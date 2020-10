99, 99Food e Sebrae-SP formam parceria para oferecimento de treinamento para motoristas e entregadores parceiros dentro do Programa Empreenda Rápido

99, 99Food e Sebrae-SP se reúnem de forma inédita para capacitar entregadores e motoristas parceiros. Os cursos serão disponibilizados de forma totalmente gratuita e online com conteúdos voltados tanto para o dia a dia do profissional quanto para o desenvolvimento de habilidades pessoais.

As trilhas de aprendizagem foram divididas em três módulos: Primeiros Passos, Empreendedorismo e Gestão. Os conteúdos incluem temáticas para o dia a dia do profissional, como organização e planejamento, marketing, comunicação e atendimento ao cliente, como também para o aspecto pessoal, com aulas sobre finanças, tomada de decisões e orientações para uma vida saudável. Além desta seleção inicial, os motoristas e entregadores parceiros cadastrados terão acesso a outros treinamentos online.

Para garantir o acesso ao conteúdo de forma amigável, ele poderá ser feito via smartphone, website ou WhatsApp. Esses formatos permitem o uso em qualquer lugar do país e dá flexibilidade de local e momento do dia para conclusão das aulas, característica típica da atividade que desempenham.

“A formalização de nossos motoristas e entregadores se torna ainda mais importante no contexto da pandemia e da recuperação econômica. Em mais essa ótima parceria com o Sebrae, nosso objetivo é aumentar o grau de proteção aos nossos parceiros e proporcionar maior conhecimento sobre empreendedorismo”, diz Lilian Lima, gerente de políticas públicas da 99.

“Os profissionais precisam se manter vivos e competitivos no mercado, principalmente em tempos difíceis como os atuais. É nessa hora que o Sebrae-SP estende ainda mais as mãos para auxiliá-los. O Empreenda Rápido aparece justamente para ajudar por meio de capacitações em gestão pertinentes ao dia a dia dos motoristas de aplicativo e entregadores, tanto no aspecto profissional quanto no pessoal”, destaca o diretor-superintendente do Sebrae-SP Wilson Poit.

Sebrae

O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas é uma entidade privada que promove a competitividade e o desenvolvimento sustentável das micro e pequenas empresas. Tem atuação com foco no fortalecimento do empreendedorismo e na aceleração do processo de formalização da economia por meio de parcerias com os setores público e privado, programas de capacitação, acesso ao crédito e à inovação, estímulo ao associativismo, feiras e rodadas de negócios.

Empreenda Rápido

O Empreenda Rápido é um programa do Governo de SP, em parceria com o Sebrae-SP, que tem como objetivo facilitar a vida do empreendedor e oferecer tudo o que ele necessita para abrir ou ampliar ou seu negócio em um só lugar, reunindo pela primeira vez toda a rede de fomento ao empreendedorismo do Estado. O programa ainda conta com a participação do Banco do Povo, Desenvolve SP, Jucesp e do Centro Paula Souza.

99

A 99, empresa brasileira de tecnologia que conecta passageiros e motoristas através de seu aplicativo, faz parte da companhia global Didi Chuxing (“DiDi”). O aplicativo conecta mais de 750 mil motoristas a 20 milhões de passageiros em mais de 1.600 cidades no Brasil. Como uma das maiores provedoras de mobilidade do país, a empresa oferece sete tipos de serviços na sua plataforma: 99Pop, categoria de carros particulares presente em mais de 40 regiões metropolitanas e grandes cidades; 99Poupa, categoria econômica de carros particulares disponível em horários de baixa demanda; 99Taxi, categoria que cobre todo o país; 99Top, serviço de táxis de luxo oferecido em São Paulo; 99Comfort, que reúne comodidade de carros novos e espaçosos a um preço acessível em algumas capitais do país – Porto Alegre (RS), Curitiba (PR), Brasília (DF) e São Paulo (SP); 99Entrega, categoria de entrega de itens pessoais presente em mais de 80 cidades do país; e 99Pay, primeira carteira digital criada por um aplicativo de mobilidade urbana no Brasil que oferece vantagens como descontos em corridas e pedidos de delivery, bem como o pagamento online de boletos de consumo (água, luz, gás, etc.)

99Food

A 99Food é uma plataforma de intermediação de entregas dos estabelecimentos locais de uma maneira tão simples quanto solicitar uma corrida dentro do app 99. A 99Food usa a mais alta tecnologia para conectar os sabores e cultura gastronômica do Brasil e oferecer para as pessoas uma ampla variedade de locais com opções simples, acessíveis e deliciosas para comer todos os dias. A companhia faz parte da empresa global DiDi Chuxing (“DiDi”) e está disponível para usuários do aplicativo 99Food (para Android e iOS). Saiba mais em http://Food.99app.com