99 dá bônus de R﹩ 30 para novos usuários da 99Pay em São José dos Campos

Bônus gratuito de R﹩ 30 na carteira. É assim que a 99 está presenteando os novos usuários da 99Pay em São José dos Campos. Para ganhar o valor e poder usá-lo para pagar corridas, pedidos de comida ou pagar contas, o usuário da 99 precisa apenas fazer um depósito de R﹩ 10 na sua carteira digital até 31 de agosto. O valor cai automaticamente na wallet.

Lançada em julho, com a 99Pay é possível fazer os pagamentos corridas da 99 e delivery da 99Food, assim como boletos de qualquer tipo (contas do comércio, água, luz, gás etc.), e recarga de celular pré-pago, sem burocracias e filas, facilitando o uso e o controle dos gastos pessoais. Também é uma alternativa para os usuários que ainda pagam suas viagens com dinheiro, o que corresponde a 70% de todas as corridas da plataforma no Brasil. Além disso, contribui com a retirada de dinheiro de circulação, incentivando pagamentos sem contato físico – o que também ajuda a reduzir o risco de contágio pelo coronavírus.

Para começar a usar a 99Pay, basta depositar dinheiro por meio de cartão de crédito e débito ou transferência bancária e aproveitar todos os benefícios da carteira digital, como descontos, cashback e facilidades. O passageiro que não possui uma conta em banco poderá carregar sua carteira por pagamento de boleto. Não há cobrança de taxas de serviços.