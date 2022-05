5 dicas para cuidar dos pés no verão

Os pés são essenciais no nosso dia a dia. Com as mulheres, na maior parte do ano eles ficam trancados, quase sufocados, em sapatos femininos. E quando começa o verão que eles (finalmente) saem.

No entanto, o verão começa a revelar um período crucial para os nossos pés. Estão ao ar livre e secam mais rapidamente. A pele fica mais espessa, formam-se calos no calcanhar que podem chegar a rachar. A transpiração também não ajuda, na verdade promove a secura.

Um banho quente e salgado

Começamos a mimar nossos pés mergulhando-os por cerca de quinze minutos em uma banheira ou bacia com água quente e uma pitada de sal. Graças ao calor, a pele morta e os calos vão amolecer.

Os óleos essenciais podem ser adicionados. A hortelã-pimenta tonifica os pés, a lavanda purifica-os, a camomila acalma-os. Uma vez fora da água, os pés devem ser devidamente secos com uma toalha.

Uma esfoliação profunda

O esfoliante suaviza, esfolia e hidrata os pés. Existem muitos esfoliantes em farmácias e salões de beleza, mas por que não fazer o seu próprio esfoliante?

Em uma tigela, misture duas colheres de açúcar, duas colheres de óleo de argan e uma colher de chá de sal grosso. Quando os pés estão secos, eles podem ser massageados profundamente, insistindo no calcanhar e abaixo dos dedos onde o calo se forma.

Boa hidratação

Depois de lavar e esfoliar os pés, aplique um hidratante. Para que ele penetre mais rapidamente, é preciso criar uma sensação de calor ao redor do pé colocando um par de meias, por exemplo. Os poros acabam se abrindo mais facilmente. Se os pés estiverem muito danificados, prefira cremes com uréia.

Unhas bem cortadas

As unhas dos pés não devem ser esquecidas. Eles são cortados regularmente, caso contrário, as unhas se dobrarão e ficarão pretas. Qual formato é mais adequado? As unhas devem ser cortadas quadradas, se muito arredondadas podem ficar encravadas. Para prevenir infecções fúngicas, você pode usar bicarbonato de sódio.

A importância da massagem

Massagear os pés é altamente recomendado. Basta fazer pequenos movimentos circulares de cima para baixo, da esquerda para a direita com um óleo de massagem vegetal à base de amêndoa doce ou jojoba. Para apreciar os benefícios da massagem, o ideal é praticá-la no final do dia para eliminar todo o estresse e tensão.

