99 atinge marca de 1 bilhão de corridas

A 99, uma das principais empresas de mobilidade do Brasil, acaba de alcançar o seu primeiro bilhão de corridas. O marco acontece dois anos após a companhia se tornar o primeiro unicórnio brasileiro, quando foi comprada pela chinesa Didi Chuxing e avaliada em US﹩ 1 bilhão.

Chinesa Didi Chuxing

O número representa um crescimento de 40x na média mensal de corridas. Somando todas as distâncias percorridas por usuários da 99 desde janeiro de 2017 (mês do primeiro aporte da DiDi) até hoje, seria possível dar mais de 150 mil voltas ao redor da Terra. Outros números também impressionam: hoje já são 600 mil motoristas parceiros, 18 milhões de passageiros e mais de 1.600 cidades atendidas.

Entre os brasileiros que optaram 1 bilhão de vezes pela 99, a maioria está em São Paulo, líder no ranking das cidades que mais colaboraram para a conquista. A capital paulista é seguida por Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre e Curitiba.

CAMPANHA DE MARKETING

Para levar a mensagem impressionante do primeiro bilhão de corridas, a 99 lança hoje (27/1) uma campanha de marketing nos principais destinos de seus passageiros , como shoppings, aeroportos, parques, estações de ônibus e metrôs, e até em frente ao prédio de sua principal concorrente. O objetivo é agradecer os usuários por escolherem a 99 como a plataforma mais barata e segura do mercado.

Conheça alguns dos principais destinos das corridas da 99 em todo o Brasil:

• Shoppings: 15 milhões

• Aeroportos: 5 milhões

• Praias: 4 milhões

• Estádios de futebol: 3 milhões

A 99, empresa brasileira de tecnologia que conecta passageiros e motoristas através de seu aplicativo, faz parte da companhia global Didi Chuxing (“DiDi”). O aplicativo conecta mais de 600 mil motoristas a 18 milhões de passageiros em mais de 1.600 cidades no Brasil. Como uma das maiores provedoras de mobilidade do país, a startup oferece cinco tipos de serviços na sua plataforma: 99Pop, categoria de carros particulares presente em mais de 40 regiões metropolitanas e grandes cidades; 99Taxi, categoria que cobre todo o país; 99Top, serviço de táxis de luxo oferecido em São Paulo; 99Compartilha, serviço de corridas compartilhadas disponível em Belo Horizonte (MG) e Campinas (SP); e o 99Comfort, que reúne comodidade de carros novos e espaçosos a um preço acessível em algumas capitais do país – Porto Alegre (RS), Curitiba (PR), Brasília (DF) e São Paulo (SP).