A data de aniversário do seu namoro está chegando e você não sabe como presentear? Neste artigo apresentaremos 5 presentes imperdíveis. Não deixe de conferir.

Independente da data de aniversário de namoro, gostamos de presentear de forma adequada quem está sempre ao nosso lado, correto? Desde uma garrafa retrátil, até produtos mais caros (como automóveis), reservamos um tempo especial apenas para ver sorrisos apaixonados saindo dos rostos.

O mercado já está pronto para receber esse público. Tanto que muitos definem a necessidade de presentear em aniversário de namoro e também do próprio dia dos namorados como “datas comerciais”. De acordo com pesquisas, inclusive, é a data mais importante para o comércio, atrás apenas do Natal e Dia das Mães.

No entanto, por maior seja o tempo que já estamos namorando, sabemos o quanto presentear pode ser complicado. Afinal, em um simples presente é importante que todos os sentimentos compartilhados sejam demonstrados. Nesse momento, queremos apenas agradar o próximo.

Nessa missão quase impossível podemos cometer erros, fazendo que os esperados sorrisos não apareçam. Mas, como evitar essa situação? Uma das melhores dicas é fazer uma pequena pesquisa no próprio relacionamento, com amigos, familiares e outras pessoas próximas.

Caso você queira praticidade este artigo pode ajudar. Abaixo, confira as melhores 5 dicas de presentes para aniversário de namoro. Considere essa lista na hora de presentear quem ama. Sendo para ele ou para ela, vamos lá?

1. Chocolates

Essa primeira dica pode parecer um pouco clichê, mas é bem efetiva. O chocolate já está no imaginário coletivo como o doce dos amantes, sendo perfeito para presentear em uma data tão significativa.

Uma boa pedida é ir além do convencional. No mercado existem lojas do produto que o fabricam de forma especial para momentos únicos, como a data de namoro. É possível, por exemplo, encomendar recheios diversos, objetos em formas de chocolate e até mesmo cestas decorativas, que podem acompanhar um bom vinho.

2. Perfumes

Os perfumes também são uma boa pedida para presentear quem se ama. Mas é preciso tomar cuidado. Como citado anteriormente, uma pequena pesquisa para saber qual o gosto do presenteado se faz necessário. Caso não descubra por conta própria, pergunte a amigos ou familiares.

Essa busca é fundamental, pois existem diversas fragrâncias no mercado. Por exemplo, se quem você namora prefere perfumes doces, ao receber um mais seco pode ser uma grande decepção.

3. Kits especiais

Os kits especiais são positivos quando são elaborados com uma enorme variedade de alimentos, bebidas e outros mimos. Para quem não conhece, esses kits são cestas que podem acompanhar pães artesanais, vinhos, chocolates, frutas e muito mais.

Esse kit, inclusive, pode ser a surpresa ideal para agradar seu amado ou amada logo pela manhã. Temos certeza que acordar com o kit especial fará com que o resto do dia seja ainda mais alegre e romântico.

4. Porta-retratos

De cara, um porta-retrato pode parecer um presente simples, mas na verdade, contém um sentimento enorme. Ao presentear quem ama com uma foto, como também um bilhetinho junto do presente, faz com que um momento seja eternizado.

Dessa forma, caso você escolha esse presente, selecione uma foto cujo momento foi extremamente especial para o casal. Pode ser uma viagem, com a família, no pedido de namoro e por aí segue. Não deixe de escolher uma moldura que combina com a foto e também um belo embrulho para acompanhar a entrega.

5. Vinhos

Os vinhos já foram citados anteriormente como um acompanhamento, mas merece destaque na lista. Essa bebida é extremamente romântica, sendo a ideal para a data de aniversário de namoro.

Assim como no caso dos chocolates, não deixe de saber qual a preferência de vinho da pessoa que você ama.