95ª Corrida de São Silvestre: estrangeiros chegam animados

A 95ª edição da Corrida Internacional de São Silvestre, que acontecerá nesta terça-feira, dia 31, reunirá alguns dos melhores nomes das disputas de rua do mundo. A prova tem tudo para ser uma das mais equilibradas e fortes dos últimos anos. E, se depender dos destaques confirmados, tem tudo para ratificar essa condição e empolgar a torcida ao longo dos 15 quilômetros. Neste domingo, 29, alguns dos principais favoritos ao topo da pódio participaram de coletiva com a Imprensa e demostraram estar bem animados e preparados.

Os quenianos Brigid Kosgei, recordista mundial da maratona, Edwin Rotich, bicampeão da São Silvestre (2012 e 20130), Pauline Kamulu. bronze no mundial de meia maratona em 2019, Sheila Chelangat, vencedora de quatro provas de 10k na temporada, e Titus Ekiru, campeão da Maratona de Milão (19), e o etíope naturalizado pelo Bahrein, Dawit Admassu, bicampeão da São Silvestre (2014 e 2017), participaram a coletiva e falaram um pouco sobre a expectativa.

Uma das estrelas do evento, qualificada como a atleta Platinum e recordista mundial da maratona, Brigid fará sua estreia na São Silvestre. “Será minha primeira vez aqui e estou bastante feliz com isso. A umidade está elevada, mas espero fazer uma boa prova, sem me preocupar com um lugar no pódio”, destacou a atleta.

Dawit, por sua vez, repetiu a simpatia de sempre e disse estar feliz por mais uma participação no Brasil. “Estou pronto e espero que isso seja o suficiente para ter um bom desempenho. Tenho um carinho por esta corrida, que sempre me recebeu bem. Tive um bom ano e quero terminar da melhor forma”, declarou o atleta, qualificado como Prata.

Outro bicampeão em São Paulo, Rotich vai pela mesma linha. “Conheço bem esta prova e sei de suas dificuldades, que aumentam com a alta umidade. Essa experiência é muito importante e poderá me ajudar no dia 31. Estou animado e darei o máximo para terminar bem”, disse o queniano, da categoria Bronze.

Foto: Sérgio Shibuya/MBraga Comunicação

A programação no dia 31 começará às 7h25min, com a largada da categoria Cadeirantes. Em seguida, às 7h40min, será a vez da Elite feminina, ficando para as 8h05min a Elite masculina, Pelotão C, Cadeirantes com Guia e Pelotão Geral.

A infraestrutura do evento é dimensionada para o número oficial de inscritos, não contemplando serviços a atletas sem inscrição (“pipocas”). Como consta em regulamento, não haverá serviços extras e hidratação excedente para atletas sem inscrição.

95ª Corrida Internacional de São Silvestre

A 95ª Corrida Internacional de São Silvestre é uma propriedade da Fundação Cásper Líbero/FCL, realização do site Gazeta Esportiva, com transmissão da TV Gazeta e da TV Globo. Apoio especial do Governo do Estado de São Paulo e da Prefeitura da Cidade de São Paulo. A supervisão técnica é da World Athletics (IAAF), CBAt, FPA e AIMS e a organização técnica da Yescom.