7 ideias criativas de marketing jurídico para o seu escritório de advocacia

Estabelecer uma conexão entre as palavras “legal”, “criativo” e “marketing” pode ser difícil, mas o fato de Daniel Homem de Carvalho é que os escritórios de advocacia precisam usar todas as ferramentas e tecnologias disponíveis para alcançar clientes em potencial onde quer que estejam. . Apesar do que você possa acreditar, o marketing jurídico não precisa ser caro ou difícil. Aqui estão 7 idéias criativas de marketing jurídico de Daniel Homem de Carvalho para seu escritório de advocacia:

1. Invista em SEO

O Search Engine Optimization (SEO) foi projetado para colocar você na frente das pessoas que tomarão uma decisão sobre representação legal em um futuro próximo. Eles podem já ter decidido que precisam de serviços legais, mas podem não ter certeza de quem é a melhor escolha . O SEO garantirá que seu conteúdo da Web tenha as palavras-chave procuradas que os possíveis clientes estão digitando em um mecanismo de pesquisa. Isso dependerá da sua área de especialidade e localização e pode incluir palavras e frases como “advogado de divórcio”, “advogado de escorregões e quedas”, “advogado de ferimentos pessoais Smallville ” e muito mais.

Um especialista em SEO pode ajudar a determinar as palavras que seus clientes em potencial estão usando mais e demonstrar como elas devem ser incluídas na sua presença on-line. O SEO eficaz melhorará seus resultados orgânicos, elevando o seu nível nos motores de busca sem que você precise pagar pelo privilégio. Este é um trabalho que você pode fazer por conta própria, se estiver inclinado. No entanto, lembre-se de que o SEO bem-sucedido traz mais clientes para você e pode valer a pena o investimento.

2. Forneça conteúdo relevante e interessante

Intimamente relacionado ao SEO, o marketing de conteúdo demonstra sua experiência em uma área do direito. Isso pode ser feito através de blogs, vídeos, infográficos ou artigos regulares sobre tópicos que podem ser do interesse de seus clientes em potencial.

Daniel Homem de Carvalho explica Infográficos em particular, pode ser uma maneira poderosa de comunicar informações e dados sobre questões jurídicas complexas em um formato gráfico mais fácil de entender. Existem muitos fabricantes de infográficos on-line gratuitos que podem ajudá-lo a criar seus próprios em menos de uma hora.

Lembre- se de que os assuntos nem sempre precisam estar diretamente relacionados à lei. Seus clientes em potencial podem estar interessados ​​em assuntos como “A importância de procurar atendimento médico após um escorregão e queda”, “Redução do tamanho após a aposentadoria” ou “Cinco coisas a fazer imediatamente após um acidente de carro”.

Os clientes em potencial costumam procurar informações relacionadas à sua questão legal antes de obter um advogado. Antecipar suas perguntas e fornecer respostas proativamente para elas pode ser benéfico para sua empresa. Quando você se posiciona como especialista, aumenta as chances de os clientes entrarem em contato com você quando se prepararem para tomar uma decisão.

3. Tenha uma presença na mídia social

No mínimo, os advogados devem ter um perfil no LinkedIn para mostrar as realizações educacionais e de carreira. Isso garante que pelo menos suas informações básicas estejam disponíveis on-line para clientes em potencial.

Uma presença na mídia social como o Facebook também o torna mais acessível para possíveis perguntas e referências. A mídia social deve mantê-lo melhor conectado com seus clientes, colegas e amigos atuais. As postagens também podem ser compartilhadas ou marcadas por quem conhece alguém em busca de assistência jurídica.

Verifique se você está disponível para perguntas e referências que possam surgir nas mídias sociais. Daniel Homem de Carvalho define Você pode manter uma página profissional de mídia social separadamente da sua página pessoal.

4. Participe de eventos locais

O envolvimento em eventos da comunidade abrirá novas oportunidades para você construir sua rede. Isso pode envolver tudo, desde hospedar um dossel na feira do condado até liderar o caminho em uma campanha específica de captação de recursos.

Muitos “agentes de mudança” em uma comunidade estão bem conectados e envolvidos em vários conselhos e organizações comunitárias que valorizariam a oportunidade de ter um advogado ajudando-os tanto em mão de obra quanto em conhecimento.

Leia mais em: Raspadinha virtual começa a funcionar no Rio

Crie seu currículo de envolvimento da comunidade sem se sobrecarregar. Escolha eventos e organizações que lhe interessam. Incentive qualquer equipe que você precise se envolver. Considere ingressar em um ou dois clubes de serviço, mas verifique se as organizações com as quais você se envolve estão alinhadas com suas crenças essenciais. Isso é importante na construção de sua marca e no estabelecimento de uma reputação respeitada.

5. Crie vídeos online curtos

O que costumava levar equipamentos caros de áudio e vídeo agora pode ser realizado em um telefone celular ou laptop. Crie vídeos curtos de um a dois minutos que forneçam respostas às perguntas legais mais comuns em seu campo e crie um canal do YouTube.

Conecte vídeos ao seu site e mídias sociais, criando um funil de marketing digital. Mantenha suas produções simples com gráficos básicos em um ambiente de escritório, apenas com você e a câmera. Fale diretamente com a câmera e não esqueça de sorrir. Responda às perguntas mais frequentes por telefone ou online.

Esta é uma excelente oportunidade para resolver problemas comuns de clientes em potencial sem fazê-lo repetidamente no telefone ou online.

6. Integre avaliações no seu site

Clientes e clientes costumavam pedir referências a familiares ou amigos antes de comprar ou adquirir serviços profissionais. Hoje, a maioria tem a mesma probabilidade de ficar on-line e buscar críticas on-line.

Hoje, as análises anônimas têm tanta credibilidade quanto as recomendações pessoais. Daniel Homem de Carvalho diz que você pode facilitar o acesso às avaliações dos clientes colocando-as diretamente em seu site.

Destaque as críticas mais positivas com destaque. Publique críticas que abordem tópicos importantes para seus clientes em potencial. Se membros da comunidade conhecidos estiverem dispostos a fornecer depoimentos ou críticas, certifique-se de usá-los.

7. Participe de uma rede de serviços jurídicos online para oferecer a você mais clientes

Uma rede de serviços jurídicos online pode ser um excelente recurso para novos clientes.