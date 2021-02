36º Festival de Marchinhas de São Luiz do Paraitinga divulga músicas selecionadas para Mostra de Bandas do Carnaval Luizense

O 36º Festival de Marchinhas de São Luiz do Paraitinga, um dos mais tradicionais do Brasil, divulga a lista das 16 marchinhas selecionadas que irão compor as fases competitivas. Nesta edição o festival será adaptado para o ambiente virtual, sendo transmitido nas redes sociais e canal do Youtube da Viva Produções Culturais. A publicação das músicas acontecerá nos dias 4 e 5 de fevereiro e a enquete para votação ocorrerá nos dias 6 e 7 de fevereiro, tudo nas redes sociais da Viva Produções.

Com 72 inscrições recebidas de todo o Brasil, foram selecionados músicas de São Luiz do Paraitinga, Pindamonhangaba, Taubaté, Alumínio e São Paulo. As 16 marchinhas serão interpretadas e gravadas por duas bandas de apoio, contratadas pela organização do festival. A edição deste ano prevê diversas premiações e troféus aos participantes.

A classificação final para a distribuição dos prêmios se dará em 02 frentes.

A primeira, por meio do Prêmio “Dodô/Quadô – Voto Popular”, contemplando as três marchinhas mais bem votadas numa enquete, que será realizada junto ao público nas redes sociais. A premiação será a seguinte: R$ 2.500,00 para a 1º mais votada, R$ 1.500,00 para a 2º mais votada e R$ 1.000,00 para a 3º mais votada. A enquete referente ao Prêmio “Dodô/Quadô – Voto Popular” estará disponível ao público para votação a partir das 10h do dia 06 até às 17h do dia 07 de fevereiro de 2021.

A segunda frente de premiação é o “Júri Técnico” (formado por personalidades do meio musical), que classificará a melhor música, que receberá R$ 2.500,00, melhor figurino, com premiação de R$1.500,00 e melhor interprete, que será premiado com R$ 1.000.

Carnaval de Marchinhas

Carnaval de Marchinhas: Com mais de 40 anos de trajetória, o tradicional Carnaval de São Luiz do Paraitinga surgiu no início da década de 80 e foi pensado por uma geração que tinha no Grupo Paranga sua principal referência. Ao longo dos anos o Carnaval luizense marcou seu território e todo o ano atrai milhares de foliões tornando-se o mais importante carnaval de rua do Estado.

36º Festival de Marchinhas de São Luiz do Paraitinga

De 04 à 07 de fevereiro.

www.vivaproducoesculturais.com.br – fb.com/crescenteproducoes