99 amplia renda de motoristas de app em São Paulo

Para apoiar motoristas parceiros e contribuir com a geração de renda destes profissionais durante a pandemia do coronavírus, a 99, empresa de mobilidade urbana, vai dobrar as gorjetas que passageiros derem ao final das corridas realizadas na Grande São Paulo. A ação vai até 9 de junho e é válida para viagens novas ou para corridas que tenham sido realizadas há até 90 dias feitas por meio de pagamentos in app.

99

Funciona assim: se o passageiro der uma gorjeta de R﹩ 5, por exemplo, a 99 dobra o valor, repassando R﹩ 10 para motoristas das categorias 99Pop e 99Comfort. A recompensa paga pela 99 no mesmo valor da gorjeta do passageiro limita-se ao valor da taxa recebida pela 99.

Para contribuir com os motoristas, ao finalizar a corrida, o passageiro precisa realizar a avaliação da viagem e escolher o valor que será dado como gorjeta. Na sequência, é só clicar em “enviar e dar gorjeta” e confirmar o pagamento pelo cartão cadastrado no app. No caso de corridas antigas, basta seguir o passo a passo abaixo:

• No app, abra o menu lateral da esquerda;

• Clique na sessão “Corridas”;

• Selecione a corrida e o motorista parceiro que deseja ajudar;

• Verifique se a foto do perfil corresponde ao motorista parceiro;

• Se ainda não tiver avaliado, avalie a corrida com estrelas;

• Escolha o valor da gorjeta;

• Clique em “enviar e dar gorjeta”;

• Confirme o pagamento da gorjeta no seu cartão.

Outras iniciativas pela renda dos motoristas parceiros

DOESANGUESP

Além das gorjetas em dobro, a 99 criou outras ações para contribuir com a geração de renda para os parceiros e para apoiar a sociedade. Uma delas é a campanha de incentivo à doação de sangue para os hemocentros da Grande São Paulo, que oferece vouchers de descontos de R﹩ 30 para ir e voltar dos pontos de coleta. O valor ganho com as corridas é destinado inteiramente aos motoristas. Para ativar os vouchers para os endereços selecionados, basta incluir o código DOESANGUESP no app.

’99MOBILIZASP’

Em parceria com a Prefeitura de São Paulo, por meio do Cidade Solidária, o aplicativo está subsidiando em até 50% o valor das corridas para os nove pontos de drive-thru do programa para doação de cestas básicas e produtos de higiene. Todos os ganhos dessas corridas também são destinados aos motoristas parceiros. Para aplicar o desconto, limitados a R﹩ 15, basta inserir o cupom ’99MOBILIZASP‘ no app.