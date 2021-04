5 receitas de caipirinha para você se deliciar

Conheça combinações simples e diferentes para fazer com cachaça. Tem até de café.

Dizem que a caipirinha foi criada por fazendeiros no interior de São Paulo durante o século XIX, época em que a cana-de-açúcar era a base da economia local. Não se sabe quem teve a ideia de misturar cachaça com limão, açúcar e gelo, mas ela foi tão boa que nunca mais saiu de moda.

A cara do Brasil, a caipirinha é uma das bebidas alcoólicas mais consumidas em todo o país, principalmente por ser fácil de fazer e valorizar a cachaça, ingrediente feito aqui. Os gringos também adoram o drink, que está sempre entre os mais pedidos entre os estrangeiros que nos visitam. Como os brasileiros adoram inovar, criaram também a versão com vodka, conhecida como caipirosca. Mas, tradicional mesmo, é a receita com cachaça.

Para quem gosta de experimentar novos sabores, a dica é investir em outras frutas — ou combinações entre elas e ervas aromáticas. Fizemos uma lista com cinco opções refrescantes e surpreendentes. Um bom jeito de definir a sua preferida é experimentando todas.

Caipirinha Três Limões

Essa caipirinha surpreende por misturar os sabores de três limões: taiti, cravo e galego, que resultam em um drink refrescante e cheio de personalidade.

Ingredientes: duas rodelas de limão taiti, duas rodelas de limão cravo, duas rodelas de limão galego, açúcar, cachaça e gelo.

Modo de preparo: macere os limões com o açúcar, adicione a cachaça e o gelo e mexa bem.

Caipirinha Gabriela Cravo e Canela

As especiarias dão um toque aromático bem brasileiro ao drink e combinam perfeitamente com o cítrico da laranja. Também fica muito bom com limão, para quem prefere um azedinho mais acentuado.

Ingredientes: algumas rodelas de laranja, uma dose de licor de canela, 6 cravos-da-índia, açúcar a gosto, uma dose de cachaça, gelo e um pauzinho de canela para decorar.

Modo de preparo: macere a laranja em um pilão. Adicione o açúcar, três cravos e amasse bem. Em seguida, acrescente o licor e a cachaça e misture com o conteúdo macerado em uma coqueteleira. Coloque o resultado em um copo, adicione o restante dos cravos e decore com a canela e uma rodela de laranja.

Caipirinha de Café

Mais brasileira, impossível. Essa bebida junta dois dos ingredientes mais famosos do Brasil em um drink marcante.

Ingredientes: 50 ml de café forte, 100 ml de água gelada, cachaça, açúcar, uma colher de café solúvel e um limão.

Modo de preparo: misture uma colher de café solúvel com açúcar e enfeite a borda do copo em que vai servir o drink. Jogue a sobra dessa mistura no fundo do copo, junto às rodelas finas do limão. Passe o café e coloque no copo. Adicione a cachaça e mexa bem. Complete com a água gelada e o gelo e, sem seguida, misture.

Caipirinha do Verão

Esse drink, que leva mexerica, cajá e manjericão, ganhou esse nome por ficar super refrescante, perfeito para os dias mais quentes.

Ingredientes: 5 gomos de mexerica, polpa de cajá ou um cajá cortado em cubinhos, 4 folhas de manjericão, açúcar, cachaça e gelo a gosto.

Modo de preparo: macere a mexerica, o cajá, o manjericão e o açúcar com um pilão próprio para fazer caipirinha. Despeje no copo em que for servir, adicione uma dose de cachaça e mexa bem. Acrescente gelo.

Caipirinha de Frutas Vermelhas

Essa é uma bebida perfeita para quem prefere sabores mais doces. É aquele drink fácil de fazer, mas perfeito para impressionar os convidados, já que fica com uma cor linda.

Ingredientes: mix de frutas vermelhas frescas ou congeladas (morango, amoras e framboesas), cachaça, açúcar e gelo.

Modo de preparo: macere as frutas vermelhas com o açúcar, adicione a cachaça e o gelo. Mexa bem.