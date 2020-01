5 dicas para mudar sua vida na próxima década

Às vezes, as pessoas sentem que a vida está as levando sem controle, sem saber aonde vão parar. Será que é isso mesmo o que você quer? Ou, quem sabe, ser dono do seu destino, conquistar os seus sonhos, traçar o seu caminho pelo mundo? Não adianta culpar a situação econômica e não fazer a sua parte, as opções são muito grandes.

Dá pra mudar de vida seguindo alguns aspectos positivos e sem gastar um único tostão (ou gastar pouco, depende de sua situação financeira). Mas é preciso uma atitude proativa para fazer isso acontecer. É a mesma coisa de querer emagrecer, mas continuar comendo pizza, chocolate e bebendo cerveja e refrigerante: Não dá!

Aqui vão 5 dicas muito importantes para você implementar na sua vida e, quem sabe, terminar a década de 20 de um jeito completamente diferente do que começou. Siga seus instintos, mas ajude sua trajetória a chegar exatamente aonde você quer! Se você mudar um pouco já não estará no mesmo lugar!

Leitura

Sim, o conhecimento é fundamental para alavancar qualquer trajetória. Se você é do tipo de pessoa que não curte muito ler, faça esse esforço pessoal e comece com leituras breves e agradáveis, antes de mergulhar nas mais profundas e complexas. Mas leia, sem questionar.

Uma boa opção pode ser a dos audiobooks, cada vez mais populares por aqui. Procure na internet e ouça no seu celular com um bom fone de ouvido, na trajetória pro trabalho, por exemplo. Só não pode usar a desculpa do tempo pra deixar de ler.

Lei da atração

Conheça mais de perto os fundamentos da lei de atração, conceito psicológico segundo o qual, você atrai e realiza seus sonhos, vivendo de maneira proativa, utilizando a força do pensamento e das boas ações. São conceitos que melhoram a vida de todas as pessoas, acreditando ou não nessas ideias.

Atividades físicas

Quase ninguém gosta, mas é condição fundamental para quem quer envelhecer com saúde, tendo forças para conquistar seus sonhos. Comece com 15 minutos diários, depois aumente para 20, 30, 40, só não deixe de fazer por falta de tempo. Compre uma corda e comece a pular, ande no seu bairro, não faltam maneiras de se manter ativo.

Cursos online

Procure na internet uma gama de cursos de especialização, na sua área ou na que você sempre sonhou estudar. Há uma variedade quase infinita de instituições que oferecem cursos, dos mais amadores aos tecnológicos, para que você consiga incrementar seu currículo sem precisar sair de casa.

Há cursos gratuitos e pagos que valem muito à pena, caso você realmente queira investir no seu sonho. Tenha cuidado apenas em pesquisar sobre a instituição que o oferece, escolha sempre as mais qualificadas, de preferência ligadas às universidades.

Aprenda um novo idioma.

Todo mundo sabe que pode ser bem complicado, mas só se aprende algo tentando. E hoje em dia, não faltam maneiras de se tentar aprender. A internet facilitou a vida de todo mundo. Tem aplicativos, tem aulas gratuitas, tem as letras de musica, mas nada substitui o esforço pessoal.

Quem tem um pouco mais de dinheiro costuma viajar pra fora e passar dois, três meses estudando línguas no exterior, mergulhado na cultura estrangeira durante 24 horas ao dia. Seria o ideal, mas nem todo mundo consegue. A única coisa que nunca vai ajudar é ficar se lamentando e não fazer absolutamente nada.

A mudança que você quer só depende de você! Mexa-se!