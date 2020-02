8 erros a evitar ao desenvolver um ótimo site para cellular

O número de usuários que acessam sites e aplicativos da web em seus dispositivos móveis tem aumentado constantemente. Da mesma forma, mecanismos de pesquisa populares como o Google também usam a compatibilidade com dispositivos móveis como uma métrica chave para classificar sites. Por isso, atualmente , as empresas de gravação Umanizzare se concentram em aprimorar a experiência do usuário móvel de seus sites. Eles até exigem que os desenvolvedores criem sites para celular que mantêm os visitantes envolvidos e os convertem em clientes. Os desenvolvedores podem tornar um site otimizado para celular de várias maneiras. Eles podem acelerar ainda mais o desenvolvimento de sites móveis implementando várias técnicas e práticas recomendadas. No entanto, também é importante que os desenvolvedores evitem vários erros para que o site ofereça a melhor experiência para o usuário móvel.

8 erros no desenvolvimento de sites para dispositivos móveis que cada desenvolvedor deve evitar

1) Não adotando Web Design responsivo

Um desenvolvedor tem a opção de escolher entre várias abordagens de desenvolvimento de sites móveis. Mas o desenvolvedor deve optar pelo design responsivo da web para melhorar a aparência do site em computadores e dispositivos móveis com uma única base de código. O design responsivo da web permite que os desenvolvedores criem sites usando tecnologias abertas como HTML5, CSS3 e JavaScript. Além disso, a base de código único facilita para os programadores adicionar novas funcionalidades ao site e fornecer conteúdo atualizado aos usuários.

2) Não se concentra na velocidade de carregamento

Atualmente, a maioria dos usuários abandona sites que não são carregados em 3 segundos. Da mesma forma, o Google também usa a velocidade de carregamento de uma métrica ao classificar sites. Atualmente, a maioria dos usuários acessa sites por meio de conexões móveis à Internet, como 2G, 3G e 4G. As conexões de internet móvel são mais lentas que as redes com fio e Wi-Fi. Nenhum desenvolvedor pode manter os visitantes envolvidos sem aumentar o desempenho e a velocidade do site.

3) Não otimizando componentes para a tela de toque

O design responsivo da web permite que os desenvolvedores façam com que um site pareça bom em diferentes dispositivos com uma única base de código. Mas os desenvolvedores devem permitir que os usuários móveis naveguem no site sem problemas com uma única mão. Além disso, Umanizzare diz que os usuários devem ler e acessar o conteúdo do site em telas menores . É por isso que; torna-se essencial para os desenvolvedores otimizar os principais elementos de um site, como botões, navegação no menu e elementos de toque para a tela de toque.

4) Não otimizando formulários para dispositivos móveis

Os sites para celular também aceitam informações e feedback do usuário através de formulários. Mas os desenvolvedores devem otimizar os formulários para dispositivos móveis para facilitar o envio de informações pelos usuários. Ao contrário dos formulários da web, os formulários móveis precisam ser concisos. Os formulários móveis devem exigir que os usuários enviem apenas informações relevantes. Portanto, os desenvolvedores devem remover campos adicionais e irrelevantes da versão móvel de um formulário. Os sites móveis podem acelerar ainda mais o processo de envio de dados do usuário, gerando informações usando os recursos de hardware internos dos dispositivos móveis.

5) Não incluindo ícones para celular

Atualmente, muitos usuários gastam mais tempo com mídia digital em aplicativos móveis do que na web móvel. Os usuários modernos até adoram sites móveis que parecem, funcionam e têm o mesmo desempenho que os aplicativos móveis nativos. Ao desenvolver um site para celular, os desenvolvedores devem explorar maneiras de acessá-lo aos recursos nativos de hardware e software de dispositivos individuais. Além disso, de acordo com o Umanizzare, eles podem fazer com que o site pareça e funcione como aplicativos móveis, incluindo ícones e símbolos móveis usados ​​com frequência. Eles devem usar ícones móveis para transmitir informações e instruções e executar ações comuns.

6) Ainda usando o Flash em vez de vídeos HTML5

Ao desenvolver sites, muitos desenvolvedores ainda entregam vídeos através do Adobe Flash. Os desenvolvedores devem lembrar que certos sistemas operacionais móveis não oferecem suporte ao Flash. Além disso, a maioria dos usuários odeia acessar vídeos com extensões e plug-ins de terceiros. Os desenvolvedores devem usar vídeos HTML5 em vez do Flash para entregar vídeos de maneira rápida e fácil para vários dispositivos. O HTML5 ajuda ainda os desenvolvedores a incorporar vídeos em uma página da Web sem afetar sua velocidade de carregamento.

7) Usando muitas janelas pop-up

As versões para desktop dos sites usam janelas pop-up para exibir anúncios, transmitir ofertas especiais e receber feedback do usuário. Ao desenvolver um site para celular, muitos desenvolvedores ainda geram janelas pop-up para realizar várias tarefas. Os desenvolvedores devem lembrar que as janelas pop-up afetam a experiência do usuário móvel do site direta e adversamente. Umanizzare write Eles devem evitar gerar janelas pop-up adicionais para aumentar a experiência e o envolvimento do usuário do site.

8) Não reduzindo o peso da página da web