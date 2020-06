99 inicia distribuição de máscaras para motoristas em São José dos Campos

Empresa disponibilizará mais de meio milhão de máscaras em mais de 20 cidades brasileiras

• Parceria com projeto social investe em mais de 5 mil costureiras

A 99, empresa de mobilidade urbana, vai doar máscaras de proteção a motoristas parceiros do app de São José dos Campos e região. A distribuição, que teve inicio segunda, 1º, é destinada aos condutores que continuam nas ruas no período da pandemia para possibilitar deslocamentos essenciais pela cidade. Serão entregues duas peças laváveis para cada motorista que receber a comunicação pelo aplicativo. Para retirá-las, devem ir até um dos endereços de distribuição e apresentar o convite recebido no app da 99.

As máscaras são mais uma camada de proteção e somam-se a todas as iniciativas da 99 para a manutenção da renda e segurança dos parceiros, como a desinfecção de carros, as corridas para pontos de coletas de doações de alimentos e agasalho e a doação de corridas para governos, nas quais 100% do valor é repassado aos condutores.

A realização da distribuição de mais de meio milhão de máscaras laváveis em mais de 20 cidades do país conta com a parceria com a rede de farmácias Pague Menos, que disponibilizou suas lojas para a entrega. Para garantir a segurança de todos, o processo acontecerá em etapas.

Máscaras

As máscaras são reutilizáveis, devem ser trocadas e higienizadas com álcool a cada duas horas ou lavadas com água e sabão. Outras cidades contempladas pela doação são: Aracaju, Belém, Belo Horizonte, Juiz de Fora, Brasília (DF), Cuiabá, Florianópolis, Curitiba, Goiânia, Fortaleza, Manaus, Natal, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo, Sorocaba, Santos, Campinas e Vitória.

Investimento na economia local

Do volume total de máscaras distribuídas no Brasil, 40% são produzidas por ONGs e colaboradores como o Instituto Renner, Justa Trama, Instituto REsocial e CAMI. As parcerias representam cerca de 30% do valor investido e podem impactar na renda de milhares de costureiras, microempreendedores e migrantes em pelo menos dez cidades do país.

A 99 uniu-se ao Instituto REsocial, parceiros do Grupo Malwee, para adquirir parte das máscaras que serão doadas aos motoristas parceiros. Elas são confeccionadas por costureiras espalhadas por todo o Brasil. Ao todo, o projeto Fashion Masks conecta mais de 5 mil parceiras. As peças produzidas pelo instituto também serão destinadas a Juiz de Fora, Belém, Recife, Brasília, Salvador e Belo Horizonte.

Pontos de retirada de máscaras laváveis por motoristas parceiros da 99:

Farmácias Pague Menos – Parque Residencial Aquarius

Endereço: Av. Alfredo Ignácio Nogueira, 40, Parque Residencial Aquarius

Horário: De segunda a sábado, das 7h às 22h. Aos domingos, das 08 às 20h

Farmácia Pague Menos – Centro

Endereço: Av. Dr. Nelson D’Avila, 202, Centro

Horário: De segunda a sábado, das 7h às 22h. Aos domingos, das 08 às 20h

Farmácia Pague Menos – Vila Ady-Anna

Endereço: Av. 9 de Julho, 184, Vila Ady-Anna

Horário: De segunda a sábado, das 7h às 22h. Aos domingos, das 08 às 20h

Mais informações em: http://99app.com/coronavirus/mascaras/sjc/

Outras iniciativas

Para a 99, a segurança dos motoristas parceiros é prioridade. Por isso, além de reforçar todas as recomendações do Ministério da Saúde e de disponibilizar um fundo de US﹩ 10 milhões aos motoristas e entregadores parceiros infectados pelo coronavírus, também oferece desinfecção dos carros de motoristas parceiros em cinco cidades do Brasil com uma técnica inovadora, certificada pela Anvisa. A 99 também R﹩ 4 milhões de reais em vouchers a governos e descontos para estimular a doação de sangue em todo o Brasil.

99

A 99, empresa brasileira de tecnologia que conecta passageiros e motoristas através de seu aplicativo, faz parte da companhia global Didi Chuxing (“DiDi”). O aplicativo conecta mais de 700 mil motoristas a 18 milhões de passageiros em mais de 1.600 cidades no Brasil. Como uma das maiores provedoras de mobilidade do país, a startup oferece cinco tipos de serviços na sua plataforma: 99Pop, categoria de carros particulares presente em mais de 40 regiões metropolitanas e grandes cidades; 99Taxi, categoria que cobre todo o país; 99Top, serviço de táxis de luxo oferecido em São Paulo; 99Compartilha, serviço de corridas compartilhadas disponível em Belo Horizonte (MG) e Campinas (SP) – e suspenso devido à pandemia; e o 99Comfort, que reúne comodidade de carros novos e espaçosos a um preço acessível em algumas capitais do país – Porto Alegre (RS), Curitiba (PR), Brasília (DF) e São Paulo (SP).

Pague Menos

As Farmácias Pague Menos são a primeira rede varejista presente nos 26 estados da Federação e no Distrito Federal, desde 2009. Hoje, a rede conta com 1.124 lojas, 822 unidades do Clinic Farma e mais de 20 mil colaboradores que atuam em 327 municípios.

Imagem de Christo Anestev por Pixabay