99 já desinfectou mais de 70 mil carros de motoristas parceiros no combate ao coronavírus

A 99 inicia hoje a desinfecção de táxis no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, para taxistas parceiros do app. A ação vai até 28/06 e tem como objetivo higienizar 250 carros por dia. Oferecidos pela empresa no Brasil de forma inédita desde o final de março, os centros de desinfecção de carros de motoristas parceiros do aplicativo já contabilizam mais de 70 mil veículos higienizados no combate ao coronavírus em todo o País.

O procedimento, que ocorre em 15 cidades brasileiras, pode ser repetido a cada três dias pelos condutores, gratuitamente, e não há limite de uso. A higienização é baseada no uso do Peroxy 4D – produto certificado pela Anvisa – e tem efeito de proteção de até 72h.

Em São Paulo, a plataforma de mobilidade urbana está com três pontos de higienização, que também contam com a distribuição de máscaras aos motoristas: um no aeroporto de Guarulhos, por onde já passaram mais de 25 mil veículos; um no Shopping Metrô Santa Cruz e outro no Aeroporto de Congonhas. Ao todo, a ação já alcançou 18 cidades brasileiras e tem como meta desinfectar 100 mil carros de motoristas parceiros até junho. Novas cidades devem receber o procedimento nos próximos dias.