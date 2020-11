99 investe R$35mi em segurança e reduz 13% dos crimes no app, em São Paulo

O aplicativo de transporte 99 anuncia que, após investimento de R$35 milhões em segurança em 2020, conseguiu reduzir em 20% as ocorrências graves na plataforma, por milhão de corridas, de janeiro a setembro do mesmo ano, em todo país.

As quatro regiões que apresentaram as maiores quedas foram: Ceará, com redução de 20,7%; Rio de Janeiro, cujo índice caiu 12,3%; e Goiás com decréscimo de 9,6%. Em São Paulo, a queda foi de 13%.

O resultado foi alcançado por causa do investimento direto em segurança no Brasil em 2020, que totaliza mais de R$ 35 milhões. Estão incluídos gastos com contratação de parceiros, equipe de atendimento emergencial 24h e implementação de novas ferramentas de proteção — como câmeras embarcadas nos carros.

Segundo a empresa, as tecnologias lançadas neste ano foram fundamentais para a melhoria. O novo pacote de segurança apresentado pela empresa traz recursos como inteligências artificiais para prevenção de crimes, expansão nacional das câmeras de segurança, monitoramento de corridas via GPS e gravação de áudio.

“A segurança é uma prioridade para nós e, mesmo durante a pandemia, aumentamos o investimento em proteção”, afirma Thiago Hipólito, Diretor de Segurança da 99. “Hoje, nossos esforços estão focados na proteção antes, durante e depois das corridas, com foco em sistemas preventivos, ferramentas que protegem as pessoas durante a corrida e atendimento imediato”, afirma o Diretor de Segurança da 99, Thiago Hipólito.

Pacote de segurança

Em 2020, a 99 investiu continuamente em novas ferramentas e na expansão de tecnologias como o monitoramento por câmeras de segurança, implantado nas principais cidades do País. Desde janeiro de 2020, 3 milhões de corridas realizadas pelo app já foram realizadas com o dispositivo.

O aplicativo também implementou a opção de Gravação de Áudio para 100% da plataforma. Os arquivos ficam armazenados na base de dados da empresa e podem ser usados como evidência em caso de conversas inadequadas.

A empresa lançou ainda o Monitoramento de Corridas, que funciona por meio de algoritmo que detecta automaticamente paradas longas ou trajetos com tempo acima do previsto e toma uma série de ações preventivas.

Além disso, disponibilizou ferramenta permite que os usuários possam escolher não se conectarem mais com uma pessoa específica em viagens futuras.

Todas as opções estão disponíveis para passageiros e motoristas.

99

A 99, empresa brasileira de tecnologia que conecta passageiros e motoristas através de seu aplicativo, faz parte da companhia global Didi Chuxing (“DiDi”). O aplicativo conecta mais de 750 mil motoristas a 20 milhões de passageiros em mais de 1.600 cidades no Brasil. Como uma das maiores provedoras de mobilidade do país, a empresa oferece sete tipos de serviços na sua plataforma: 99Pop, categoria de carros particulares presente em mais de 40 regiões metropolitanas e grandes cidades; 99Poupa, categoria econômica de carros particulares disponível em horários de baixa demanda nas capitais Rio de Janeiro (RJ) e Manaus (AM); 99Taxi, categoria que cobre todo o país; 99Top, serviço de táxis de luxo oferecido em São Paulo; 99Comfort, que reúne comodidade de carros novos e espaçosos a um preço acessível em algumas capitais do país – Porto Alegre (RS), Curitiba (PR), Brasília (DF) e São Paulo (SP); 99Entrega, categoria de entrega de itens pessoais presente em mais de 30 cidades do país; e 99Pay, primeira carteira digital criada por um aplicativo de mobilidade urbana no Brasil que oferece vantagens como descontos em corridas e pedidos de delivery, bem como o pagamento online de boletos de consumo (água, luz, gás, etc).