Poupa, categoria econômica de carros particulares disponível em horários de baixa demanda nas capitais Rio de Janeiro (RJ) e Manaus (AM); 99Taxi, categoria que cobre todo o país; 99Top, serviço de táxis de luxo oferecido em São Paulo; 99Comfort, que reúne comodidade de carros novos e espaçosos a um preço acessível em algumas capitais do país – Porto Alegre (RS), Curitiba (PR), Brasília (DF) e São Paulo (SP); 99Entrega, categoria de entrega de itens pessoais presente em mais de 30 cidades do país; e 99Pay, primeira carteira digital criada por um aplicativo de mobilidade urbana no Brasil que oferece vantagens como descontos em corridas e pedidos de delivery, bem como o pagamento online de boletos de consumo (água, luz, gás, etc.)